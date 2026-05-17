Fome no inverno explicada: como o corpo gasta mais energia para se aquecer e o cérebro pede mais calorias

Em dias de frio intenso, muitas pessoas relatam um aumento marcante do apetite. Essa mudança não ocorre por acaso. O organismo reage à queda de temperatura com ajustes rápidos para manter a estabilidade térmica em torno de 36 °C. Nesse processo, o corpo passa a gastar mais energia, ativa mecanismos de produção de calor e dispara sinais biológicos que estimulam a busca por alimentos, sobretudo mais calóricos.

Ao longo do inverno, o ambiente externo perde calor mais rápido que o corpo humano. Então, o organismo entra em alerta. A pele esfria, os vasos sanguíneos se contraem e o metabolismo se adapta para evitar perdas térmicas. Esse esforço exige combustível constante. Assim, a fome tende a aumentar, e o cérebro passa a favorecer escolhas alimentares mais densas em energia, como pratos gordurosos e ricos em carboidratos.

Frio oide aumentar a fome depositphotos.com / AntonLozovoy

Como a termogênese aumenta o apetite no frio?

O ponto central dessa história está na termogênese, que é a produção de calor pelo corpo. Quando a temperatura ambiente cai, o organismo intensifica duas rotas principais. A primeira envolve o tremor muscular, que gera calor pela contração repetida das fibras. A segunda usa a gordura marrom, um tipo de tecido adiposo especializado em queimar calorias para aquecer o corpo, em vez de armazená-las.

Esses mecanismos ativam um consumo energético extra. Em indivíduos saudáveis, o gasto pode subir alguns pontos percentuais nos dias mais frios, dependendo da exposição ao clima e do nível de roupa. Embora esse aumento pareça discreto, o cérebro registra qualquer elevação de gasto calórico como um sinal de risco para o equilíbrio energético. Assim, ele ajusta circuitos de fome e saciedade para garantir estoques suficientes.

Com isso, o hipotálamo, região cerebral que regula a temperatura e o apetite, integra mensagens térmicas e metabólicas. A termogênese aumenta a queima de gorduras e açúcares. Logo, o sistema nervoso interpreta esse cenário como um consumo acelerado de combustível. Em resposta, estimula o apetite e favorece a procura por refeições mais energéticas, que prometem repor rapidamente as reservas usadas para aquecer o corpo.

Metabolismo basal no inverno: o corpo realmente gasta mais energia?

O metabolismo basal corresponde à energia mínima que o organismo usa em repouso. Ele sustenta funções vitais, como batimentos cardíacos, respiração, circulação e manutenção da temperatura. Estudos recentes indicam que, em ambientes frios, esse gasto pode subir ligeiramente, sobretudo em pessoas expostas por mais tempo a baixas temperaturas ou que usam menos camadas de roupa.

Pesquisas de fisiologia humana mostram que, em condições de frio moderado, o metabolismo de repouso pode crescer entre 5% e 10%, dependendo do indivíduo. Fatores como massa muscular, idade, sexo biológico e quantidade de gordura marrom influenciam esse aumento. Pessoas com maior desenvolvimento de musculatura, por exemplo, produzem mais calor e tendem a gastar mais energia.

Esse gasto reduz as reservas de glicogênio e gorduras corporais em ritmo mais acelerado. Em seguida, o organismo envia sinais para o cérebro indicando essa redução. O hipotálamo interpreta a queda de reservas como um possível risco ao equilíbrio energético. Então, intensifica a sensação de fome. Em muitos casos, essa sensação surge de maneira sutil ao longo do dia, com vontade maior de beliscar e preferência por alimentos quentes.

Sopas cremosas e calóricas ganham espaço.

Massas e pães parecem mais atraentes.

Doces e chocolates surgem como fonte rápida de energia.

Esses comportamentos alimentares se encaixam em uma lógica biológica simples. O corpo tenta garantir que o gasto extra com aquecimento não comprometa funções vitais nem estoques de energia de longo prazo.

Qual é o papel da grelina e da leptina na fome do inverno?

Dois hormônios se destacam nesse ciclo sazonal de fome: grelina e leptina. A grelina, produzida principalmente no estômago, age como um sinal de fome. Seus níveis sobem antes das refeições e caem após a ingestão de alimentos. Em temperaturas mais baixas, estudos apontam uma tendência de elevação discreta da grelina, associada ao aumento de gasto energético e à maior demanda por combustível.

Em sentido oposto, a leptina, secretada pelo tecido adiposo, atua como um marcador de reservas de gordura. Ela informa ao cérebro quando os estoques se encontram adequados. Em cenários de frio prolongado, o corpo passa a usar mais gordura para termogênese. Com isso, os níveis de leptina podem diminuir, mesmo que de forma sutil. Essa queda reduz os sinais de saciedade e favorece a ingestão de alimentos.

O frio estimula maior gasto de energia para produção de calor. O organismo queima mais gordura e carboidratos. A leptina recua e a grelina aumenta. O cérebro interpreta o cenário como necessidade de reposição. O apetite cresce, com foco em pratos mais densos e calóricos.

Esse ciclo não funciona de maneira idêntica em todas as pessoas. Porém, diversos estudos em fisiologia mostram que a sazonalidade influencia o sistema hormonal do apetite, tanto em humanos quanto em outros mamíferos. Em regiões com invernos rigorosos, essa variação se torna ainda mais perceptível no comportamento alimentar.

Por que o cérebro prefere alimentos calóricos quando a temperatura cai?

Além dos hormônios, circuitos cerebrais ligados à recompensa também participam do processo. Quando o corpo passa frio, o cérebro associa alimentos calóricos a duas vantagens imediatas. A primeira envolve a rápida oferta de energia para sustentar a termogênese. A segunda se relaciona à sensação de conforto térmico e bem-estar físico após uma refeição quente.

Assim, o sistema nervoso ativa áreas ligadas ao prazer alimentar, como o núcleo accumbens. Essa ativação reforça o desejo por refeições ricas em gordura e açúcar, que oferecem mais calorias por porção. Em termos evolutivos, tal mecanismo ajudou populações humanas a enfrentar ambientes frios, com maior risco de escassez energética.

Hoje, no entanto, a oferta abundante de comida altera o cenário. A combinação de maior apetite, consumo calórico elevado e menor prática de atividade física no inverno tende a favorecer ganho de peso em parte da população. Apesar disso, o fenômeno mantém a mesma base biológica: o corpo tenta preservar a temperatura interna estável, e o cérebro reage à queima calórica com um chamado insistente por mais combustível.

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Ao compreender esses mecanismos, torna-se mais simples entender por que dias gelados costumam vir acompanhados de pratos mais pesados na mesa. O organismo segue um roteiro inscrito na fisiologia humana, em que a manutenção do calor interno ocupa lugar de prioridade nas estações frias.