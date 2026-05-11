Hantavírus Andes: o que médicos sabem sobre sua rara transmissão entre humanos

O hantavírus Andes entrou no radar de pesquisadores por causa do seu comportamento diferente em relação a outros vírus da mesma família. Médicos que estudam a infecção apontam que o risco principal continua ligado ao contato com roedores silvestres infectados. Essa característica mantém a doença associada, sobretudo, a áreas rurais e ambientes onde esses animais circulam com facilidade.

ratos – depositphotos.com / gdolgikh



Ao mesmo tempo, o vírus desperta interesse especial por outra razão. Em circunstâncias muito específicas, o hantavírus Andes pode passar de uma pessoa para outra. Esse tipo de contágio aparece em relatos raros e exige contato muito próximo e prolongado. Ainda assim, especialistas reforçam que esse cenário não se compara à circulação de vírus respiratórios comuns, como o da gripe.

O que é o hantavírus Andes e como ocorre o contágio

O hantavírus Andes pertence a um grupo de vírus que causa a chamada síndrome cardiopulmonar por hantavírus. A infecção acomete, em especial, os pulmões e o coração. Em geral, médicos associam o início da doença a febre, dor no corpo e mal-estar intenso. Em seguida, a pessoa pode desenvolver falta de ar e queda de pressão.

A principal forma de transmissão do hantavírus Andes envolve a passagem do vírus de roedores para humanos. Normalmente, o risco surge quando alguém inala partículas de urina, fezes ou saliva desses animais. Esse material seco se mistura ao pó do ambiente e chega ao sistema respiratório. Assim, áreas com pouca ventilação se tornam mais perigosas.

Nesse contexto, duas situações se repetem com frequência nos relatos de médicos:

Limpeza de galpões, depósitos ou celeiros fechados por muito tempo;

Entrada em cabanas, casas de campo ou construções abandonadas, com sinais de roedores;

Atividades agrícolas em locais com ninhos de ratos silvestres;

Armazenamento de grãos ou alimentos sem proteção adequada.

Hantavírus Andes: pode ocorrer transmissão entre humanos?

Relatos científicos mostram que o hantavírus Andes se comporta de forma singular em comparação a outros hantavírus. Pesquisadores observaram episódios em que o vírus passou de um paciente para outra pessoa. Esses casos surgiram, principalmente, em contextos de convivência íntima. Em geral, o contato envolveu parceiros sexuais ou familiares muito próximos.

Ainda assim, infectologistas destacam pontos importantes. Primeiro, esse tipo de transmissão permanece raro. Segundo, as cadeias de contágio costumam se limitar a poucas pessoas. Terceiro, não existe registro que indique espalhamento rápido em escolas, locais de trabalho ou transporte público. Portanto, a dinâmica do vírus se afasta bastante do padrão visto em influenza ou COVID-19.

Hantavírus – depositphotos.com / julioricco

Para que essa passagem entre pessoas se torne possível, alguns fatores aparecem de forma repetida nos estudos:

Contato direto com secreções respiratórias de alguém gravemente doente; Beijos frequentes durante o período sintomático; Compartilhamento de cama em ambientes pouco ventilados; Exposição prolongada ao mesmo espaço fechado, sem circulação de ar.

Médicos reforçam que a convivência casual não parece gerar o mesmo risco. Assim, encontros breves em ambientes abertos ou bem ventilados não aparecem como fonte comum de transmissão. Até o momento, as evidências apontam para um vírus que exige proximidade intensa para continuar circulando entre pessoas.

O hantavírus Andes se espalha pelo ar como gripe ou COVID-19?

Especialistas em doenças infecciosas explicam que o hantavírus Andes não circula com a mesma facilidade de vírus respiratórios clássicos. Em primeiro lugar, o vírus não se transmite de forma eficiente por aerossóis em grandes distâncias. Em segundo, a pessoa doente não espalha o vírus com cada fala ou respiração simples, como ocorre na gripe.

Os episódios de transmissão entre humanos, quando aparecem, envolvem gotículas maiores ou contato direto com secreções. Por isso, a comparação com doenças de alta transmissibilidade não se sustenta. Além disso, não há evidência robusta de surtos sustentados em comunidades urbanas densas, algo comum com influenza e coronavírus.

Mesmo assim, profissionais de saúde orientam cuidados básicos em situações de maior risco. Em ambientes fechados com suspeita de infestação, a orientação inclui medidas simples:

Abrir portas e janelas antes da limpeza e aguardar a ventilação;

Umedecer o local para reduzir poeira em suspensão;

Usar luvas, máscara e, se possível, óculos de proteção;

Evitar varrer a seco, dando preferência a pano úmido.

O que diferencia o hantavírus Andes de outros hantavírus

Do ponto de vista médico, o hantavírus Andes chama atenção por duas características principais. A primeira envolve a possibilidade, ainda que limitada, de transmissão entre humanos. A segunda diz respeito à distribuição geográfica, concentrada em regiões da América do Sul, com registros em países como Chile e Argentina. Essa combinação exige vigilância específica nesses territórios.

Outros hantavírus conhecidos mantêm o contágio restrito ao contato com roedores. Nesses casos, não há evidência de passagem direta entre pessoas. Assim, surtos geralmente se relacionam a eventos ambientais, como períodos de aumento da população de roedores. Já o hantavírus Andes adiciona a necessidade de observar também cadeias de contato humano, sobretudo dentro de domicílios.

Além disso, equipes médicas relatam que o quadro clínico pode evoluir de maneira rápida. Por isso, o reconhecimento precoce dos sintomas, aliado ao histórico de exposição a roedores ou a pacientes infectados, ganha importância. Dessa forma, serviços de saúde conseguem organizar o atendimento, reduzir atrasos no diagnóstico e orientar medidas de proteção para familiares e profissionais.

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Na prática, o conhecimento acumulado até 2026 aponta para um vírus que merece atenção, mas não pânico. Os dados disponíveis indicam que a prevenção se concentra em controlar o contato com roedores silvestres e em adotar cuidados extras em casos de convivência íntima com pessoas infectadas. Com informação clara e medidas simples, especialistas consideram possível reduzir o risco e limitar novos episódios de transmissão.