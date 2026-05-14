Roer unhas e o cérebro: a neurociência por trás da onicofagia como comportamento repetitivo

A onicofagia, conhecida como o ato de roer unhas, aparece muitas vezes como simples nervosismo. Porém, estudos recentes mostram um quadro mais complexo. Pesquisas em psiquiatria e neurociência descrevem esse hábito como um Comportamento Repetitivo Focado no Corpo (CRFC). Assim, o ato de roer unhas se aproxima de comportamentos como arrancar fios de cabelo ou cutucar a pele.

Esse tipo de comportamento não envolve apenas falta de força de vontade. Na prática, ele se conecta a circuitos cerebrais ligados à recompensa e à regulação das emoções. Por isso, muitas pessoas relatam alívio quase imediato após roer as unhas. Mesmo diante de dor, sangramento ou vergonha, o cérebro passa a associar o ato ao fim da tensão interna.

roer unha – depositphotos.com / IgorVetushko

O que diferencia a onicofagia de um simples vício de nervoso?

Pesquisadores descrevem a onicofagia crônica como um padrão que se repete em três etapas. Primeiro surge um incômodo, que pode ser emocional ou físico, como tédio, tensão ou sensação estranha nos dedos. Em seguida, a pessoa leva as mãos à boca e rói as unhas, muitas vezes sem perceber o início do gesto. Por fim, ocorre um alívio temporário, acompanhado de queda da ansiedade e leve sensação de recompensa.

Esse ciclo se encaixa na definição de CRFC. Nesses quadros, a pessoa foca partes do próprio corpo em busca de alívio sensorial ou emocional. Em vez de reagir a um estímulo externo, ela passa a usar o próprio corpo como alvo. Dessa forma, o hábito ganha força e se consolida ao longo do tempo, especialmente em contextos de estresse crônico.

Onicofagia e sistema de recompensa: por que o cérebro insiste nesse hábito?

A ciência aponta para o sistema dopaminérgico como peça central na onicofagia. A dopamina atua em áreas do cérebro ligadas ao prazer, à motivação e ao aprendizado de hábitos. Sempre que a pessoa rói a unha e sente alívio, o cérebro registra essa sequência. Depois, reforça o comportamento, pois associa o gesto ao fim do desconforto.

Além disso, estudos em CRFC mostram um padrão de busca por controle sensorial. A pessoa passa a monitorar detalhes do próprio corpo. Pequenas falhas passam a incomodar de forma desproporcional. Essa vigilância contínua reforça o circuito hábito-recompensa. Com o tempo, o ato se torna automático e mais resistente à interrupção.

Como a perfeição tátil alimenta o ciclo de roer unhas?

Uma característica marcante da onicofagia envolve a busca pela chamada perfeição tátil. Pequenas irregularidades nas bordas das unhas ou nas cutículas funcionam como gatilhos. A pessoa sente uma aspereza ou relevo diferente. Então, começa a roer ou puxar a pele até eliminar a sensação incômoda.

Esse processo segue uma lógica sensorial. A mente registra a unha lisa como estado ideal. Qualquer falha, por menor que pareça, provoca desconforto tátil. Assim, o cérebro interpreta a remoção da imperfeição como objetivo a cumprir. Quando a superfície finalmente fica uniforme, surge uma sensação de alívio. Esse alívio gera uma resposta de recompensa, com liberação de dopamina.

Contudo, esse mesmo movimento causa novas irregularidades. Pequenos cortes, lascas e pele solta aparecem em seguida. Isso reativa a sensação de incômodo. O circuito se reinicia, agora com mais estímulos para o ato de roer. Dessa forma, a busca pela perfeição tátil nunca se completa de fato.

A onicofagia ajuda a regular emoções e estresse?

Profissionais de saúde mental observam relação estreita entre onicofagia e regulação emocional. O hábito surge com frequência em situações de estresse, expectativa, tédio prolongado ou frustração. Nesses momentos, o ato de roer as unhas funciona como válvula de escape rápida. O foco sai do problema externo e se concentra na sensação nos dedos e na boca.

