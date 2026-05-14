O elo escondido entre ouvido e pulmão: por que algumas pessoas tossem ao limpar o ouvido

Em consultas médicas e conversas de rotina, um relato chama a atenção de profissionais de saúde: algumas pessoas começam a tossir assim que um cotonete, fone ou objeto semelhante encosta mais fundo no ouvido. Esse reflexo, que parece estranho à primeira vista, recebe o nome de Reflexo de Arnold e liga o canal auditivo externo ao sistema respiratório por meio de um trajeto nervoso específico. Em vez de indicar doença, essa resposta representa, na maioria dos casos, apenas uma variação anatômica normal.

O interesse pelo Reflexo de Arnold cresceu ao longo das últimas décadas. Pesquisadores em anatomia e neurologia passaram a detalhar melhor a participação do nervo vago nesse fenômeno. Para o público leigo, a explicação costuma soar curiosa. Um estímulo em uma parte do ouvido externo consegue acionar circuitos nervosos que também participam da tosse. Embora nem todos apresentem essa resposta, quem tosse ao limpar o ouvido apenas manifesta uma forma diferente de organização das fibras nervosas.

Reflexo de Arnold: o que é e por que ocorre?

O Reflexo de Arnold corresponde a um tipo de reflexo de tosse que estímulos mecânicos desencadeiam na pele do canal auditivo externo, em especial na sua porção mais interna e posterior. Essa região recebe, em parte, a inervação de um ramo do nervo vago, conhecido como ramo auricular do nervo vago ou nervo de Arnold. Quando alguém toca ou pressiona essa área, o sinal sensitivo percorre as vias do nervo vago e alcança centros nervosos que também regulam a tosse.

Esse caminho compartilhado explica por que, em algumas pessoas, o organismo interpreta o toque no ouvido como um estímulo semelhante ao que ocorre na laringe, traqueia ou em outras partes das vias aéreas. Como consequência, surge uma tosse involuntária, geralmente curta e autolimitada. Estudos indicam que apenas uma parcela da população apresenta o reflexo de forma evidente. Esse dado reforça a ideia de que se trata de uma variação anatômica, e não de um defeito.

pulmão – depositphotos.com / blueringmedia

Como o nervo vago liga o ouvido ao sistema respiratório?

O nervo vago pertence ao grupo dos principais nervos cranianos e atua em várias funções automáticas do corpo, como respiração, batimentos cardíacos e parte do controle digestivo. Ele possui fibras motoras e sensitivas. Entre essas fibras, algumas se dirigem à pele do ouvido externo, enquanto outras se distribuem pela laringe, faringe e estruturas associadas à tosse. Essa organização cria uma espécie de rota comum que ajuda a entender o Reflexo de Arnold.

Do ponto de vista neurológico, o trajeto se resume nas seguintes etapas:

Um estímulo mecânico, como o toque de um cotonete, atinge a região do canal auditivo externo que o ramo auricular do nervo vago inerva. Esse estímulo se converte em impulsos nervosos que sobem pelo nervo vago até núcleos localizados no tronco encefálico, região que coordena reflexos automáticos. Esses núcleos se comunicam com centros responsáveis pelo reflexo da tosse, que envolvem nervos motores ligados aos músculos respiratórios. Como resposta, o organismo desencadeia uma tosse rápida, com o objetivo de proteger as vias aéreas, mesmo sem secreção ou corpo estranho no pulmão ou na garganta.

Esse circuito mostra que o ouvido, por meio do nervo vago, integra uma rede de vigilância do corpo. Em termos funcionais, o reflexo parece um efeito colateral de uma rede nervosa ampla, voltada principalmente para proteger a respiração. Assim, o sistema não prioriza a interpretação detalhada de estímulos do ouvido.

O Reflexo de Arnold é sinal de doença ou algo normal?

Os estudos de anatomia humana mostram grande variação na distribuição das fibras do nervo vago entre diferentes indivíduos. Em algumas pessoas, o ramo auricular participa de forma mais intensa, o que torna o canal auditivo externo mais sensível a estímulos que disparam a tosse. Em outras, essa conexão se mostra menos ativa ou quase ausente. Essa diferença explica por que a maioria não tosse ao limpar o ouvido.

Do ponto de vista clínico, os especialistas classificam o Reflexo de Arnold como uma variação fisiológica. Em indivíduos saudáveis, o reflexo não implica, por si só, inflamação, infecção ou risco respiratório. Entretanto, ele destaca um ponto importante. A região interna do canal auditivo é delicada, e a introdução de objetos pode causar lesões ou empurrar cera para áreas mais profundas. A presença ou ausência de tosse, portanto, não indica limpeza correta nem garante saúde do ouvido.

Em geral, o reflexo não causa danos e dura pouco tempo.

Se a tosse vier acompanhada de dor intensa, secreção ou perda de audição, a pessoa deve buscar avaliação profissional.

Profissionais de saúde que realizam procedimentos no ouvido costumam conhecer o Reflexo de Arnold e, por isso, antecipam a possibilidade de tosse ao manipular a região.

Como o entendimento desse reflexo ajuda no dia a dia?

O conhecimento sobre o Reflexo de Arnold reduz interpretações equivocadas a respeito do próprio corpo. Alguém que tosse ao introduzir um cotonete pode imaginar um problema pulmonar ou uma alergia súbita. Na realidade, essa pessoa apenas manifesta uma resposta reflexa ligada à anatomia do nervo vago. A informação de que o fenômeno costuma ser benigno e frequente em uma parcela da população tende a diminuir alarmes desnecessários.

Na prática, especialistas costumam destacar algumas recomendações simples:

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Evitar objetos pontiagudos ou muito rígidos no canal auditivo externo, que podem machucar a pele e o tímpano.

ou muito rígidos no canal auditivo externo, que podem machucar a pele e o tímpano. Limitar o uso de cotonetes à parte mais externa da orelha, sem forçar em direção à profundidade do canal.

à parte mais externa da orelha, sem forçar em direção à profundidade do canal. Procurar avaliação profissional se surgir desconforto persistente, sensação de ouvido entupido ou dor ao manipular a região.

O Reflexo de Arnold, portanto, ilustra como detalhes discretos da anatomia humana geram manifestações curiosas, mas perfeitamente compreensíveis. A tosse provocada pela estimulação do ouvido externo lembra que órgãos aparentemente distantes, como ouvido e pulmão, compartilham vias nervosas. Além disso, esse reflexo reforça a complexa integração do sistema nervoso no cotidiano do corpo.