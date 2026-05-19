Anvisa suspende corticoide e lotes de remédios para colesterol: entenda como esses medicamentos funcionam

A decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender um lote de fosfato dissódico de dexametasona e alguns lotes de atorvastatina e rosuvastatina voltou a colocar a segurança de medicamentos no centro do debate. A medida ocorreu após a identificação de problemas de qualidade, como alteração no aspecto dos produtos e suspeita de troca de embalagens. Os próprios fabricantes iniciaram o recolhimento voluntário, procedimento previsto em situações em que existe risco potencial ao paciente.

A Anvisa informou que a suspensão vale para todo o território nacional e atinge especificamente os lotes identificados nos comunicados oficiais. Ou seja, a medida não significa que todos os medicamentos com essas substâncias estejam comprometidos, mas indica que, em relação a esses lotes, há dúvidas sobre a integridade e a conformidade com os padrões exigidos. Em casos assim, a orientação padrão é que pacientes procurem serviços de saúde ou farmácias para verificar se o medicamento em uso faz parte da lista de recolhimento.

A decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender um lote de fosfato dissódico de dexametasona e alguns lotes de atorvastatina e rosuvastatina voltou a colocar a segurança de medicamentos no centro do debate – depositphotos.com / rafapress



Por que corticoides como a dexametasona são tão utilizados?

O fosfato dissódico de dexametasona é uma forma injetável de dexametasona, um corticoide de uso amplamente difundido em hospitais e serviços de urgência. Corticoides são substâncias sintéticas que imitam o hormônio cortisol, produzido naturalmente pelas glândulas suprarrenais. Esses medicamentos têm forte ação anti-inflamatória e imunossupressora, sendo indicados em quadros como reações alérgicas graves, crises de asma, inflamações intensas, doenças autoimunes e, em determinados contextos, em protocolos hospitalares mais complexos.

No organismo, a dexametasona age reduzindo a atividade do sistema imunológico e inibindo a liberação de substâncias envolvidas no processo inflamatório. Essa ação ajuda a diminuir inchaço, vermelhidão, dor e outros sinais de inflamação. Por ser um medicamento de efeito potente, costuma ser utilizado por períodos curtos ou em doses cuidadosamente ajustadas, dependendo da gravidade do quadro e das condições clínicas de cada pessoa.

Quais os riscos e efeitos colaterais dos corticoides?

Apesar da utilidade clínica, corticoides como a dexametasona podem causar uma série de efeitos adversos, especialmente quando usados de forma prolongada ou em doses elevadas. Entre os efeitos mais conhecidos estão:

Aumento da glicemia , com risco de descompensar o diabetes;

, com risco de descompensar o diabetes; Retenção de líquidos e elevação da pressão arterial;

e elevação da pressão arterial; Alterações no apetite e no peso corporal;

Enfraquecimento ósseo (osteoporose) em uso crônico;

Maior suscetibilidade a infecções, pela ação imunossupressora;

Alterações de humor e de sono em algumas pessoas.

Por essas razões, o uso de corticoides exige acompanhamento médico constante. A retirada abrupta após longos períodos também pode ser arriscada, porque o organismo se adapta à presença do medicamento e passa a produzir menos cortisol. Em muitos casos, é necessário reduzir a dose de forma gradual, seguindo plano traçado pelo profissional de saúde.

Estatinas: como atorvastatina e rosuvastatina agem no colesterol?

A atorvastatina e a rosuvastatina pertencem ao grupo das estatinas, medicamentos usados no controle do colesterol alto e na prevenção de doenças cardiovasculares. Essas substâncias atuam principalmente no fígado, bloqueando uma enzima responsável por uma etapa importante da produção de colesterol. Ao reduzir a síntese interna de colesterol, o organismo passa a captar mais colesterol da corrente sanguínea, o que leva à queda dos níveis da fração considerada mais prejudicial.

Na prática clínica, estatinas são indicadas tanto para pessoas com colesterol elevado quanto para pacientes com maior risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) ou outros problemas cardíacos. O uso costuma ser contínuo e integrado a mudanças de estilo de vida, como alimentação equilibrada, prática de atividade física e abandono do tabagismo. A dose é ajustada de acordo com metas de colesterol definidas para cada perfil de risco.

Qual a diferença entre LDL e HDL no controle do colesterol?

No exame de sangue, o colesterol aparece dividido em frações, entre elas o LDL e o HDL, que desempenham papéis distintos na circulação. O LDL é conhecido popularmente como colesterol ruim porque transporta colesterol do fígado para os tecidos. Quando está elevado, tende a se depositar nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas de gordura, processo chamado de aterosclerose.

Já o HDL é frequentemente chamado de colesterol bom. Ele ajuda a retirar o excesso de colesterol dos vasos e o leva de volta ao fígado, onde pode ser reaproveitado ou eliminado. Níveis mais altos de HDL estão associados a menor risco cardiovascular. Por isso, o tratamento com estatinas tem como principal objetivo reduzir o LDL, enquanto mudanças de estilo de vida contribuem também para melhora do HDL.

Quais são os efeitos colaterais das estatinas e por que exigem monitoramento?

Embora atorvastatina, rosuvastatina e outras estatinas sejam consideradas seguras quando usadas corretamente, o tratamento pode provocar reações indesejadas. Entre os efeitos relatados estão:

Dores musculares ou sensação de fraqueza;

Aumento de enzimas do fígado em exames laboratoriais;

Distúrbios digestivos, como desconforto abdominal ou náuseas;

Raramente, inflamação muscular mais grave (miopatia) ou lesão muscular intensa (rabdomiólise).

Por esse motivo, o acompanhamento médico inclui avaliação clínica periódica e, em muitos casos, exames de sangue para verificar função hepática e, se necessário, marcadores de lesão muscular. A decisão de manter, ajustar ou trocar a estatina considera a relação entre benefícios na redução do risco cardiovascular e a presença de sintomas ou alterações nos exames.

No exame de sangue, o colesterol aparece dividido em frações, entre elas o LDL e o HDL, que desempenham papéis distintos na circulação – depositphotos.com / hywardscs



Por que problemas de qualidade em medicamentos exigem tanta atenção?

Alterações de aspecto, suspeita de troca de embalagens ou falhas na fabricação podem comprometer a segurança e a eficácia de medicamentos como corticoides e estatinas. Um produto com dose inadequada, contaminado ou mal identificado pode levar desde falhas no tratamento até eventos adversos significativos. Em quadros agudos, como reações alérgicas graves, a ausência da dose correta de dexametasona pode atrasar o controle da inflamação. Em tratamentos de longo prazo, como o controle do colesterol alto, o uso de um comprimido com problema de qualidade pode dificultar o alcance das metas de LDL.

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A suspensão de lotes e o recolhimento voluntário, como ocorreu nesse episódio, fazem parte do sistema de vigilância sanitária voltado a reduzir riscos para a população. Em caso de dúvidas, a recomendação é buscar orientação profissional antes de interromper tratamentos importantes, especialmente em doenças cardiovasculares e condições inflamatórias que exigem controle contínuo.