Saúde Única: como a ligação entre humanos, animais e meio ambiente pode prevenir a próxima pandemia global

A ideia de que a saúde humana depende diretamente da saúde dos animais e do meio ambiente já não se limita a um debate acadêmico. Hoje, esse conceito se destaca mundialmente como Saúde Única (One Health) e aparece em relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), da FAO e de outras agências internacionais. Em resumo, o que acontece nas florestas, nas fazendas, nos rios e nas cidades influencia de forma direta o surgimento e a propagação de doenças infecciosas.

Essa abordagem integrada ganhou destaque após crises sanitárias recentes, como a COVID-19, a gripe aviária e o ebola. Todas essas doenças se relacionam com zoonoses, que passam de animais para humanos. Além disso, especialistas apontam que, em um mundo com desmatamento acelerado, comércio de animais silvestres e mudanças climáticas, olhar apenas para hospitais e medicamentos não basta. Portanto, quem deseja prevenir a próxima pandemia precisa entender cada vez mais como esses fatores se conectam.

O que é Saúde Única e por que esse conceito ganhou tanta força?

O conceito de Saúde Única descreve uma forma integrada de trabalho. Nele, profissionais de áreas diferentes medicina humana, medicina veterinária, biologia, meio ambiente, agricultura e outras atuam juntos para monitorar, prevenir e controlar doenças. Desde 2021, a OMS, a FAO e a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) formam uma aliança com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse grupo fortalece de maneira coordenada essa visão integrada.

Na prática, Saúde Única significa reconhecer que vírus, bactérias e outros patógenos circulam com facilidade entre pessoas, animais domésticos, animais silvestres e o ambiente. Um vírus que hoje permanece restrito a uma espécie de morcego, por exemplo, encontra novas rotas de transmissão quando ocorre destruição de habitat, criação intensiva de animais ou movimentação internacional de mercadorias e animais vivos. Quando pessoas e atividades humanas rompem essa barreira entre espécies, ocorre o chamado salto de espécie. Esse processo pode gerar novos surtos e, em alguns casos, originar pandemias.

As organizações globais defendem uma prevenção que começa muito antes da chegada do paciente ao hospital. Assim, governos, empresas e comunidades precisam adotar políticas agrícolas mais sustentáveis, controles de fronteira mais eficientes, vigilância constante em feiras de animais, saneamento básico adequado e preservação de ecossistemas. Essa combinação reduz as oportunidades para que um patógeno circule, se adapte e, por fim, atinja populações humanas.

Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) – depositphotos.com / SergPoznanskiy

Saúde Única e pandemias: como essa integração ajuda a evitar novas crises?

A relação entre Saúde Única e prevenção de pandemias aparece de forma clara em documentos recentes da OMS e da FAO. Segundo essas entidades, mais de 60% das doenças infecciosas conhecidas em humanos se classificam como zoonóticas. Além disso, cerca de 75% das novas doenças infecciosas emergentes vêm de animais. Esses dados colocam a interface entre humanos, animais e meio ambiente no centro da segurança sanitária global.

Quando sistemas de saúde, serviços veterinários e órgãos ambientais trabalham de forma desconectada, muitos sinais de alerta passam despercebidos. Por exemplo, um surto em aves pode parecer apenas um problema econômico para o setor agropecuário. No entanto, esse evento também pode indicar risco de adaptação de um vírus à espécie humana. Para evitar esse tipo de falha, a estratégia de Saúde Única propõe sistemas de vigilância que cruzam dados de:

casos suspeitos em humanos em hospitais e unidades básicas;

doenças em rebanhos e animais de companhia observadas por veterinários;

mortalidade incomum em animais silvestres monitorada por órgãos ambientais;

alterações em ecossistemas, como seca extrema ou inundações, associadas às mudanças climáticas.

Ao analisar essas informações em conjunto, autoridades mapeiam zonas de risco, identificam padrões e agem de forma antecipada. Essa reação precoce pode incluir campanhas de vacinação em animais, restrições temporárias a feiras de animais vivos e orientações específicas à população local. Em muitos casos, quanto mais cedo as equipes intervêm, menor a probabilidade de um agente infeccioso se espalhar em escala global.

Como desmatamento, comércio de vida selvagem e clima favorecem zoonoses?

O avanço do desmatamento, especialmente em biomas tropicais, figura entre os principais motores de emergência de novas zoonoses. Ao derrubar florestas para abrir espaço para agricultura, mineração ou infraestrutura, pessoas aproximam de forma forçada animais silvestres, rebanhos domésticos e comunidades humanas. Espécies que antes viviam isoladas passam a compartilhar os mesmos espaços e recursos. Esse cenário favorece de maneira intensa a troca de patógenos.

O comércio de vida selvagem, legal ou ilegal, também amplia o risco. Comerciantes retiram animais de seus habitats e os transportam em condições de estresse, muitas vezes em mercados lotados. Nesses locais, esses animais entram em contato com outras espécies e com pessoas. Nessas condições, vírus e bactérias encontram um ambiente propício para se adaptar e cruzar a barreira entre espécies. Por isso, a OMS e a FAO recomendam regras mais rígidas para esses mercados, controle efetivo de origem dos animais e fiscalização contínua contra o tráfico de espécies.

As mudanças climáticas acrescentam outra camada de complexidade. Alterações de temperatura e regime de chuvas modificam a distribuição geográfica de vetores, como mosquitos e carrapatos, e levam doenças para locais onde antes elas não existiam. Além disso, calor extremo, enchentes e secas enfraquecem sistemas de saúde e de produção de alimentos, o que deixa populações mais vulneráveis a surtos. Em relatórios recentes, a OMS destaca que a crise climática representa, ao mesmo tempo, uma crise de saúde pública, ambiental e social.

Quais ações práticas podem fortalecer a Saúde Única no dia a dia?

A implementação da abordagem de Saúde Única não depende apenas de grandes acordos internacionais. Ela se traduz em políticas públicas, práticas de produção e hábitos coletivos. Além disso, comunidades locais, profissionais de saúde e gestores públicos podem atuar conjuntamente. Algumas medidas frequentemente citadas em relatórios de organismos globais incluem:

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Vigilância integrada: criar sistemas que unam dados de saúde humana, saúde animal e meio ambiente, permitindo respostas rápidas a sinais de risco. Proteção de ecossistemas: frear o desmatamento, restaurar áreas degradadas e criar corredores ecológicos para reduzir o contato forçado entre espécies. Agricultura sustentável: adotar boas práticas de criação de animais, reduzir o uso inadequado de antibióticos e melhorar o bem-estar animal, o que diminui o estresse e a disseminação de doenças. Regulação do comércio de animais: reforçar a fiscalização de mercados de vida selvagem, combater o tráfico e garantir condições sanitárias adequadas. Educação e comunicação: informar comunidades rurais e urbanas sobre riscos zoonóticos, uso responsável de medicamentos e importância da preservação ambiental.

O conceito de Saúde Única mostra que proteger florestas, mares, animais de criação e animais silvestres não representa apenas uma pauta ambiental. Trata-se, acima de tudo, de uma estratégia direta de proteção da saúde humana e de redução do risco de novas pandemias. Em um planeta cada vez mais interligado, a segurança sanitária depende de enxergar essa rede de interdependências. Portanto, sociedades em todo o mundo precisam assumir a responsabilidade coletiva por manter equilibrado o sistema que sustenta toda a vida na Terra.