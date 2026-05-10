Conheça a síndrome respiratória grave causada pelo hantavírus explicada de forma simples

A síndrome cardiopulmonar por hantavírus (SCPH) é uma infecção respiratória grave que ganhou atenção nas últimas décadas em várias regiões das Américas. A doença é provocada por alguns tipos específicos de hantavírus que circulam principalmente entre roedores silvestres. Quando ocorre a passagem desses vírus para seres humanos, o quadro pode se instalar de forma aparentemente discreta, como uma gripe comum, mas evoluir em poucos dias para um comprometimento pulmonar intenso.

O interesse sobre a SCPH se deve sobretudo à rapidez com que o quadro clínico pode mudar. Em um intervalo curto, o paciente pode sair de sintomas gerais, como febre e mal-estar, para uma dificuldade respiratória importante, exigindo atendimento de emergência. Por isso, a informação acessível e clara sobre essa infecção é considerada uma ferramenta central para reduzir riscos e orientar a busca precoce por ajuda médica.

O que é a síndrome cardiopulmonar por hantavírus?

A síndrome cardiopulmonar por hantavírus é uma doença causada por vírus da família Hantaviridae, transmitidos principalmente por roedores silvestres infectados. Esses animais eliminam o vírus em fezes, urina e saliva. O contágio humano ocorre, em geral, pela inalação de partículas virais presentes em poeira contaminada, que se forma quando excrementos secos são movimentados, por exemplo, durante limpeza de galpões, depósitos ou áreas rurais pouco ventiladas.

Na maior parte dos casos, a transmissão está associada a ambientes onde roedores encontram abrigo e alimento, como celeiros, casas de campo pouco usadas, depósitos de grãos e áreas de desmatamento recente. A infecção não é considerada de fácil disseminação entre pessoas, e a principal preocupação continua sendo o contato indireto com roedores. A SCPH se diferencia de outras formas de hantavirose por atingir de maneira marcante os pulmões e o sistema cardiovascular.

A principal forma de transmissão do hantavírus ocorre pela inalação de partículas contaminadas por urina, fezes ou saliva de roedores silvestres – depositphotos.com / aimankhair96



Como a SCPH se desenvolve no organismo?

Após a inalação de partículas contendo hantavírus, o agente infeccioso entra em contato com as vias aéreas e alcança a circulação sanguínea. O vírus tem afinidade por células que revestem o interior dos vasos sanguíneos, chamadas de células endoteliais. Ao se multiplicar nessas células, desencadeia uma resposta inflamatória intensa, que afeta especialmente os vasos localizados nos pulmões.

Esse processo inflamatório aumenta a permeabilidade dos vasos, permitindo que líquidos e proteínas do sangue extravasem para o espaço ao redor dos alvéolos pulmonares. Esses pequenos sacos de ar são responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico. Com o acúmulo de líquido, a passagem de ar fica dificultada, diminuindo a oxigenação do sangue. Em paralelo, o coração passa a trabalhar em condições de maior esforço, o que explica o componente “cardiopulmonar” da síndrome.

Em muitos casos, a resposta do organismo ao hantavírus envolve a liberação de grande quantidade de substâncias inflamatórias, conhecidas como citocinas. Esse fenômeno contribui para a queda da pressão arterial, alterações na frequência cardíaca e piora do edema pulmonar. O conjunto desses eventos pode evoluir para choque circulatório e insuficiência respiratória aguda, exigindo suporte intensivo.

Quais são os sintomas da síndrome cardiopulmonar por hantavírus?

Os sintomas iniciais da SCPH costumam lembrar uma infecção viral comum. Nos primeiros dias, é frequente o relato de:

Febre de início súbito;

de início súbito; Dores musculares , principalmente em costas, pernas e ombros;

, principalmente em costas, pernas e ombros; Mal-estar geral e fadiga intensa;

e fadiga intensa; Dor de cabeça persistente;

persistente; Enjoo, vômitos ou dor abdominal em alguns casos.