Esse desvio de atenção cria uma espécie de microgestão sensorial. Em vez de lidar diretamente com a emoção, a pessoa gerencia sensações físicas específicas. Ela controla a textura da unha, o formato da ponta do dedo e cada pedacinho de pele solta. Essa microgestão oferece sensação de domínio em um cenário de incerteza interna.

Estudos indicam também associação com traços de perfeccionismo e autocobrança. Em alguns casos, a pessoa se cobra desempenho elevado em vários aspectos da vida. Paralelamente, passa a perseguir um padrão ideal também nas unhas. Quando percebe falhas, tenta corrigi-las imediatamente com os dentes. Assim, o hábito se liga ao modo como a mente lida com erros e imperfeições em geral.

Quais são os riscos dermatológicos e bucais desse comportamento?

A onicofagia não afeta apenas a aparência das mãos. O hábito frequente provoca microtraumas contínuos nas unhas, cutículas e na pele ao redor. Esse dano repetido facilita a entrada de bactérias, fungos e vírus. Como resultado, aumentam os casos de inflamações locais, paroníquia e infecções recorrentes.

Além disso, o contato constante entre unhas e boca favorece a troca de microrganismos. Estudos em microbiologia apontam maior risco de contaminação cruzada. Germes presentes nas superfícies tocadas pelas mãos podem alcançar a cavidade oral. Ao mesmo tempo, bactérias da boca podem penetrar em pequenas feridas nos dedos.

Os dentes também sofrem efeitos. Dentistas relatam desgaste do esmalte dentário, fraturas em bordas incisais e desalinhamentos leves. Em quadros mais intensos, surgem dor na articulação temporomandibular e aumento de sensibilidade dentária. Assim, o comportamento ultrapassa o campo psicológico e entra no território da odontologia e da dermatologia.

Por que interromper o ciclo de onicofagia se mostra tão difícil?

Vários fatores explicam a dificuldade em abandonar o hábito. Em primeiro lugar, ele se instala de forma precoce, muitas vezes na infância ou adolescência. Ao longo dos anos, o cérebro automatiza o gesto. A pessoa passa a roer as unhas sem planejar, especialmente durante atividades passivas, como assistir a telas ou ler.

Em segundo lugar, o comportamento oferece múltiplos ganhos imediatos. Ele reduz a tensão, alivia o incômodo tátil e cria sensação de controle. Ao mesmo tempo, gera uma resposta de recompensa com base na dopamina. Essa combinação fortalece o circuito de hábito, mesmo diante de danos físicos evidentes.

Por fim, pesquisas em saúde mental mostram que a onicofagia costuma se associar a outros fatores. Entre eles, destacam-se ansiedade, traços obsessivos e dificuldades na regulação das emoções. Assim, a interrupção do comportamento exige abordagem múltipla. Envolve estratégias de manejo do estresse, técnicas de consciência corporal e, em alguns casos, acompanhamento especializado.

Quais caminhos a ciência apresenta para lidar com a onicofagia?

Profissionais de psiquiatria e psicologia utilizam abordagens baseadas em evidências para tratar CRFCs. Uma das estratégias mais estudadas recebe o nome de treinamento de reversão de hábito. Nessa técnica, a pessoa aprende a reconhecer sinais iniciais do comportamento. Em seguida, pratica respostas alternativas, como apertar uma bolinha ou manter as mãos ocupadas.

Além disso, terapias focadas em regulação emocional ajudam a reduzir a necessidade de alívio imediato. Técnicas de respiração, atenção plena e reestruturação de pensamentos aparecem com frequência nesses protocolos. Em alguns casos, dermatologistas participam do cuidado, orientando medidas para proteção da pele e das unhas.

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Dessa forma, o entendimento contemporâneo descreve a onicofagia como um fenômeno complexo. Ele envolve neurobiologia, emoções, sensações táteis e hábitos profundamente enraizados. Ao reconhecer esse conjunto de fatores, torna-se possível construir estratégias mais realistas. O objetivo central se concentra em reduzir danos, fortalecer o autocuidado e favorecer relações mais equilibradas com o próprio corpo.