A descoberta dos ventos moleculares pode mudar a forma como a ciência entende a propagação do câncer

Pesquisas recentes em biologia do câncer indicam que tumores não dependem apenas de genes alterados ou sinais químicos para se espalhar. Estudos em biophysical e oncologia apontam que células cancerígenas também utilizam forças físicas e fluxos de fluidos, que alguns grupos de pesquisa chamam de ventos moleculares, para orientar a metástase. Esse cenário transforma o tumor em um ambiente dinâmico, quase como uma cidade atravessada por correntes de ar invisíveis, que indicam por onde é mais fácil avançar.

Nesse contexto, o câncer deixa de ser visto apenas como um conjunto de células descontroladas para aparecer como um sistema que interpreta o próprio ambiente mecânico. Pressões internas, deformações do tecido e pequenos fluxos de líquido entre as células funcionam como sinais. Assim, o tumor não envia células ao acaso pela corrente sanguínea ou linfática. Afinal, ele parece testar o terreno, identificar caminhos de menor resistência e, a partir disso, escolher rotas mais vantajosas para a metástase.

No nível molecular, proteínas localizadas na membrana celular, como integrinas e canais iônicos mecanossensíveis, funcionam como antenas – depositphotos.com / forfour



O que é mecanotransdução e por que importa no câncer?

O termo mecanotransdução descreve o processo pelo qual as células convertem forças físicas em sinais bioquímicos. Em linguagem simples, trata-se da capacidade de um tecido sentir empurrões, tensões e fluxos e transformar essas informações em decisões internas. Nas células tumorais, essa habilidade se torna um recurso estratégico: a mecânica do ambiente informa onde aderir, por onde migrar e quando invadir estruturas vizinhas.

No nível molecular, proteínas localizadas na membrana celular, como integrinas e canais iônicos mecanossensíveis, funcionam como antenas. Quando o tecido é comprimido, esticado ou atravessado por um fluxo de fluido, essas proteínas mudam de forma e acionam cascatas de sinalização dentro da célula. Vias associadas a moléculas como YAP/TAZ, RhoA e outras proteínas do citoesqueleto reorganizam a estrutura interna da célula, ajustando sua rigidez e sua capacidade de se deslocar. Dessa forma, um estímulo puramente físico é traduzido em mensagem química que orienta comportamento.

Ventos moleculares: como fluxos de fluidos guiam a metástase?

Em tumores sólidos, o espaço entre as células não é estático. Há um constante movimento de fluido intersticial, impulsionado por vasos sanguíneos anômalos, alterações na drenagem linfática e aumento da pressão interna do tumor. Esse fluxo cria verdadeiras correntes microscópicas. Pesquisas recentes em modelos de câncer de mama, pâncreas e cérebro têm mostrado que células tumorais conseguem perceber a direção e a intensidade desses fluxos, deslocando-se preferencialmente no sentido em que o líquido escoa, fenômeno conhecido como flow-directed migration.

Uma metáfora útil é imaginar um grupo de pessoas caminhando em uma rua alagada. Mesmo sem ver a saída, basta sentir a água escorrendo pelos tornozelos para saber para que lado a inclinação do terreno favorece o escoamento. De forma semelhante, as células cancerígenas usam esses ventos moleculares gradientes de pressão e de velocidade do fluido para inferir onde o ambiente é menos rígido, onde há mais nutrientes e por quais caminhos é mais provável alcançar vasos sanguíneos ou linfáticos capazes de levá-las a órgãos distantes.

Estudos de biophysical utilizando microscopia de alta resolução, microcanais e dispositivos de órgão-em-chip vêm documentando como essas correntes influenciam o rumo da metástase. Em alguns experimentos, ao inverter a direção do fluxo ou alterar a rigidez do substrato, pesquisadores observam mudança imediata na orientação da migração celular, indicando que o câncer responde ativamente a esse mapa mecânico invisível.

Como o ambiente mecânico do tumor desenha o mapa da metástase?

O microambiente tumoral é marcado por três componentes principais: a matriz extracelular (fibras e proteínas que sustentam o tecido), os vasos sanguíneos e linfáticos irregulares e as próprias células tumorais e de suporte. Em conjunto, esses elementos criam gradientes de pressão, regiões de maior densidade e trajetórias preferenciais de escoamento do fluido. Nessa paisagem, alguns caminhos se tornam rodovias mecânicas, facilitando o deslocamento celular.

Pesquisas em oncologia experimental mostram que, conforme o tumor cresce, ele gera áreas de compressão que espremem vasos e redirecionam o fluxo para regiões mais frouxas da matriz. As células que se posicionam nesses pontos de convergência têm maior chance de encontrar saídas vasculares adequadas à disseminação. Além disso, células tumorais podem remodelar ativamente a matriz extracelular, secretando enzimas que degradam fibras e abrindo túneis que se alinham ao sentido desses fluxos.

Pressão interna elevada: favorece a expulsão de fluido para o tecido ao redor.

favorece a expulsão de fluido para o tecido ao redor. Rigidez desigual do tecido: cria zonas de atalho mecânico onde a migração é mais fácil.

cria zonas de atalho mecânico onde a migração é mais fácil. Fluxos direcionais: funcionam como pistas físicas que indicam rotas preferenciais.

funcionam como pistas físicas que indicam rotas preferenciais. Remodelação da matriz: altera continuamente o desenho dessas rotas.

Compreender como células cancerígenas usam sinais mecânicos abre espaço para estratégias preventivas da metástase – depositphotos.com / animaxx3d



Esses ventos moleculares podem virar alvo de novas terapias?

Compreender como células cancerígenas usam sinais mecânicos abre espaço para estratégias preventivas da metástase. Em vez de agir apenas sobre o DNA ou sobre receptores químicos, pesquisadores investigam formas de modificar o clima mecânico do tumor: reduzir gradientes de pressão, normalizar vasos sanguíneos, alterar a organização da matriz e interferir em proteínas mecanossensíveis.

Entre as abordagens em estudo, algumas linhas de pesquisa se destacam:

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Normalização vascular: terapias que reorganizam os vasos tumorais, diminuindo vazamentos e fluxos caóticos, com potencial para reduzir correntes direcionais favoráveis à migração. Modulação da rigidez tecidual: uso de drogas ou biomateriais capazes de tornar a matriz extracelular menos propícia ao deslizamento celular. Bloqueio de sensores mecânicos: inibição de integrinas, canais mecanossensíveis ou vias de mecanotransdução, impedindo que as células leiam os ventos moleculares. Plataformas de modelagem mecânica: desenvolvimento de sistemas em laboratório que reproduzem fluxos e forças reais de tumores humanos, permitindo testar fármacos em condições mais próximas do organismo.

A ideia central que emerge desses estudos é que a metástase não é apenas uma questão de agressividade celular, mas também de acesso a rotas favorecidas pelo ambiente físico. Ao mapear e, eventualmente, redesenhar esses caminhos, a pesquisa contemporânea busca transformar os ventos moleculares de aliados silenciosos da doença em pontos vulneráveis para intervenções preventivas, adicionando uma nova camada à compreensão do câncer na década de 2020 e além.