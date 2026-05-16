Do rugido africano ao riso do samba: a cuíca e sua trajetória histórica entre caça ancestral e a alma sonora do Brasil

A história da cuíca atravessa continentes e séculos e conecta práticas de caça na África a desfiles de carnaval no Brasil do século XXI. Esse instrumento, que muitos associam hoje ao riso malandro do samba, surgiu em contextos bem diferentes. Esses contextos se ligavam diretamente à sobrevivência e à relação cotidiana com o mundo animal. Registros de etnomusicologia apontam o uso de tambores de fricção semelhantes à cuíca em regiões da África Central e Ocidental. Comunidades caçadoras usavam esses tambores como simuladores de rugidos e, assim, atraíam felinos durante caçadas coletivas.

Nesse cenário ancestral, o tambor de fricção funcionava como uma espécie de chamado sonoro. Caçadores exploravam a curiosidade ou o instinto territorial de leões e outros grandes animais. A mecânica de produção do som se apoiava no atrito e não apenas no impacto. Assim, o instrumento produzia ruídos longos, graves e irregulares, próximos a rugidos ou bramidos. Ao longo da diáspora africana e do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, essa tecnologia sonora cruzou o oceano. No território brasileiro, ela encontrou novos significados e ganhou outros usos culturais.

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Como funciona a cuíca e por que ela é tão diferente de outros tambores?

A cuíca se classifica como um tambor de fricção e não como um tambor de percussão convencional. Em vez de o músico golpear diretamente a pele com baquetas ou mãos, ele produz o som por meio do atrito contínuo. No interior do tambor, uma haste de bambu, conhecida como cambito, se prende ao centro da pele. O músico umedece um pedaço de pano ou esponja e esfrega esse material na haste, de dentro para fora. Essa fricção faz o bambu vibrar. Em seguida, a vibração se transmite à pele esticada e gera o timbre característico.

Do ponto de vista físico, a cuíca transforma a energia do movimento de fricção em vibração mecânica. A variação de pressão da mão na pele, do ponto de contato e da intensidade do atrito altera a frequência das vibrações. Assim, a cuíca pode emitir sons graves que lembram rugidos. Além disso, o instrumento alcança notas agudas, semelhantes a risadas, choros ou gemidos. O que diferencia a cuíca de outros instrumentos de percussão aparece justamente na combinação entre controle melódico e função rítmica. Dessa forma, um único músico consegue conversar musicalmente com o conjunto.

Pesquisas em acústica musical mostram que a cuíca apresenta um espectro rico em harmônicos. Esse traço explica a sensação de voz humana associada ao instrumento. Pequenas variações na força aplicada ao cambito ou na pressão sobre a pele criam microtons e inflexões que lembram fala ou canto. Em rodas de samba e desfiles, essa capacidade expressiva se converteu em marca registrada. Assim, a cuíca se firmou como a voz brincalhona do ritmo. Além disso, muitos músicos utilizam esse caráter vocal para construir diálogos imaginários dentro do arranjo.

Mistério da cuíca: de arma sonora de caça a símbolo do samba

O chamado Mistério da Cuíca surge justamente na transição entre esses usos tão distintos. Etnomusicólogos que estudaram tradições africanas em Angola, Congo e regiões próximas identificaram tambores de fricção ligados a rituais e estratégias de caça. Nesses contextos, os sons graves imitavam o rugido de leões e confundiam os animais. Quando essa tecnologia sonora chegou ao Brasil, ela se misturou a práticas religiosas, festas populares e manifestações urbanas. Assim, a cuíca deixou para trás o contexto da caça, mas preservou o caráter de voz de outro mundo.

No Brasil colonial, viajantes e cronistas registraram instrumentos de fricção aparentados à cuíca em relatos ligados ao Entrudo. Essa festa de origem portuguesa antecedeu o carnaval moderno e ocupou ruas e largos. Nesses festejos de rua, marcados por brincadeiras ruidosas e transgressoras, o tambor de fricção criava barulho e surpresa. Desse modo, ele reforçava a atmosfera de desordem ritualizada. Com o tempo, a cuíca também passou a circular em irmandades negras, terreiros e folguedos populares. Em cada espaço, as pessoas ressignificaram o instrumento em contextos sagrados e profanos.