Essa fase inicial pode durar de 3 a 5 dias. Em seguida, ocorre a transição para a fase cardiopulmonar, marcada pela instalação rápida de sintomas respiratórios. Entre as manifestações mais comuns estão:

Falta de ar progressiva , inicialmente aos esforços e depois mesmo em repouso;

, inicialmente aos esforços e depois mesmo em repouso; Tosse seca que pode evoluir para tosse com secreção espumosa;

que pode evoluir para tosse com secreção espumosa; Sensação de aperto no peito e respiração acelerada;

Queda de pressão, tonturas e extremidades frias.

Essa evolução pode acontecer em poucas horas, o que justifica a necessidade de atendimento rápido em serviço de saúde. Profissionais costumam considerar a combinação de sintomas gripais recentes, dificuldade respiratória aguda e história de exposição potencial a roedores ou ambientes rurais como um sinal de alerta importante para a síndrome cardiopulmonar por hantavírus.

Por que a SCPH é considerada uma doença grave?

A gravidade da síndrome cardiopulmonar por hantavírus está relacionada à rapidez com que o quadro pode avançar para insuficiência respiratória e choque. O acúmulo de líquido nos pulmões diminui a entrada de oxigênio no sangue, enquanto o coração enfrenta um aumento de carga de trabalho em um contexto de pressão arterial instável. Sem intervenção adequada, essa combinação pode levar à falência de órgãos vitais.

Até o momento, não há tratamento antiviral específico com eficácia comprovada para a SCPH. O manejo é baseado em suporte intensivo, que pode incluir:

Monitorização em unidade de terapia intensiva (UTI) para acompanhar pressão arterial, frequência cardíaca e oxigenação; Oxigenoterapia e, em muitos casos, ventilação mecânica, para manter níveis adequados de oxigênio no sangue; Controle rigoroso de líquidos por meio de medicamentos e ajustes de hidratação, visando reduzir o edema pulmonar sem comprometer a circulação; Uso de fármacos para estabilizar a pressão arterial quando necessário.

A identificação precoce é apontada como um dos principais fatores associados a melhores desfechos. Quando o paciente chega ao hospital ainda em fase intermediária, há mais tempo para organizar o suporte respiratório e hemodinâmico antes que o quadro atinja maior gravidade.

Limpeza de galpões, depósitos e áreas fechadas exige cuidado redobrado para evitar contato com poeira contaminada por hantavírus – depositphotos.com / imagepointfr



Como reduzir o risco de hantavirose e da síndrome cardiopulmonar?

A prevenção da síndrome cardiopulmonar por hantavírus está diretamente ligada ao controle de roedores e à redução do contato com ambientes contaminados. Algumas medidas são destacadas em materiais educativos de órgãos de saúde:

Manter alimentos armazenados em recipientes bem fechados, evitando atrair roedores;

Vedar frestas em paredes, portas e telhados que possam servir de abrigo para esses animais;

Evitar varrer a seco locais com sinais de presença de roedores, preferindo a umidificação prévia do piso com desinfetante para reduzir a formação de poeira;

Utilizar luvas e, se possível, máscaras ao limpar galpões, depósitos ou construções abandonadas;

Descarte adequado de lixo, reduzindo o acesso a restos de alimento.

Em áreas rurais e de mata, recomenda-se atenção redobrada ao acampar ou montar alojamentos improvisados, evitando dormir diretamente sobre o chão ou em locais fechados com sinais de infestação. A informação sobre a síndrome cardiopulmonar por hantavírus, seus sintomas e formas de transmissão ajuda moradores e trabalhadores dessas áreas a reconhecer situações de risco e a buscar atendimento com maior agilidade diante de sinais de alerta.

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Ao reunir conhecimento sobre a SCPH, diferentes setores de saúde pública, meio ambiente e agricultura vêm enfatizando que o controle de roedores, o uso de equipamentos de proteção em atividades de risco e a busca precoce por assistência são elementos centrais para reduzir o impacto dessa infecção respiratória grave na população.