A descoberta dos ventos moleculares pode mudar a forma como a ciência entende a propagação do câncer
Pesquisas recentes em biologia do câncer indicam que tumores não dependem apenas de genes alterados ou sinais químicos para se espalhar. Veja o que foi a descoberta dos 'ventos moleculares'
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Pesquisas recentes em biologia do câncer indicam que tumores não dependem apenas de genes alterados ou sinais químicos para se espalhar. Estudos em biophysical e oncologia apontam que células cancerígenas também utilizam forças físicas e fluxos de fluidos, que alguns grupos de pesquisa chamam de ventos moleculares, para orientar a metástase. Esse cenário transforma o tumor em um ambiente dinâmico, quase como uma cidade atravessada por correntes de ar invisíveis, que indicam por onde é mais fácil avançar.
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Nesse contexto, o câncer deixa de ser visto apenas como um conjunto de células descontroladas para aparecer como um sistema que interpreta o próprio ambiente mecânico. Pressões internas, deformações do tecido e pequenos fluxos de líquido entre as células funcionam como sinais. Assim, o tumor não envia células ao acaso pela corrente sanguínea ou linfática. Afinal, ele parece testar o terreno, identificar caminhos de menor resistência e, a partir disso, escolher rotas mais vantajosas para a metástase.
O que é mecanotransdução e por que importa no câncer?
O termo mecanotransdução descreve o processo pelo qual as células convertem forças físicas em sinais bioquímicos. Em linguagem simples, trata-se da capacidade de um tecido sentir empurrões, tensões e fluxos e transformar essas informações em decisões internas. Nas células tumorais, essa habilidade se torna um recurso estratégico: a mecânica do ambiente informa onde aderir, por onde migrar e quando invadir estruturas vizinhas.
No nível molecular, proteínas localizadas na membrana celular, como integrinas e canais iônicos mecanossensíveis, funcionam como antenas. Quando o tecido é comprimido, esticado ou atravessado por um fluxo de fluido, essas proteínas mudam de forma e acionam cascatas de sinalização dentro da célula. Vias associadas a moléculas como YAP/TAZ, RhoA e outras proteínas do citoesqueleto reorganizam a estrutura interna da célula, ajustando sua rigidez e sua capacidade de se deslocar. Dessa forma, um estímulo puramente físico é traduzido em mensagem química que orienta comportamento.
Ventos moleculares: como fluxos de fluidos guiam a metástase?
Em tumores sólidos, o espaço entre as células não é estático. Há um constante movimento de fluido intersticial, impulsionado por vasos sanguíneos anômalos, alterações na drenagem linfática e aumento da pressão interna do tumor. Esse fluxo cria verdadeiras correntes microscópicas. Pesquisas recentes em modelos de câncer de mama, pâncreas e cérebro têm mostrado que células tumorais conseguem perceber a direção e a intensidade desses fluxos, deslocando-se preferencialmente no sentido em que o líquido escoa, fenômeno conhecido como flow-directed migration.
Uma metáfora útil é imaginar um grupo de pessoas caminhando em uma rua alagada. Mesmo sem ver a saída, basta sentir a água escorrendo pelos tornozelos para saber para que lado a inclinação do terreno favorece o escoamento. De forma semelhante, as células cancerígenas usam esses ventos moleculares gradientes de pressão e de velocidade do fluido para inferir onde o ambiente é menos rígido, onde há mais nutrientes e por quais caminhos é mais provável alcançar vasos sanguíneos ou linfáticos capazes de levá-las a órgãos distantes.
Estudos de biophysical utilizando microscopia de alta resolução, microcanais e dispositivos de órgão-em-chip vêm documentando como essas correntes influenciam o rumo da metástase. Em alguns experimentos, ao inverter a direção do fluxo ou alterar a rigidez do substrato, pesquisadores observam mudança imediata na orientação da migração celular, indicando que o câncer responde ativamente a esse mapa mecânico invisível.
Como o ambiente mecânico do tumor desenha o mapa da metástase?
O microambiente tumoral é marcado por três componentes principais: a matriz extracelular (fibras e proteínas que sustentam o tecido), os vasos sanguíneos e linfáticos irregulares e as próprias células tumorais e de suporte. Em conjunto, esses elementos criam gradientes de pressão, regiões de maior densidade e trajetórias preferenciais de escoamento do fluido. Nessa paisagem, alguns caminhos se tornam rodovias mecânicas, facilitando o deslocamento celular.
Pesquisas em oncologia experimental mostram que, conforme o tumor cresce, ele gera áreas de compressão que espremem vasos e redirecionam o fluxo para regiões mais frouxas da matriz. As células que se posicionam nesses pontos de convergência têm maior chance de encontrar saídas vasculares adequadas à disseminação. Além disso, células tumorais podem remodelar ativamente a matriz extracelular, secretando enzimas que degradam fibras e abrindo túneis que se alinham ao sentido desses fluxos.
- Pressão interna elevada: favorece a expulsão de fluido para o tecido ao redor.
- Rigidez desigual do tecido: cria zonas de atalho mecânico onde a migração é mais fácil.
- Fluxos direcionais: funcionam como pistas físicas que indicam rotas preferenciais.
- Remodelação da matriz: altera continuamente o desenho dessas rotas.
Esses ventos moleculares podem virar alvo de novas terapias?
Compreender como células cancerígenas usam sinais mecânicos abre espaço para estratégias preventivas da metástase. Em vez de agir apenas sobre o DNA ou sobre receptores químicos, pesquisadores investigam formas de modificar o clima mecânico do tumor: reduzir gradientes de pressão, normalizar vasos sanguíneos, alterar a organização da matriz e interferir em proteínas mecanossensíveis.
Entre as abordagens em estudo, algumas linhas de pesquisa se destacam:
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- Normalização vascular: terapias que reorganizam os vasos tumorais, diminuindo vazamentos e fluxos caóticos, com potencial para reduzir correntes direcionais favoráveis à migração.
- Modulação da rigidez tecidual: uso de drogas ou biomateriais capazes de tornar a matriz extracelular menos propícia ao deslizamento celular.
- Bloqueio de sensores mecânicos: inibição de integrinas, canais mecanossensíveis ou vias de mecanotransdução, impedindo que as células leiam os ventos moleculares.
- Plataformas de modelagem mecânica: desenvolvimento de sistemas em laboratório que reproduzem fluxos e forças reais de tumores humanos, permitindo testar fármacos em condições mais próximas do organismo.
A ideia central que emerge desses estudos é que a metástase não é apenas uma questão de agressividade celular, mas também de acesso a rotas favorecidas pelo ambiente físico. Ao mapear e, eventualmente, redesenhar esses caminhos, a pesquisa contemporânea busca transformar os ventos moleculares de aliados silenciosos da doença em pontos vulneráveis para intervenções preventivas, adicionando uma nova camada à compreensão do câncer na década de 2020 e além.