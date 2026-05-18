A chamada fase de lua de mel em um relacionamento costuma ser descrita como um período de euforia, encantamento e intensa proximidade entre duas pessoas. Nesse estágio inicial, detalhes que em outros contextos poderiam gerar incômodo passam despercebidos. Ao mesmo tempo, qualidades ganham grande destaque. Em linguagem popular, fala-se na cegueira do amor. A neurociência e a psicologia evolutiva vêm mostrando que esse fenômeno não é apenas uma metáfora romântica, mas está ligado a mudanças mensuráveis no cérebro e a mecanismos ancestrais de sobrevivência social.

Pesquisas com neuroimagem apontam que o cérebro de alguém apaixonado entra em um verdadeiro modo especial de funcionamento. Regiões associadas à recompensa e ao prazer ficam mais ativas. Em contrapartida, áreas envolvidas no julgamento crítico tendem a reduzir sua atividade. Nesse cenário, hormônios e neurotransmissores, como dopamina e oxitocina, criam um ambiente químico que favorece a conexão emocional intensa. Assim, eles influenciam diretamente a forma como a pessoa percebe o parceiro, o relacionamento e até a si mesma.

Cegueira do amor: a neurociência por trás da idealização no início dos relacionamentos

A palavra-chave central nesse processo é a idealização. Estudos de ressonância magnética funcional realizados nas últimas décadas mostram que, ao contemplar a imagem da pessoa amada, há forte ativação do sistema de recompensa. Isso ocorre especialmente em áreas como o núcleo accumbens e a ventral tegmental area, fortemente ligadas à dopamina. Ao mesmo tempo, observa-se uma desativação relativa de regiões do córtex pré-frontal, responsáveis por avaliação crítica, tomada de decisão ponderada e análise social mais fria.

Essa combinação faz com que o cérebro fique menos inclinado a detectar riscos e falhas e mais voltado a registrar benefícios e sinais de reforço positivo. Na prática, pequenas incompatibilidades, hábitos que poderiam ser avaliados como problemáticos ou pontos de conflito ficam em segundo plano. Em termos neurobiológicos, a cegueira do amor não é uma falta de atenção, mas sim um redirecionamento de recursos cognitivos. O foco passa a ser a manutenção da conexão e a expectativa de proximidade, sustentada por um ciclo de recompensa intenso.

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Como o banho químico de dopamina e oxitocina altera o julgamento?

A dopamina é frequentemente associada à sensação de prazer, mas seu papel vai além disso. Ela está ligada à motivação, à busca e à antecipação de recompensa. Na fase de lua de mel, esse neurotransmissor reforça comportamentos que aproximam o casal. Quanto mais interações positivas acontecem, mais o cérebro associa a presença do parceiro a algo valioso. Desse modo, reforça o desejo de proximidade.

Já a oxitocina, conhecida como hormônio do vínculo, participa da formação de laços sociais e da sensação de confiança. Em situações de toque físico, intimidade e contato afetivo, seus níveis tendem a aumentar. Com isso, o cérebro passa a registrar a outra pessoa como figura significativa e relativamente segura. Essa combinação pode reduzir a vigilância social e as barreiras defensivas, abrindo espaço para maior entrega emocional. Em alguns casos, porém, isso também pode levar a uma tolerância maior a comportamentos desrespeitosos ou incompatíveis, justamente por causa desse filtro afetivo mais brando.

Dopamina: aumenta a sensação de recompensa, o entusiasmo e a motivação para buscar o parceiro.

aumenta a sensação de recompensa, o entusiasmo e a motivação para buscar o parceiro. Oxitocina: favorece confiança, sensação de proximidade e redução da desconfiança.

favorece confiança, sensação de proximidade e redução da desconfiança. Córtex pré-frontal: em relativa baixa atividade, diminui a intensidade da avaliação crítica e do filtro racional.

