As marcas do tempo nas unhas: como o corpo registra doenças e estresse físico

As unhas funcionam como um arquivo da história recente do organismo. Entre os vários sinais que podem surgir, as Linhas de Beau chamam atenção porque aparecem semanas ou meses depois de um período de forte estresse físico ou doença grave. Esses sulcos horizontais atravessam a unha de um lado a outro. Em geral, não causam dor. No entanto, indicam que, em algum momento, o corpo passou por uma situação em que priorizou funções vitais.

Do ponto de vista biológico, essas marcas resultam de uma interrupção temporária na produção normal da placa ungueal. Quando surgem febres altas, infecções severas, cirurgias complexas, desnutrição importante ou estresse emocional intenso, o organismo redireciona energia para órgãos essenciais, como coração, cérebro e pulmões. Nesses momentos, a matriz da unha, responsável pela formação de novas células, reduz o ritmo de trabalho. Essa mudança se traduz, mais tarde, em um sulco visível. Além disso, essa alteração mostra que o corpo entrou em modo de economia de recursos.

Unhas quebradiças – depositphotos.com / LyaNevada

O que são exatamente as Linhas de Beau?

As Linhas de Beau consistem em depressões horizontais que surgem na superfície da unha. Em muitos casos, essas linhas aparecem em todas as unhas das mãos ou dos pés ao mesmo tempo. Elas se formam na região chamada matriz ungueal, localizada sob a base da unha, onde novas células surgem continuamente. Quando essa fábrica celular desacelera de maneira brusca, o resultado aparece como uma faixa mais afundada. Depois, essa faixa acompanha o crescimento da unha.

Essas marcas se associam com frequência a situações de estresse fisiológico intenso, como:

Febres prolongadas ou muito altas, comuns em algumas infecções virais e bacterianas;

Doenças sistêmicas graves, como pneumonia, septicemia ou descompensações metabólicas;

Cirurgias extensas, internações em UTI e períodos de recuperação complicada;

Perda de peso rápida ligada a dietas extremas ou problemas de absorção de nutrientes;

Eventos de estresse emocional agudo, que provocam alterações hormonais importantes.

Ao contrário de pequenos riscos ou ondulações que surgem por microtraumas do dia a dia, as Linhas de Beau tendem a ser simétricas e aparecem em mais de uma unha. Esse padrão sugere um impacto global na saúde e não apenas um problema localizado. Portanto, o corpo envia um sinal de que enfrentou uma sobrecarga relevante.

Linhas de Beau: como o crescimento das unhas revela o passado?

Profissionais de saúde costumam citar o atraso entre o evento de estresse e o aparecimento das linhas. Isso ocorre porque as unhas crescem lentamente. Nas mãos, a taxa média gira em torno de 2 a 3 milímetros por mês. Já nos pés, o crescimento costuma acontecer de forma ainda mais lenta. Assim, a alteração que surgiu na matriz só se torna visível quando a porção afetada avança em direção à extremidade.

Esse comportamento permite até estimar, com alguma aproximação, quando o organismo enfrentou a crise. Em termos simples:

A matriz ungueal sofre uma interrupção parcial da divisão celular durante o período de estresse intenso. Forma-se uma faixa de células produzidas de maneira diferente, mais fina ou irregular. Com o passar dos meses, essa faixa migra para frente, acompanhando o crescimento normal da unha.

Ao medir a distância entre a base da unha e a Linha de Beau, alguns profissionais conseguem calcular, de forma aproximada, há quantas semanas o evento ocorreu. Por exemplo, uma marca localizada no meio da unha da mão pode corresponder a algo vivido há cerca de dois a três meses. Assim, as unhas funcionam como um registro cronológico da saúde recente, semelhante aos anéis de crescimento em árvores. Além disso, esse recurso auxilia no raciocínio clínico e na reconstrução da linha do tempo de doenças.

Quais problemas de saúde podem estar ligados às Linhas de Beau?

As Linhas de Beau, vistas isoladamente, não apontam para uma doença específica. Em vez disso, elas se relacionam a quadros em que o corpo reorganiza prioridades. Entre as situações frequentemente associadas, aparecem:

Infecções graves: dengue, Covid-19, pneumonia, tuberculose e outras infecções capazes de gerar febres altas e inflamação intensa;

dengue, Covid-19, pneumonia, tuberculose e outras infecções capazes de gerar febres altas e inflamação intensa; Doenças metabólicas descompensadas: crises de diabetes, alterações importantes da tireoide ou insuficiência renal aguda;

crises de diabetes, alterações importantes da tireoide ou insuficiência renal aguda; Deficiências nutricionais: falta prolongada de proteínas, vitaminas ou minerais, que prejudicam a síntese de queratina;

falta prolongada de proteínas, vitaminas ou minerais, que prejudicam a síntese de queratina; Tratamentos agressivos: alguns esquemas de quimioterapia ou uso de medicamentos que interferem na divisão celular;

alguns esquemas de quimioterapia ou uso de medicamentos que interferem na divisão celular; Traumas físicos e emocionais: acidentes, perdas marcantes ou períodos de estresse psicológico extremo com impacto no sono e na alimentação.

Em muitos casos, essas linhas surgem meses depois da alta hospitalar ou do fim da fase mais crítica. Muitas pessoas já se sentem recuperadas quando notam as marcas. Portanto, as Linhas de Beau funcionam como um lembrete visível de um período em que o organismo reagiu com intensidade para manter o equilíbrio interno. Em alguns pacientes, essas linhas ajudam até a correlacionar sintomas passados com o momento da agressão ao corpo.

Como interpretar essas marcas sem alarmismo?

Observar Linhas de Beau não significa, necessariamente, que exista uma doença ativa no momento. Na maior parte das vezes, essas marcas indicam algo que já passou, como uma infecção forte ou um período prolongado de estresse. Por isso, a interpretação adequada considera o contexto clínico, o histórico recente e a presença de outros sinais no corpo.

Algumas atitudes ajudam na leitura dessas marcas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Associar a posição do sulco ao tempo decorrido desde um evento importante de saúde;

Verificar se outras unhas apresentam alterações semelhantes, o que reforça uma causa sistêmica;

Observar se surgem outros sinais, como queda de cabelo intensa, cansaço persistente ou perda de peso involuntária;

Buscar avaliação profissional quando as alterações se repetem, se mostram muito profundas ou se acompanham de dor, sangramento ou deformidades.

As Linhas de Beau, portanto, atuam como um registro discreto da capacidade do corpo de se adaptar a crises intensas. Ao marcar na superfície da unha um período em que a energia se concentrou em funções prioritárias, o organismo mostra, de forma silenciosa, como enfrenta desequilíbrios sistêmicos. Em seguida, ele retorna gradualmente ao estado de equilíbrio. Nesse processo, as unhas contam uma parte importante dessa história de recuperação.