Por que sentimos prazer em espremer espinhas? A ciência explica o efeito da dopamina e os riscos para a pele

À primeira vista, o hábito de espremer espinhas parece apenas uma mania ligada à estética. No entanto, por trás desse gesto cotidiano, existe uma combinação complexa de biologia, psicologia e hábitos herdados da evolução. Para o cérebro, uma pequena protuberância na pele funciona como algo fora do lugar, quase como uma sujeira que exige remoção imediata.

Quando a pessoa finalmente aperta a espinha e vê o conteúdo sair, o organismo reage como se tivesse resolvido um problema. Esse momento de alívio não acontece apenas no campo mental. Ele envolve a liberação de substâncias ligadas ao sistema de recompensa, em especial a dopamina. A partir daí, o ato deixa de representar apenas um cuidado com a aparência e passa a integrar um ciclo que tende a se repetir.

Como o cérebro transforma uma espinha em ameaça à pele?

O cérebro humano evoluiu para detectar irregularidades no ambiente e no próprio corpo. Pequenas alterações na superfície da pele, como uma espinha inflamada, acionam sinais de que algo não vai bem. Do ponto de vista biológico, esse processo se conecta à ideia de higiene e proteção contra agentes externos, mesmo quando o risco de infecção grave permanece baixo.

Áreas do cérebro relacionadas à atenção e ao controle visual, como o córtex pré-frontal e regiões visuais, costumam fixar o foco em imperfeições visíveis. Além disso, quanto maior o contraste vermelhidão, relevo, brilho da lesão , maior a chance de a espinha se tornar um ponto de incômodo constante. Essa hiperatenção alimenta a vontade de mexer, cutucar ou remover aquilo que parece destoar do restante da pele.

Além disso, o cérebro associa a retirada de algo considerado impuro a uma espécie de tarefa concluída. Essa lógica se assemelha à sensação de organizar um ambiente bagunçado. A remoção do elemento incômodo produz um sentimento de ordem restaurada e prepara o terreno para o próximo passo do sistema de recompensa.

O que a dopamina tem a ver com o prazer de espremer espinhas?

A dopamina funciona como um neurotransmissor central no chamado sistema de recompensa cerebral. Ela não se relaciona apenas ao prazer imediato. Acima de tudo, ela participa da antecipação e do aprendizado de comportamentos que o cérebro considera relevantes para a sobrevivência ou para o bem-estar.

No caso das espinhas, o processo ocorre em etapas bem definidas.

Primeiro, surge o desconforto visual e tátil com a lesão na pele.

Em seguida, o cérebro cria uma expectativa de alívio ao imaginar a espinha sendo eliminada.

Quando a pessoa espreme a espinha, a sensação de tarefa cumprida reforça esse comportamento.

Ao perceber que funcionou a espinha saiu e a pele parece mais lisa naquele ponto , o cérebro registra essa sequência como algo que vale a pena repetir. Com o tempo, a simples visão de uma nova imperfeição já aciona a mesma cadeia: incômodo, expectativa de alívio e busca pela recompensa. Esse ciclo de feedback dopaminérgico ajuda a explicar por que tanta gente sente dificuldade em resistir ao impulso, mesmo sabendo dos riscos.

Além disso, esse mecanismo se fortalece com a repetição contínua. Cada episódio bem-sucedido de espremer intensifica a memória de recompensa. Dessa forma, o hábito pode se aproximar de um comportamento compulsivo em pessoas mais vulneráveis.

Grooming em primatas: o hábito de espremer espinhas é um instinto de limpeza?

Na biologia, o termo grooming descreve o comportamento de limpeza em vários mamíferos, especialmente em primatas. Macacos e chimpanzés passam longos períodos removendo sujeiras, parasitas e detritos da pele uns dos outros. Esse comportamento não traz apenas benefícios higiênicos. Ele também fortalece laços sociais e reduz o estresse do grupo.

