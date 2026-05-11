Estudos investigam possível ligação entre pesticidas e aumento de câncer intestinal em pessoas com menos de 50 anos

O câncer colorretal em pessoas com menos de 50 anos tem chamado a atenção de pesquisadores em vários países desde o início dos anos 2000. Estudos apontam aumento consistente de novos casos nessa faixa etária, inclusive em indivíduos sem histórico familiar importante. Entre as possíveis explicações discutidas na literatura científica, chamam a atenção fatores ambientais, mudanças no estilo de vida e a exposição a substâncias químicas, como pesticidas usados na agricultura, especialmente herbicidas de uso amplo.

Na prática, cientistas tentam entender se o contato com esses produtos pode estar ligado ao surgimento mais precoce de tumores no intestino grosso e no reto. Ao mesmo tempo, reforçam que outros fatores bem estabelecidos, como alimentação rica em ultraprocessados, sedentarismo e obesidade, continuam sendo protagonistas na explicação do cenário atual. A discussão se apoia em estudos observacionais de grande escala, que ajudam a identificar padrões, mas não conseguem, sozinhos, provar causa e efeito.

O que os estudos observacionais mostram sobre pesticidas e câncer colorretal?

Grande parte das evidências sobre pesticidas e câncer colorretal em adultos jovens vem de estudos de coorte e de caso-controle realizados em populações rurais, trabalhadores agrícolas e moradores de áreas com uso intenso de defensivos. Esses trabalhos costumam comparar grupos com diferentes níveis de exposição e verificar, ao longo do tempo, se há maior incidência de câncer colorretal em quem teve contato mais frequente com herbicidas, inseticidas ou fungicidas.

Algumas pesquisas apontam associação entre exposição prolongada a determinados pesticidas e risco aumentado de tumores no intestino, inclusive em pessoas abaixo dos 50 anos. Em geral, são estudos que usam questionários ocupacionais, registros de vendas de produtos agrícolas ou medições indiretas da presença de agrotóxicos no ambiente. Os resultados sugerem que, em certos contextos, quem vive ou trabalha em áreas com uso intensivo de herbicidas pode apresentar um risco um pouco maior, mas os números variam bastante entre os estudos.

Existem também análises ecológicas que relacionam regiões com alto consumo de pesticidas e maior taxa de câncer colorretal precoce. Esse tipo de abordagem ajuda a levantar hipóteses, mas traz muitas limitações: não indica exatamente quanto cada pessoa foi exposta, não separa bem o efeito de outros fatores ambientais e não considera com precisão o estilo de vida de cada indivíduo. Por isso, especialistas tratam essas evidências com cautela.

Pesquisas observacionais apontam possíveis relações, mas ainda não comprovam causalidade entre agrotóxicos e tumores intestinais – depositphotos.com / Serdynska



Associação é o mesmo que causalidade quando se fala em pesticidas?

A distinção entre associação e causalidade é central para entender o debate. Quando um estudo observacional relata que a exposição a pesticidas está associada a maior frequência de câncer colorretal em jovens, isso significa apenas que esses dois fenômenos aparecem juntos com mais frequência do que o acaso explicaria. Não significa, por si só, que os pesticidas sejam a causa direta do tumor.

Para afirmar causalidade, seria necessário cumprir uma série de critérios, como consistência entre diferentes estudos, relação dose-resposta (quanto maior a exposição, maior o risco), plausibilidade biológica bem demonstrada em experimentos laboratoriais e, idealmente, dados longitudinais que controlem de forma rigorosa outros fatores de risco. No caso dos herbicidas e de outros agrotóxicos, há indícios de mecanismos biológicos plausíveis por exemplo, dano ao DNA, inflamação crônica e alterações na microbiota intestinal , mas as evidências em humanos ainda são consideradas insuficientes para estabelecer uma relação direta e inequívoca com o câncer colorretal em adultos jovens.