Quando esse trio atua ao mesmo tempo, o resultado é um estado em que o cérebro parece priorizar o vínculo e a aproximação, em detrimento de uma análise minuciosa de defeitos, riscos ou incompatibilidades. A cegueira não significa incapacidade total de perceber problemas, mas sim uma forte tendência a minimizá-los ou relativizá-los. Por isso, é comum que amigos ou familiares notem sinais de alerta antes da própria pessoa envolvida no relacionamento.

Por que a evolução favoreceu a fase de lua de mel?

Do ponto de vista da psicologia evolutiva, essa suspensão temporária de discernimento crítico pode ter desempenhado papel estratégico ao longo da história humana. Em ambientes ancestrais, estabelecer parcerias colaborativas trazia vantagens para proteção, obtenção de recursos e cuidado com descendentes. No entanto, vínculos duradouros exigiam um período inicial de forte aproximação para superar medos, incertezas e conflitos inevitáveis.

Nesse contexto, um estado biológico que reduz temporariamente o foco em falhas e amplia a atração e a cooperação aumentaria a chance de consolidação do vínculo. A fase de lua de mel, com intensa resposta dopaminérgica e alta liberação de oxitocina, funcionaria como uma espécie de janela de oportunidade. Ela permitiria que a relação se tornasse estável o suficiente antes que o cérebro voltasse a uma avaliação mais crítica.

Fortalecimento do laço inicial: facilita a construção de confiança mútua. Maior colaboração: incentiva apoio recíproco e divisão de tarefas. Proteção do grupo: relacionamentos estáveis contribuem para redes sociais mais fortes. Cuidado com a prole: vínculos firmes aumentam a chance de cuidado compartilhado com filhos.

Assim, a idealização típica do começo do relacionamento pode ser entendida como parte de um pacote biológico. Ele foi desenhado para favorecer a coesão do par em um momento delicado, em que ainda não há histórico suficiente para sustentar o vínculo apenas por experiência acumulada. Ao mesmo tempo, compreender esse contexto evolutivo ajuda a diferenciar uma idealização saudável de sinais de relações potencialmente abusivas, em que a pessoa ignora perigos relevantes.

A fase de lua de mel termina? O que acontece com o cérebro depois?

Estudos longitudinais indicam que esse padrão neuroquímico intenso tende a se modificar ao longo do tempo. Em muitos relacionamentos, depois de meses ou poucos anos, a atividade do córtex pré-frontal volta a níveis mais próximos do padrão habitual. A pessoa passa, então, a identificar com maior clareza diferenças, conflitos e limitações do parceiro. Nesse período, a dopamina associada à novidade diminui, enquanto entram em cena outros componentes da ligação emocional, como apego, rotina compartilhada e história de vida em comum.

Isso não significa necessariamente enfraquecimento do vínculo. Em vez de um estado de euforia constante, o relacionamento pode se apoiar em formas mais estáveis de afeto, com participação de outros sistemas neuroquímicos, como aqueles ligados ao apego de longo prazo. O que muda é o equilíbrio entre idealização e realismo: a cegueira do amor cede espaço a uma visão mais completa, em que qualidades e falhas aparecem de forma mais nítida. Portanto, é justamente nessa fase que muitos casais definem se conseguem transformar a paixão inicial em parceria madura.

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Compreender que a fase de lua de mel tem base biológica e função adaptativa não reduz o valor da experiência afetiva. Ao contrário, ajuda a conectar sensações cotidianas como borboletas no estômago, foco quase exclusivo no parceiro e tendência a minimizar conflitos a processos cerebrais concretos. Ao reconhecer esse pano de fundo neuroquímico, torna-se possível enxergar o encantamento inicial como uma etapa natural da formação de vínculos humanos, marcada por um delicado equilíbrio entre emoção, química cerebral e história evolutiva. Além disso, esse entendimento favorece escolhas mais conscientes, tanto para nutrir relações saudáveis quanto para reconhecer limites e cuidar de si.