No ser humano, traços desse instinto aparecem em diferentes formas de cuidado corporal. As pessoas arrumam o cabelo, roem unhas, puxam peles ao redor dos dedos e, claro, espremem espinhas. Em termos evolutivos, remover algo estranho da superfície da pele poderia representar proteção contra parasitas ou agentes infecciosos. Contudo, na vida moderna, esse mecanismo muitas vezes se transforma em um hábito de higiene mal direcionado.

A espinha comum não corresponde a um corpo estranho grudado na pele. Na verdade, ela resulta de um processo inflamatório interno, ligado à obstrução de poros, produção de sebo e ação de bactérias próprias da flora cutânea. Quando alguém aperta a região com força, não realiza uma limpeza verdadeira do local. Em vez disso, rompe estruturas da pele de forma abrupta e descontrolada.

Por que espremer espinhas pode causar mais dano do que limpeza?

Do ponto de vista dermatológico, a pressão que a pessoa exerce ao espremer uma espinha gera uma série de efeitos indesejados. Em vez de expulsar apenas o conteúdo para fora, a força aplicada empurra secreções e bactérias para camadas mais profundas da pele. Como consequência, o processo inflamatório aumenta.

Microtraumas: a pele sofre pequenas rupturas internas e externas, muitas vezes invisíveis a olho nu.

a pele sofre pequenas rupturas internas e externas, muitas vezes invisíveis a olho nu. Inflamação ampliada: o organismo interpreta o dano como agressão e envia mais células de defesa para o local, o que aumenta o inchaço e a vermelhidão.

o organismo interpreta o dano como agressão e envia mais células de defesa para o local, o que aumenta o inchaço e a vermelhidão. Risco de infecção: unhas, objetos pontiagudos e pressão excessiva abrem porta de entrada para microrganismos.

unhas, objetos pontiagudos e pressão excessiva abrem porta de entrada para microrganismos. Cicatrizes e manchas: a regeneração pode deixar marcas permanentes ou hiperpigmentação, especialmente em peles mais escuras ou sensíveis.

Em muitos casos, a sensação de alívio surge de forma imediata. Porém, os efeitos danosos aparecem dias ou semanas depois, quando a pele fica mais marcada, com textura irregular ou maior tendência a novas lesões. Assim, o comportamento guiado pela dopamina, aparentemente recompensador, acaba produzindo um resultado contrário ao objetivo inicial de deixar a pele melhor.

Além disso, o ato repetido de espremer interfere na barreira cutânea. A pele perde hidratação com mais facilidade e reage com mais sensibilidade a produtos, sol e poluição.

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Como quebrar o ciclo sem ignorar a vontade de cuidar da pele?

Interromper esse padrão não exige reprimir totalmente a atenção à aparência. Em vez disso, a pessoa pode redirecionar o impulso de maneira mais segura. Estratégias simples ajudam a lidar com a vontade de espremer espinhas sem agravar o quadro.

Substituir o gesto: ao notar o impulso, foque em cuidados menos agressivos, como lavar o rosto com produtos adequados ou aplicar compressas frias em áreas inflamadas. Além disso, o uso de produtos indicados por um dermatologista, como ácidos suaves ou secativos pontuais, oferece uma sensação de ação sem machucar a pele. Reduzir gatilhos visuais: evite longos períodos em frente ao espelho analisando detalhes da pele, principalmente em ambientes muito iluminados e em horários de maior estresse. Se possível, limite o acesso a espelhos de aumento, que intensificam a percepção de falhas mínimas. Buscar orientação profissional: consulte dermatologistas para tratar acne, cravos e espinhas com procedimentos e formulações específicas, que atuam na causa do problema. Em casos de compulsão para cutucar a pele, psicólogos e psiquiatras também podem ajudar, especialmente quando o comportamento se aproxima de um transtorno de escoriação. Entender o próprio comportamento: reconheça que o prazer envolvido se relaciona ao sistema de recompensa. Essa compreensão permite enxergar o hábito como um padrão neurobiológico, e não como uma simples falta de força de vontade. Com esse entendimento, a pessoa consegue criar estratégias conscientes para adiar o ato, respirar fundo e escolher outra forma de cuidado.