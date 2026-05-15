Por que fechamos os olhos ao espirrar? A ciência explica o reflexo automático que protege o corpo e os olhos

Quem observa alguém espirrando percebe um detalhe constante: as pálpebras se fecham no exato momento da explosão de ar. Esse gesto não depende de escolha consciente. O corpo aciona um comando automático. Esse comando envolve regiões profundas do cérebro, fibras nervosas e uma série de músculos que trabalham em sincronia. A ciência chama esse processo de reflexo do espirro.

Esse reflexo começa com um incômodo em estruturas da face, como nariz ou garganta. A partir daí, termina em um jato de ar que pode ultrapassar dezenas de quilômetros por hora. Ao mesmo tempo, os olhos se fecham quase sempre. Esse padrão não resulta de hábito cultural. Ele reflete a atuação combinada do tronco encefálico e do sistema nervoso autônomo, que controlam funções automáticas do organismo.

Espirro – depositphotos.com / IgorVetushko

Por que fechamos os olhos ao espirrar?

O ponto central do reflexo do espirro fica no tronco encefálico, uma região entre o cérebro e a medula espinhal. Ali, neurônios recebem sinais de irritação vindos do nariz, da faringe e, em menor grau, até de partículas inaladas. Em seguida, esses neurônios enviam impulsos coordenados para vários músculos da face, do tórax e do abdômen. Entre os alvos desse comando aparecem as pálpebras.

Quando o reflexo do espirro dispara, o corpo faz uma espécie de coreografia obrigatória. O diafragma se contrai com força. Os músculos intercostais comprimem a caixa torácica. Os músculos abdominais ajudam a empurrar o ar para cima. Ao mesmo tempo, a musculatura ao redor dos olhos fecha as pálpebras de forma rápida e firme. Dessa maneira, o corpo reduz a exposição direta dos globos oculares durante a saída violenta de ar, gotículas e microrganismos.

Fechar os olhos ao espirrar protege mesmo os olhos?

Estudos em fisiologia sugerem várias funções para esse fechamento automático. Uma teoria conhecida cita a proteção dos canais lacrimais contra o aumento brusco de pressão intranasal e intratorácica. Durante o espirro, a pressão interna sobe por milissegundos. Ao fechar as pálpebras, o organismo estabiliza a região ao redor dos olhos e ajuda a preservar a integridade dos ductos lacrimais, que conectam os olhos ao nariz.

Outra linha de interpretação destaca a proteção mecânica. O espirro lança gotículas, muco e partículas em grande velocidade para fora das vias aéreas. Portanto, as pálpebras fechadas funcionam como uma barreira física. Elas reduzem a chance de que esses materiais retornem para a superfície ocular. Essa barreira não bloqueia totalmente patógenos suspensos no ar. Ainda assim, diminui a exposição direta da córnea e da conjuntiva naquele instante crítico.

Pesquisas em neurociência também mostram uma vantagem adicional. O fechamento rápido dos olhos reduz estímulos visuais durante o reflexo do espirro. Com isso, o sistema nervoso concentra recursos no controle da respiração, da pressão interna e da estabilização da cabeça. Mesmo que a pessoa não perceba, esse ajuste reduz brevemente a carga sensorial e favorece a coordenação do movimento.

Como funciona o centro do espirro no tronco encefálico?

O tronco encefálico abriga núcleos que regulam respiração, ritmo cardíaco e reflexos. Entre eles, existe um agrupamento funcional que alguns autores chamam de centro do espirro. Ele integra informações sensoriais que chegam pelos nervos trigêmeo, glossofaríngeo e vago. Assim que esses sinais atingem um limiar específico, esse centro dispara uma sequência padronizada de comandos motores.

Essa sequência apresenta etapas bem definidas:

Inspiração profunda: o tórax se expande para acumular ar.

o tórax se expande para acumular ar. Fechamento momentâneo da glote: a passagem de ar na laringe se fecha.

a passagem de ar na laringe se fecha. Contração do diafragma e dos músculos abdominais: a pressão intratorácica e intra-abdominal aumenta.

a pressão intratorácica e intra-abdominal aumenta. Abertura súbita da glote: o ar sai em jato, levando partículas embora.

o ar sai em jato, levando partículas embora. Fechamento das pálpebras: os músculos orbiculares dos olhos se contraem em paralelo.

O sistema nervoso autônomo participa de cada etapa. Ele ajusta o calibre dos vasos sanguíneos, regula a frequência cardíaca e modula secreções nasais. Ao mesmo tempo, ativa músculos da face por meio de nervos cranianos. Dessa forma, o reflexo do espirro se torna um ato único, rápido e involuntário.

Quais mitos cercam o ato de espirrar de olhos fechados?

Circulam muitos mitos em torno do espirro. Um deles afirma que, se alguém mantiver os olhos abertos à força, os globos oculares poderiam pular para fora. Os dados anatômicos não sustentam essa ideia. Os olhos permanecem presos por músculos, ligamentos e pelo próprio nervo óptico. Essas estruturas resistem bem à variação momentânea de pressão gerada pelo espirro.

Outro mito comum atribui ao fechamento dos olhos uma necessidade absoluta, como se a pessoa não pudesse evitar em nenhuma circunstância. Na prática, algumas pessoas conseguem espirrar de olhos parcialmente abertos, embora isso ocorra com menor frequência. Essa variação individual não altera o fato principal. O fechamento automático representa o padrão fisiológico típico, não uma obrigação absoluta.

Também aparece a crença de que o coração para ao espirrar. O que acontece, na verdade, envolve uma alteração transitória do ritmo cardíaco. O aumento de pressão no tórax e nas vias aéreas ativa reflexos cardiovasculares e pode provocar uma breve desaceleração ou aceleração do pulso. Porém, o coração continua batendo. O reflexo do espirro apenas interfere por instantes no padrão do sistema cardiovascular.

O espirro tem uma função evolutiva específica?

A biologia evolutiva vê o espirro como uma forma eficiente de defesa das vias aéreas. Ele remove partículas irritantes, poeira e microrganismos que alcançam o nariz ou a garganta. Ao expulsar esses agentes, o organismo reduz a chance de infecções respiratórias e de lesões nas mucosas. Assim, o reflexo do espirro favorece a preservação da função respiratória ao longo da vida.

Nesse contexto, o fechamento dos olhos se encaixa como parte do mesmo pacote defensivo. Os globos oculares possuem vasos delicados, superfície exposta e conexão direta com a cavidade nasal por meio dos canais lacrimais. Portanto, qualquer aumento brusco de pressão ou jato de partículas pode atingir essa região. A pálpebra fechada atua como uma espécie de tampa rápida, que reduz o impacto direto desse fluxo.

Com o avanço da pesquisa em neurociência e fisiologia, cientistas têm detalhado cada etapa desse reflexo. Novas tecnologias de imagem e de registro elétrico permitem observar a participação de diferentes núcleos no tronco encefálico e o tempo de ativação de cada grupo muscular. Apesar disso, o fenômeno continua simples aos olhos do público. A pessoa sente o incômodo, respira fundo, espirra e, quase sempre, pisca com força.

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Assim, o ato aparentemente trivial de espirrar de olhos fechados reúne vários sistemas do corpo em perfeita sincronia. Tronco encefálico, nervos cranianos, sistema nervoso autônomo e músculos de tórax, abdômen e face atuam em conjunto em frações de segundo. Esse movimento automático reforça a lógica de proteção global do organismo. Ele mostra como, em situações cotidianas, o corpo combina reflexos ancestrais para preservar estruturas sensíveis como os olhos e as vias respiratórias.