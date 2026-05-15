Pode limpar tênis na máquina de lavar? Veja quais modelos podem ser lavados sem risco de danos
Especialistas da área de moda, têxteis e eletrodomésticos apontam que, com algumas precauções, é possível deixar o tênis com aparência de novo sem danificar fibras, estruturas ou adesivos. Aprenda a limpar tênis na máquina de lavar sem danificar o tecido.
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Entre consumidores que buscam prolongar a vida útil de seus calçados, a lavagem de tênis passou a ser parte importante da rotina de cuidados. Afinal, em vez de descartar o par assim que aparecem manchas ou odores, muitas pessoas recorrem a métodos simples de limpeza em casa. Essa prática tende a reduzir gastos com reposição e também a quantidade de resíduos enviados para aterros, algo cada vez mais em pauta.
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Especialistas da área de moda, têxteis e eletrodomésticos apontam que, com algumas precauções, é possível deixar o tênis com aparência de novo sem danificar fibras, estruturas ou adesivos. Assim, o ponto central é entender de que material o calçado é feito, porque isso define se ele pode ir para a máquina de lavar, se precisa ser limpo à mão ou se requer atendimento profissional.
Lavagem de tênis na máquina: quando é uma boa ideia?
A lavagem de tênis em máquina costuma ser indicada para modelos feitos de materiais sintéticos ou tecidos resistentes, como algodão, lona, poliéster e nylon. Nesses casos, a fricção suave e a água fria ajudam a remover sujeira que se acumula no dia a dia sem comprometer a estrutura do calçado. A indicação de ciclos delicados surge justamente para reduzir impactos durante a centrifugação e prevenir deformações.
Antes de levar o par para a lavadora, alguns passos básicos tornam o processo mais seguro. Entre as orientações mais comuns, aparecem:
- Checar a etiqueta ou orientações do fabricante sobre lavagem.
- Fazer uma limpeza prévia com água fria e detergente neutro em bacia, apenas para retirar o excesso de barro, poeira ou manchas superficiais.
- Retirar cadarços e palmilhas, que costumam acumular maior quantidade de suor e odores.
- Acomodar os tênis em um saco de lavagem, junto com uma ou duas toalhas, para amortecer o impacto no tambor.
Especialistas em eletrodomésticos indicam o uso de sabão líquido, porque o pó pode ficar preso dentro do calçado e não se dissolver totalmente. Ademais, outro ponto recorrente é a temperatura: água fria ou, no máximo, cerca de 30°C, em ciclo suave, são as recomendações para evitar encolhimento e danos a colas e costuras.
Como lavar tênis à mão sem estragar o material?
Há casos em que a lavagem de tênis precisa ser feita exclusivamente à mão. Modelos em couro, camurça, nobuck ou cetim pedem cuidado extra, porque esses materiais podem manchar, endurecer ou perder textura se forem submetidos à lavagem intensa. Além disso, muitos tênis misturam partes sintéticas e naturais, o que torna o processo um pouco mais complexo.
Nessas situações, profissionais de calçados sugerem focar em uma limpeza de superfície, suficiente para renovar a aparência sem encharcar o material. Entre as medidas mais comuns estão:
- Remover a sujeira solta com um pano macio ou escova de cerdas suaves.
- Aplicar solução de água fria com detergente neutro ou produto específico para couro e camurça.
- Fazer movimentos leves e localizados, evitando esfregar com força.
- Retirar o excesso de produto com pano úmido bem torcido.
- Deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor.
No caso de tênis de couro, muitos especialistas indicam complementos como hidratantes ou ceras específicas, que ajudam a renovar o brilho e a flexibilidade. Em alguns modelos, existe uma camada de poliuretano que aumenta a resistência à água. Ademais, para esses, recomenda-se afastar produtos à base de solvente e temperaturas elevadas, que podem comprometer essa película protetora.
Como lavar cadarços e palmilhas do tênis?
Os cuidados com a lavagem de tênis incluem também atenção a cadarços e palmilhas, fortes responsáveis pelo cheiro dentro do calçado. Cadarços de algodão ou materiais sintéticos, em geral, podem ser lavados na máquina dentro de um saco de proteção, junto com o próprio par ou com outras peças claras, desde que a cor permita.
As palmilhas merecem abordagem um pouco diferente. Especialistas em cuidados com tecidos sugerem a limpeza manual, muitas vezes associada ao uso de bicarbonato de sódio para ajudar a neutralizar odores. O procedimento mais comum é:
- Retirar as palmilhas e escovar levemente o excesso de poeira.
- Aplicar solução de água com detergente neutro ou água com bicarbonato.
- Esfregar com pano ou escova macia, sem encharcar.
- Enxaguar rapidamente, se necessário, e deixar secar completamente ao ar.
Especialistas recomendam verificar, com a mão, se a parte interna está realmente seca antes de recolocar as palmilhas dentro do tênis. Colocar a palmilha úmida de volta cria um ambiente propício para odores persistentes e até proliferação de fungos.
Qual é a melhor forma de secar tênis lavados?
Depois da lavagem de tênis, o processo de secagem influencia diretamente na durabilidade do calçado. Fabricantes e técnicos de eletrodomésticos geralmente orientam secar ao ar, na sombra, evitando exposição direta ao sol ou a fontes intensas de calor, como aquecedores, secadores de cabelo e radiadores. Temperaturas altas podem deformar o solado, amolecer colas e causar encolhimento de tecidos.
Em secadoras tradicionais com tambor giratório, o impacto constante e o calor tornam o processo arriscado para tênis estruturados. Alguns modelos de secadora com bomba de calor e suporte fixo para calçados oferecem alternativa mais controlada, desde que sejam usados em modo delicado e com o tênis apoiado em rack próprio, sem girar junto com o tambor.
Para acelerar a secagem ao ar livre, algumas pessoas utilizam truques simples, como preencher o interior com papel absorvente ou jornal seco, substituindo o material quando ficar úmido. Essa técnica ajuda a retirar a umidade de dentro para fora e também contribui para manter o formato original do tênis.
Por que cuidar bem do tênis é vantajoso a longo prazo?
Além do aspecto visual, a lavagem de tênis adequada tem impacto financeiro e ambiental. Ao prolongar a vida útil de um par, reduz-se a necessidade de novas compras e, por consequência, o volume de resíduos gerados. Especialistas em calçados lembram que boa parte dos componentes de um tênis é de difícil reciclagem, o que contribui para o acúmulo em aterros sanitários.
Para modelos de alto valor, com significado afetivo ou construídos com materiais específicos, a busca por serviços profissionais de limpeza ou conserto pode ser mais indicada. Em muitos casos, a intervenção de sapateiros e empresas especializadas permite recuperar a aparência original, ajustar solados, substituir partes internas e dar novo uso a pares que, de outra forma, seriam descartados.
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Com algumas adaptações à rotina, a combinação de escolha correta entre máquina e lavagem à mão, atenção especial a cadarços e palmilhas e secagem cuidadosa tende a manter o tênis confortável e apresentável por vários anos. Esse tipo de cuidado sistemático vem sendo apontado como uma das formas mais simples de economizar e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto do consumo de calçados no ambiente.