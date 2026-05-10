Olho Grego e mau-olhado: a história milenar de um símbolo de proteção que atravessa culturas

Entre crenças, rituais e símbolos que atravessam gerações, o chamado mau-olhado ocupa um lugar especial no imaginário de diversos povos. A ideia de que o olhar de alguém pode carregar inveja, doença ou má sorte acompanha a humanidade há milênios e continua presente no cotidiano, seja em histórias de família, em rezas antigas ou em amuletos pendurados em portas e pescoços. No centro desse universo simbólico, o Olho Grego, também conhecido como Nazar, se destaca como um dos talismãs mais reconhecidos do mundo contemporâneo.

A crença no poder destrutivo do olhar não é limitada a uma religião ou cultura específica. Registros arqueológicos e textos antigos mostram que, desde a Mesopotâmia e o Egito Antigo até as civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o olhar humano foi tratado como uma força capaz de influenciar o destino alheio. Com o tempo, a resposta a esse medo coletivo ganhou forma em pequenos objetos, desenhos e jóias, entre eles o amuleto em formato de olho azul que hoje domina vitrines, redes sociais e coleções de moda, sem perder o vínculo com suas raízes espirituais.

Como surgiu a crença no mau-olhado na história da humanidade?

Estudos em antropologia e história das religiões apontam que a noção de mau-olhado já aparecia em tabuletas cuneiformes na antiga Mesopotâmia, por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Em muitas dessas sociedades, acreditava-se que emoções intensas, principalmente a inveja, podiam sair pelos olhos e atingir a pessoa alvo como uma espécie de feitiço involuntário. No Egito Antigo, embora o foco simbólico estivesse muitas vezes no Olho de Hórus, textos funerários mencionavam a necessidade de proteção contra olhares hostis, ligados a espíritos ou rivais.

No mundo grego e romano, a crença no mau-olhado, chamado de baskania em grego e oculus malus em latim, já estava firmemente estabelecida. Autores clássicos como Plutarco comentaram o tema, descrevendo pessoas consideradas capazes de secá-las ou prejudicá-las apenas com o olhar. Em comunidades rurais do Mediterrâneo, crianças, recém-casados e animais de criação eram vistos como especialmente vulneráveis a esse tipo de energia negativa. Esse temor cotidiano ajudou a consolidar a necessidade de objetos protetores que servissem como barreira simbólica.

Hoje presente na moda e na decoração, o Olho Grego mantém raízes em tradições espirituais do Oriente Médio e da Grécia – depositphotos.com / photo_stella

Olho Grego (Nazar): de símbolo mediterrâneo a ícone global

A origem do Olho Grego, ou Nazar, está associada principalmente às regiões que hoje correspondem à Turquia, à Grécia e a partes do Oriente Médio. A palavra nazar vem do árabe e está ligada às ideias de olhar e observação. Escavações em áreas costeiras do Mediterrâneo revelam contas de vidro e amuletos com forma de olho desde tempos antigos, mas foi na Anatólia, região que integra a atual Turquia, que a produção do olho azul em vidro ganhou expressão artesanal e religiosa.

Artífices locais desenvolveram a técnica de sobrepor camadas de vidro colorido até formar círculos concêntricos: azul escuro na borda, azul claro, branco e, por fim, um círculo escuro no centro, lembrando uma pupila. Esse design simples e marcante deu identidade ao amuleto Nazar. Com as rotas comerciais cruzando o Mediterrâneo, o símbolo se espalhou para ilhas gregas, cidades costeiras e comunidades marítimas, sendo pendurado em barcos, casas e estábulos. Ao longo dos séculos, o uso do olho protetor passou a fazer parte de rituais de nascimento, casamentos e inauguração de novos negócios.

Por que o Olho Grego é azul e o que ele representa?

