O cheiro da compatibilidade: como o sistema imunológico pode influenciar a atração entre pessoas

Entre tantos fatores que influenciam a escolha de um parceiro, o chamado cheiro natural surge com frequência em relatos cotidianos. Muitas pessoas mencionam essa sensação, embora não consigam explicar o motivo. Por trás dessa percepção subjetiva, porém, existe um mecanismo biológico concreto: o Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC). Esse conjunto de genes se liga diretamente ao sistema imunológico e, de forma silenciosa, influencia quem parece mais atraente pelo olfato.

Quando alguém sente o odor corporal de outra pessoa, o organismo capta pistas sobre a combinação genética daquele indivíduo. Em especial, ele avalia sinais relacionados às defesas contra doenças. Esse processo ocorre sem consciência, mas continua ativo. Ainda assim, pesquisas em biologia evolutiva indicam uma tendência média à preferência por parceiros com MHC diferente. Como resultado, essa escolha aumenta a diversidade genética dos filhos e amplia a chance de resistência a infecções.

O que é o MHC e por que ele aparece no cheiro natural?

O MHC forma um grupo de genes que ajuda o corpo a reconhecer o que pertence ao próprio organismo e o que representa um invasor, como vírus e bactérias. Em termos simples, esse sistema funciona como um conjunto de placas de identificação presentes nas células. O sistema imunológico usa essas placas para decidir como reagir e quando atacar. Além disso, a natureza do MHC varia bastante. Existem muitas versões diferentes desses genes circulando na população, o que cria uma combinação praticamente única em cada pessoa.

Essas variações do MHC influenciam a composição de pequenas moléculas que o corpo libera, em especial pelo suor e pela pele. Os micro-organismos que vivem na superfície da pele interagem com essas substâncias e modificam esse material. Dessa forma, eles transformam essas moléculas em odores específicos. Com o tempo, o organismo constrói um perfil olfativo próprio, algo como uma assinatura química individual. Outras pessoas conseguem perceber essa assinatura, ainda que de maneira sutil e muitas vezes inconsciente.

Do ponto de vista evolutivo, a preferência por indivíduos com um mix de MHC diferente favorece a produção de descendentes com um repertório imunológico mais variado. Em um ambiente cheio de patógenos distintos, essa diversidade se torna valiosa. Ela aumenta a probabilidade de que ao menos parte da prole resista a diferentes doenças. Além disso, populações com maior diversidade de MHC costumam responder melhor a epidemias novas.

casal – depositphotos.com / hannamonika

Como o experimento da camiseta suada revelou a influência do MHC?

Um dos estudos mais conhecidos sobre o tema ficou popularmente conhecido como experimento da camiseta suada. A partir da década de 1990, pesquisadores convidaram homens para participar de testes controlados. Eles orientaram esses voluntários a dormir por algumas noites com a mesma camiseta de algodão. Durante esse período, os homens não podiam usar perfume, desodorante perfumado ou produtos com cheiro forte. Assim, os cientistas reduziram interferências externas no odor natural.

Depois, os pesquisadores colocaram as camisetas em caixas numeradas e as apresentaram a um grupo de mulheres. Em seguida, elas avaliaram quais odores consideravam mais agradáveis ou interessantes. Ao comparar as notas dadas com o perfil genético dos participantes, os cientistas observaram um padrão recorrente em muitos casos. As mulheres tendiam a preferir o odor de homens com perfil de MHC mais diferente do delas. Esses resultados apoiaram a hipótese de que o olfato identifica sinais ligados à variedade do sistema imunológico.

Curiosamente, alguns trabalhos observaram que o uso de anticoncepcionais hormonais altera essas preferências. Nesses casos, muitas mulheres passaram a escolher odores mais próximos de padrões associados a parentesco genético. Esse achado ainda gera debate científico e exige novos estudos. Ainda assim, ele mostra que hormônios e contexto fisiológico podem modificar a forma como o cérebro interpreta sinais olfativos.

A partir desse tipo de experimento, outros grupos de pesquisa investigaram o tema em populações diferentes, com metodologias variadas. Embora nem todos os estudos encontrem os mesmos resultados com a mesma intensidade, muitos trabalhos apontam uma tendência geral. Essa tendência indica associação entre MHC, odor corporal e preferência olfativa. Por isso, muitos cientistas consideram esse fenômeno um dos exemplos mais conhecidos de seleção sexual mediada pelo cheiro em humanos.

De que forma o cheiro e o MHC influenciam relações e escolhas afetivas?

A influência do MHC na atração não define relações afetivas de forma isolada. Ninguém escolhe parceiro apenas por genes ou odores. Elementos sociais, culturais, psicológicos e históricos exercem peso expressivo nas escolhas de parceiros. Entretanto, a biologia sugere que o cheiro corporal atua como um dos filtros iniciais. Muitas vezes, esse filtro age abaixo do nível de consciência e contribui para a sensação de afinidade. Em outros casos, ele provoca rejeição difícil de explicar de modo racional.

Alguns trabalhos sugerem que casais com MHC mais diverso relatam maior satisfação em certos aspectos da relação. Outros estudos, porém, não encontram associação tão clara. Esses resultados mistos mostram que o tema ainda permanece em aberto. Apesar disso, pesquisadores observam com frequência a importância do odor natural na percepção de compatibilidade. Mesmo em um ambiente moderno, repleto de produtos cosméticos e fragrâncias artificiais, o corpo ainda emite sinais biológicos relevantes.

Para entender esse processo de forma mais direta, é possível resumir os principais pontos em alguns passos:

Genes do MHC definem parte da resposta imunológica de cada pessoa. Esses genes influenciam substâncias liberadas pela pele e pelo suor. Micro-organismos da pele transformam essas substâncias em odores característicos. O nariz de outra pessoa capta essas pistas químicas, mesmo sem atenção consciente. As pessoas tendem a preferir cheiros associados a MHC diferente, o que favorece maior diversidade genética nos filhos.

Cheiro, genética e futuro das pesquisas sobre atração

A relação entre MHC, olfato e atração humana ainda representa um campo ativo de investigação. Estudos mais recentes combinam genética, neurociência e psicologia para entender esse fenômeno de forma integrada. Esses trabalhos analisam como o cérebro processa informações químicas e as integra com outros sinais, como aparência, voz, comportamento e contexto social. Além disso, pesquisadores avaliam se fatores como poluição, dieta e uso intenso de produtos perfumados mascaram parte dessas pistas biológicas.

Mesmo com todas essas variáveis, a noção de que o cheiro da compatibilidade carrega informação sobre a combinação genética entre duas pessoas ganha espaço na literatura científica. A ideia de que o corpo envia sinais invisíveis, mas detectáveis, ajuda a explicar certas experiências. Em muitos encontros, algumas presenças parecem fazer mais sentido que outras, sem que exista uma razão simples para isso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao conectar química corporal, defesa contra doenças e comportamento afetivo, o estudo do MHC na atração humana amplia a compreensão sobre decisões íntimas. Mecanismos evolutivos antigos continuam influenciando essas escolhas, mesmo em sociedades complexas. Esse olhar não substitui fatores emocionais e sociais, mas acrescenta uma camada importante de entendimento. Por trás de um cheiro agradável, muitas vezes ocorre um diálogo silencioso entre sistemas imunológicos em busca de maior compatibilidade biológica.