Outro desafio é o viés de confusão. Pessoas expostas a pesticidas muitas vezes têm outros fatores de risco envolvidos, como acesso desigual a alimentação saudável, menor oferta de serviços de saúde, tabagismo ou consumo de álcool. Mesmo com ajustes estatísticos, é difícil isolar o papel específico dos defensivos agrícolas. Por isso, pesquisadores destacam que as associações observadas devem ser interpretadas como sinais de alerta e não como prova definitiva de causa.

Por que o câncer colorretal precoce está aumentando em vários países?

O crescimento de casos de câncer colorretal em menores de 50 anos vem sendo documentado na América, Europa, Ásia e Oceania. A explicação mais aceita atualmente combina uma série de fatores de risco que se reforçam mutuamente, muitos deles ligados a mudanças no padrão de vida das últimas décadas. Entre os principais, destacam-se:

Alimentação ultraprocessada: maior consumo de produtos ricos em gorduras, açúcares e aditivos, com baixa quantidade de fibras, frutas, verduras e legumes.

maior consumo de produtos ricos em gorduras, açúcares e aditivos, com baixa quantidade de fibras, frutas, verduras e legumes. Sedentarismo: redução do tempo de atividade física e aumento do tempo sentado, em frente a telas ou em trabalhos pouco ativos.

redução do tempo de atividade física e aumento do tempo sentado, em frente a telas ou em trabalhos pouco ativos. Obesidade e síndrome metabólica: excesso de gordura corporal, especialmente abdominal, associado a inflamação crônica e resistência à insulina.

excesso de gordura corporal, especialmente abdominal, associado a inflamação crônica e resistência à insulina. Alterações na microbiota intestinal: mudanças na composição das bactérias do intestino, influenciadas pela dieta, uso de antibióticos, falta de fibras e, possivelmente, por contaminantes ambientais.

Esses fatores podem começar a atuar desde a infância e a adolescência, favorecendo o surgimento de lesões precursoras, como pólipos, em idades cada vez menores. Alguns estudos sugerem que a combinação entre dieta pobre em fibras, alta ingestão de carnes processadas e sedentarismo prolongado pode acelerar o processo inflamatório e reduzir a capacidade de reparo do DNA nas células intestinais. Nesse contexto, a eventual contribuição de pesticidas, caso se confirme, seria mais um componente em um quadro multifatorial complexo.

O crescimento de casos em menores de 50 anos envolve múltiplos fatores, como dieta, sedentarismo e, possivelmente, exposição ambiental – depositphotos.com / comzeal



Qual o papel da regulação ambiental e o que ainda falta investigar?

A possível relação entre exposição a pesticidas e câncer colorretal em adultos jovens reforça a importância da regulação ambiental. Agências nacionais e internacionais avaliam periodicamente o risco de cada substância, definem limites máximos de resíduos nos alimentos e estabelecem regras de segurança para trabalhadores rurais. Essas decisões se baseiam em estudos toxicológicos, epidemiológicos e em revisões sistemáticas da literatura científica.

Ainda assim, existem lacunas importantes. Muitas pesquisas focam em substâncias isoladas, enquanto, na prática, populações ficam expostas a misturas de agrotóxicos, poluentes urbanos e outras substâncias químicas. Além disso, parte dos estudos acompanha adultos de meia-idade ou idosos, deixando menos clara a trajetória de exposição desde a infância até a fase adulta jovem. Pesquisadores defendem mais estudos de coorte de longo prazo, que acompanhem pessoas por décadas, com medições mais precisas de exposição ambiental, dieta, atividade física e composição da microbiota intestinal.

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Do ponto de vista da saúde pública, o foco atual inclui três frentes principais: revisão constante das evidências para orientar a regulação de pesticidas, incentivo a práticas agrícolas mais sustentáveis e ações para reduzir fatores de risco já estabelecidos, como alimentação inadequada, inatividade física e excesso de peso. A combinação entre políticas ambientais, estratégias de prevenção e diagnóstico precoce tende a ser decisiva para enfrentar o aumento do câncer colorretal em adultos jovens nas próximas décadas.