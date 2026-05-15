Pode limpar tênis na máquina de lavar? Veja quais modelos podem ser lavados sem risco de danos

Entre consumidores que buscam prolongar a vida útil de seus calçados, a lavagem de tênis passou a ser parte importante da rotina de cuidados. Afinal, em vez de descartar o par assim que aparecem manchas ou odores, muitas pessoas recorrem a métodos simples de limpeza em casa. Essa prática tende a reduzir gastos com reposição e também a quantidade de resíduos enviados para aterros, algo cada vez mais em pauta.

Especialistas da área de moda, têxteis e eletrodomésticos apontam que, com algumas precauções, é possível deixar o tênis com aparência de novo sem danificar fibras, estruturas ou adesivos. Assim, o ponto central é entender de que material o calçado é feito, porque isso define se ele pode ir para a máquina de lavar, se precisa ser limpo à mão ou se requer atendimento profissional.

Entre consumidores que buscam prolongar a vida útil de seus calçados, a lavagem de tênis passou a ser parte importante da rotina de cuidados – depositphotos.com / anatoliy_gleb



Lavagem de tênis na máquina: quando é uma boa ideia?

A lavagem de tênis em máquina costuma ser indicada para modelos feitos de materiais sintéticos ou tecidos resistentes, como algodão, lona, poliéster e nylon. Nesses casos, a fricção suave e a água fria ajudam a remover sujeira que se acumula no dia a dia sem comprometer a estrutura do calçado. A indicação de ciclos delicados surge justamente para reduzir impactos durante a centrifugação e prevenir deformações.

Antes de levar o par para a lavadora, alguns passos básicos tornam o processo mais seguro. Entre as orientações mais comuns, aparecem:

Checar a etiqueta ou orientações do fabricante sobre lavagem.

Fazer uma limpeza prévia com água fria e detergente neutro em bacia, apenas para retirar o excesso de barro, poeira ou manchas superficiais.

em bacia, apenas para retirar o excesso de barro, poeira ou manchas superficiais. Retirar cadarços e palmilhas, que costumam acumular maior quantidade de suor e odores.

Acomodar os tênis em um saco de lavagem, junto com uma ou duas toalhas, para amortecer o impacto no tambor.

Especialistas em eletrodomésticos indicam o uso de sabão líquido, porque o pó pode ficar preso dentro do calçado e não se dissolver totalmente. Ademais, outro ponto recorrente é a temperatura: água fria ou, no máximo, cerca de 30°C, em ciclo suave, são as recomendações para evitar encolhimento e danos a colas e costuras.

Como lavar tênis à mão sem estragar o material?

Há casos em que a lavagem de tênis precisa ser feita exclusivamente à mão. Modelos em couro, camurça, nobuck ou cetim pedem cuidado extra, porque esses materiais podem manchar, endurecer ou perder textura se forem submetidos à lavagem intensa. Além disso, muitos tênis misturam partes sintéticas e naturais, o que torna o processo um pouco mais complexo.

Nessas situações, profissionais de calçados sugerem focar em uma limpeza de superfície, suficiente para renovar a aparência sem encharcar o material. Entre as medidas mais comuns estão:

Remover a sujeira solta com um pano macio ou escova de cerdas suaves. Aplicar solução de água fria com detergente neutro ou produto específico para couro e camurça. Fazer movimentos leves e localizados, evitando esfregar com força. Retirar o excesso de produto com pano úmido bem torcido. Deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor.

No caso de tênis de couro, muitos especialistas indicam complementos como hidratantes ou ceras específicas, que ajudam a renovar o brilho e a flexibilidade. Em alguns modelos, existe uma camada de poliuretano que aumenta a resistência à água. Ademais, para esses, recomenda-se afastar produtos à base de solvente e temperaturas elevadas, que podem comprometer essa película protetora.

Como lavar cadarços e palmilhas do tênis?

Os cuidados com a lavagem de tênis incluem também atenção a cadarços e palmilhas, fortes responsáveis pelo cheiro dentro do calçado. Cadarços de algodão ou materiais sintéticos, em geral, podem ser lavados na máquina dentro de um saco de proteção, junto com o próprio par ou com outras peças claras, desde que a cor permita.

As palmilhas merecem abordagem um pouco diferente. Especialistas em cuidados com tecidos sugerem a limpeza manual, muitas vezes associada ao uso de bicarbonato de sódio para ajudar a neutralizar odores. O procedimento mais comum é:

Retirar as palmilhas e escovar levemente o excesso de poeira.

Aplicar solução de água com detergente neutro ou água com bicarbonato.

Esfregar com pano ou escova macia, sem encharcar.

Enxaguar rapidamente, se necessário, e deixar secar completamente ao ar.

Especialistas recomendam verificar, com a mão, se a parte interna está realmente seca antes de recolocar as palmilhas dentro do tênis. Colocar a palmilha úmida de volta cria um ambiente propício para odores persistentes e até proliferação de fungos.

Qual é a melhor forma de secar tênis lavados?

Depois da lavagem de tênis, o processo de secagem influencia diretamente na durabilidade do calçado. Fabricantes e técnicos de eletrodomésticos geralmente orientam secar ao ar, na sombra, evitando exposição direta ao sol ou a fontes intensas de calor, como aquecedores, secadores de cabelo e radiadores. Temperaturas altas podem deformar o solado, amolecer colas e causar encolhimento de tecidos.

Em secadoras tradicionais com tambor giratório, o impacto constante e o calor tornam o processo arriscado para tênis estruturados. Alguns modelos de secadora com bomba de calor e suporte fixo para calçados oferecem alternativa mais controlada, desde que sejam usados em modo delicado e com o tênis apoiado em rack próprio, sem girar junto com o tambor.

Para acelerar a secagem ao ar livre, algumas pessoas utilizam truques simples, como preencher o interior com papel absorvente ou jornal seco, substituindo o material quando ficar úmido. Essa técnica ajuda a retirar a umidade de dentro para fora e também contribui para manter o formato original do tênis.

Especialistas em eletrodomésticos indicam o uso de sabão líquido, porque o pó pode ficar preso dentro do calçado e não se dissolver totalmente – depositphotos.com / rossandhelen



Por que cuidar bem do tênis é vantajoso a longo prazo?

Além do aspecto visual, a lavagem de tênis adequada tem impacto financeiro e ambiental. Ao prolongar a vida útil de um par, reduz-se a necessidade de novas compras e, por consequência, o volume de resíduos gerados. Especialistas em calçados lembram que boa parte dos componentes de um tênis é de difícil reciclagem, o que contribui para o acúmulo em aterros sanitários.

Para modelos de alto valor, com significado afetivo ou construídos com materiais específicos, a busca por serviços profissionais de limpeza ou conserto pode ser mais indicada. Em muitos casos, a intervenção de sapateiros e empresas especializadas permite recuperar a aparência original, ajustar solados, substituir partes internas e dar novo uso a pares que, de outra forma, seriam descartados.

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Com algumas adaptações à rotina, a combinação de escolha correta entre máquina e lavagem à mão, atenção especial a cadarços e palmilhas e secagem cuidadosa tende a manter o tênis confortável e apresentável por vários anos. Esse tipo de cuidado sistemático vem sendo apontado como uma das formas mais simples de economizar e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto do consumo de calçados no ambiente.