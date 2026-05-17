Desentupir com água quente: como a temperatura atua na gordura dos canos e quando o método deixa de ser seguro
Água quente no ralo desentope gordura e sabão, mas uso errado danifica canos de PVC; veja temperaturas seguras e quando chamar um encanador
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Em muitas casas, moradores adotam o costume de despejar água quente nos ralos. A prática parece simples e rápida. Porém, ela envolve detalhes importantes sobre segurança e eficiência. Compreender o funcionamento da gordura e do sabão dentro dos canos ajuda a evitar problemas sérios na tubulação.
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O tema ganha espaço em conversas de condomínio e orientações de encanadores. De um lado, a água quente consegue limpar parte dos resíduos. De outro, o excesso de temperatura pode danificar estruturas internas. Por isso, especialistas defendem equilíbrio e atenção ao tipo de encanamento.
Como a água quente age sobre gordura e sabão
A cozinha concentra boa parte da gordura que entra no sistema hidráulico. Óleo de fritura, restos de comida e molhos escorrem pela pia. Mesmo com cuidado, parte desses lipídios adere às paredes internas dos canos. Com o tempo, a camada engrossa e reduz a passagem da água.
A física da dissolução de lipídios explica o efeito da água quente. A gordura endurece em temperaturas mais baixas. Quando alguém lança água mais aquecida, as moléculas ganham energia. Assim, a gordura amolece e se desprende com mais facilidade. O mesmo processo vale para o sabão, que forma resíduos chamados de sabão calcário.
Além disso, detergentes funcionam melhor em água morna. Eles envolvem a gordura e formam micelas, pequenas gotículas suspensas. Desse modo, o fluxo carrega o resíduo pelo encanamento com mais eficiência. No entanto, o sucesso dessa limpeza depende da frequência do hábito e da quantidade de sujeira acumulada.
Água quente nos ralos: quando a técnica realmente ajuda?
Em situação preventiva, a água quente mostra bons resultados. A pessoa pode despejar uma panela de água morna ou quente, mas não fervente, após lavar louças mais gordurosas. Assim, a técnica reduz a chance de formação de crostas espessas. No box do banheiro, o método também auxilia. Ele ajuda a remover resíduos de sabonete, condicionador e produtos de higiene.
Contudo, o método não resolve todo tipo de entupimento. Quando o ralo já apresenta retorno de água ou escoamento quase parado, a medida costuma falhar. Nesses casos, o material forma um bloqueio sólido, muitas vezes com cabelo, restos de comida e objetos. A água quente apenas contorna o obstáculo ou aquece a camada externa do tampão.
Em entupimentos avançados, a orientação técnica indica outra postura. Moradores devem evitar improvisos com água fervente, soda cáustica e misturas caseiras. A combinação de calor extremo e produtos químicos pode agravar danos. Nessa fase, um profissional de desentupimento usa equipamentos mecânicos, como cabos flexíveis e máquinas de alta pressão.
Qual temperatura de água quente os canos suportam com segurança?
As redes hidráulicas modernas utilizam, em grande parte, tubos de PVC. Esse material resiste bem à água fria e à água morna. Contudo, ele não tolera calor excessivo por longos períodos. Em geral, fabricantes de PVC para água fria recomendam limites em torno de 60 °C. Acima desse nível, o tubo começa a perder resistência.
Em sistemas de água quente, instaladores usam tubos específicos, como CPVC ou PPR. Esses produtos suportam temperaturas maiores, entre 70 °C e 80 °C, com margem de segurança. Mesmo assim, a água fervente, que atinge cerca de 100 °C, ultrapassa a faixa indicada. A exposição direta a essa temperatura pode deformar curvas, conexões e trechos mais finos.
Além dos tubos, o sistema usa selantes, anéis de borracha e massas de vedação. Esses componentes vedam juntas e conexões. Muitos deles começam a amolecer ou perder forma diante de calor intenso. Nesse cenário, a água pode encontrar espaços e provocar pequenos vazamentos ocultos. Portanto, o hábito de jogar água fervente, repetidamente, aumenta o risco de danos estruturais.
Como usar água quente nos ralos sem prejudicar o encanamento?
Para reduzir riscos, encanadores sugerem algumas práticas simples. Primeiro, o morador pode usar água quente, mas não em ponto de ebulição. A água que sai do aquecedor residencial costuma atingir entre 45 °C e 60 °C. Esse intervalo limpa melhor a gordura sem agredir o PVC comum.
- Esperar alguns minutos após cozinhar e deixar o óleo esfriar em recipiente separado.
- Descartar o óleo usado em pontos de coleta, e não na pia da cozinha.
- Aplicar água morna com detergente diretamente na região da cuba após refeições gordurosas.
- Repetir essa rotina de forma periódica, ao invés de usar grandes volumes de uma só vez.
- Evitar misturar água muito quente com produtos agressivos, como soda cáustica.
Em banheiros, a pessoa pode aproveitar o banho quente para abrir o ralo por alguns instantes. Assim, a própria água do chuveiro ajuda a dissolver o sabão acumulado. Depois, uma pequena quantidade de água morna, vinda de uma bacia, reforça a limpeza. Esse cuidado reduz a formação de placas duras de resíduos.
Quando a água quente deixa de ser solução e indica problema maior?
Alguns sinais sugerem necessidade de ajuda profissional. Se a pia libera bolhas frequentes, o escoamento demora ou o ralo faz barulho de gorgolejo, o encanamento pode apresentar obstrução interna. Mesmo quando a água quente alivia o sintoma por poucos dias, a causa principal permanece.
- Escoamento muito lento, mesmo após várias tentativas com água morna.
- Retorno de água suja em ralos próximos, como cozinha e área de serviço.
- Odor constante de esgoto, que volta rápido depois da limpeza superficial.
- Manchas de umidade em paredes ou pisos próximos às tubulações.
Nesses cenários, a insistência em soluções caseiras aumenta o gasto futuro. A obstrução ganha volume, a pressão interna sobe e pequenas fissuras podem surgir. Com isso, infiltrações comprometem revestimentos, móveis e estruturas. Dessa forma, a intervenção de um encanador ou empresa especializada torna-se o caminho mais seguro.
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De forma geral, o hábito de despejar água quente nos ralos pode ajudar na manutenção diária. No entanto, a segurança dos canos depende da temperatura usada, da frequência do procedimento e do estado da tubulação. Quando o morador combina prevenção, descarte correto de gordura e monitoramento de sinais de entupimento, a casa tende a manter uma boa saúde hidráulica por mais tempo, sem surpresas indesejadas na estrutura.