Estudos de história da música popular brasileira indicam que, entre o final do século XIX e o início do XX, a cuíca já frequentava cortejos, ranchos carnavalescos e rodas que deram origem ao samba urbano carioca. Nesse percurso, o antigo rugido ancestral se transformou em risos, choros e comentários sonoros dentro da música. Assim, o instrumento se aproximou da experiência cotidiana das comunidades afro-brasileiras. Além disso, sambistas passaram a relacionar o timbre da cuíca a personagens cômicos e malandros dos enredos.

Da rua ao desfile: como a cuíca ganhou lugar cativo nas escolas de samba

Com a organização das primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro, na década de 1920, a cuíca começou a ocupar posição estratégica dentro da bateria. Inicialmente, o instrumento aparecia como um dos muitos tambores presentes nas formações. Contudo, músicos e organizadores passaram a reconhecer sua função singular. Arranjadores e diretores de bateria perceberam que a cuíca funcionava como um comentário sonoro. Dessa forma, o instrumento dialogava com o enredo, com as letras e até com a performance dos intérpretes.

Na prática, a presença da cuíca em uma bateria de escola de samba costuma seguir alguns princípios:

Formar um pequeno naipe, com vários instrumentos afinados em alturas próximas ou complementares;

Executar frases rítmicas que conversam com o surdo, o tamborim e a caixa, sem competir com o pulso principal;

Criar respostas sonoras em momentos de parada, breques e variações de andamento;

Marcar passagens do samba-enredo que pedem ênfase dramática ou bem-humorada.

A partir da década de 1960, gravações de grandes nomes do samba urbano, do samba-enredo e da MPB consolidaram a cuíca como assinatura sonora brasileira. Pesquisas em história da indústria fonográfica mostram o uso amplo do instrumento para caracterizar brasilidade em trilhas sonoras, jingles e arranjos orquestrais. Assim, a cuíca reforçou seu status de símbolo cultural. Paralelamente, compositores de outros gêneros, como o jazz e o pop, passaram a convidar cuíqueiros para experimentações sonoras.

O que a cuíca revela sobre a cultura afro-brasileira?

O percurso da cuíca, do contexto de caça ancestral à consagração no carnaval contemporâneo, inspira estudos antropológicos e históricos. Para muitos pesquisadores, esse caminho evidencia como tecnologias sonoras africanas se adaptaram, se ressignificaram e se integraram ao cotidiano brasileiro. A cuíca não carrega apenas um som característico. Ela também guarda memórias de deslocamento forçado, resistência cultural e criatividade coletiva.

Entre os aspectos mais destacados em trabalhos acadêmicos sobre o instrumento, aparecem:

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Origem africana diversa: diferentes povos desenvolveram tambores de fricção, o que indica um repertório amplo de usos rituais e práticos. Transformação funcional: comunidades transformaram um recurso de caça e comunicação em ambientes rurais em elemento festivo e urbano nas grandes cidades brasileiras. Dimensão vocal: a capacidade de imitar riso, choro e fala aproxima a cuíca de narrativas e personagens presentes nos enredos de samba. Marca identitária: o instrumento se tornou um emblema da cultura afro-brasileira, associado à criatividade rítmica e à expressividade popular.

Com base em fontes de etnomusicologia e na história da música popular brasileira, o chamado Mistério da Cuíca deixa de representar um enigma técnico. Ele passa a se entender como resultado de uma longa trajetória de encontros culturais. Da simulação do rugido que enganava leões nos campos africanos ao riso contagiante que embala sambas e carnavais, a cuíca permanece como testemunho sonoro de uma herança em constante reinvenção. Além disso, artistas contemporâneos continuam a experimentar novas afinações e técnicas, o que prolonga essa história de invenção coletiva.