A escolha da cor azul no Olho Grego não é aleatória. Em muitas culturas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o azul é associado à água, ao céu e à ideia de frescor e serenidade, funcionando simbolicamente como contraponto às emoções quentes da inveja e do ciúme. Há registros etnográficos que indicam a antiga crença de que pessoas de olhos azuis teriam mais propensão a causar mau-olhado em regiões onde essa cor de olhos era rara, e que, em resposta, a própria cor azul passou a ser usada como forma de neutralizar esse poder.

Além disso, na iconografia de vários povos, o azul está ligado à proteção divina e à purificação. Em construções tradicionais do Oriente Médio, portas, janelas e talhas de madeira frequentemente recebem tintas azuis para afastar influências malignas. Nesse contexto, o Olho Grego azul funciona como um pequeno escudo portátil, condensando esse conjunto de significados. O formato de olho, por sua vez, imita o próprio órgão que seria o canal da energia negativa, criando uma espécie de espelho: aquilo que chega pelo olhar é refletido de volta, preservando quem carrega o amuleto.

Como o Nazar é visto como um escudo contra a inveja e a má sorte?

Na prática cotidiana, o amuleto Nazar é tratado como um filtro. Segundo tradições populares, quando alguém observa outra pessoa com inveja, desejo excessivo ou má intenção, essa carga simbólica não se fixa no alvo, mas é absorvida pelo olho azul. Algumas famílias interpretam rachaduras ou quebras espontâneas do amuleto como sinal de que ele cumpriu sua função, ou seja, interceptou uma energia prejudicial. Esse entendimento reforça a cultura de presentear o Olho Grego em momentos considerados delicados ou de maior exposição social.

Nascimentos e batizados, para proteger o recém-nascido.

Casamentos e noivados, para resguardar o novo casal de invejas.

Abertura de lojas, escritórios ou empreendimentos.

Viagens longas ou mudanças de país.

Nesses contextos, o mau-olhado é associado não apenas a inveja consciente, mas também a comentários elogiosos vistos como excessivos, sem a devida proteção de uma prece ou gesto ritual. O Olho Grego entra como um elemento que organiza esse medo coletivo em um objeto concreto, fácil de carregar, oferecendo uma sensação de segurança simbólica.

A crença no mau-olhado atravessa culturas desde a antiga Mesopotâmia até o Mediterrâneo moderno, sempre ligada ao poder simbólico do olhar – depositphotos.com / Chorna_L

Do amuleto ancestral ao acessório de moda global

Nas últimas décadas, o Olho Grego ultrapassou fronteiras geográficas e religiosas, tornando-se um ícone da cultura global. A partir dos anos 1990 e 2000, com o fortalecimento do turismo para ilhas gregas, cidades turcas e destinos mediterrâneos, muitos visitantes passaram a levar o Nazar como souvenir, ampliando sua presença em diferentes países. Em seguida, o símbolo foi apropriado pelo universo da moda, surgindo em coleções de joias, roupas, bolsas e até estampas de decoração doméstica.

Marcas internacionais incorporaram o Olho Grego em linhas de acessórios, enquanto artistas e influenciadores digitais ajudaram a popularizar o amuleto em plataformas online. Apesar desse processo de globalização estética, em diversas comunidades o símbolo continua sendo tratado, antes de tudo, como objeto de proteção espiritual. Assim, convivem lado a lado o uso do Nazar como elemento de estilo e o seu emprego em práticas religiosas, bênçãos e rezas tradicionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No contexto espiritual, permanece associado à defesa contra mau-olhado e inveja. No campo cultural, representa a memória de povos mediterrâneos e orientais. Na moda, funciona como ícone gráfico reconhecível e versátil.

Esse percurso, que vai da antiga Mesopotâmia às vitrines contemporâneas, mostra como a crença no mau-olhado se consolidou como fenômeno antropológico universal. O Olho Grego (Nazar), com sua cor azul marcante e seu formato inconfundível, sintetiza séculos de tentativas humanas de compreender e controlar forças invisíveis, mantendo vivo, em um pequeno amuleto, o diálogo entre tradição, proteção simbólica e expressão estética atual.