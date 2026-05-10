Olho Grego e mau-olhado: a história milenar de um símbolo de proteção que atravessa culturas
Olho Grego (Nazar): descubra a origem histórica do mau-olhado e como esse amuleto azul virou símbolo global de proteção e estilo
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Entre crenças, rituais e símbolos que atravessam gerações, o chamado mau-olhado ocupa um lugar especial no imaginário de diversos povos. A ideia de que o olhar de alguém pode carregar inveja, doença ou má sorte acompanha a humanidade há milênios e continua presente no cotidiano, seja em histórias de família, em rezas antigas ou em amuletos pendurados em portas e pescoços. No centro desse universo simbólico, o Olho Grego, também conhecido como Nazar, se destaca como um dos talismãs mais reconhecidos do mundo contemporâneo.
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A crença no poder destrutivo do olhar não é limitada a uma religião ou cultura específica. Registros arqueológicos e textos antigos mostram que, desde a Mesopotâmia e o Egito Antigo até as civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o olhar humano foi tratado como uma força capaz de influenciar o destino alheio. Com o tempo, a resposta a esse medo coletivo ganhou forma em pequenos objetos, desenhos e jóias, entre eles o amuleto em formato de olho azul que hoje domina vitrines, redes sociais e coleções de moda, sem perder o vínculo com suas raízes espirituais.
Como surgiu a crença no mau-olhado na história da humanidade?
Estudos em antropologia e história das religiões apontam que a noção de mau-olhado já aparecia em tabuletas cuneiformes na antiga Mesopotâmia, por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Em muitas dessas sociedades, acreditava-se que emoções intensas, principalmente a inveja, podiam sair pelos olhos e atingir a pessoa alvo como uma espécie de feitiço involuntário. No Egito Antigo, embora o foco simbólico estivesse muitas vezes no Olho de Hórus, textos funerários mencionavam a necessidade de proteção contra olhares hostis, ligados a espíritos ou rivais.
No mundo grego e romano, a crença no mau-olhado, chamado de baskania em grego e oculus malus em latim, já estava firmemente estabelecida. Autores clássicos como Plutarco comentaram o tema, descrevendo pessoas consideradas capazes de secá-las ou prejudicá-las apenas com o olhar. Em comunidades rurais do Mediterrâneo, crianças, recém-casados e animais de criação eram vistos como especialmente vulneráveis a esse tipo de energia negativa. Esse temor cotidiano ajudou a consolidar a necessidade de objetos protetores que servissem como barreira simbólica.
Olho Grego (Nazar): de símbolo mediterrâneo a ícone global
A origem do Olho Grego, ou Nazar, está associada principalmente às regiões que hoje correspondem à Turquia, à Grécia e a partes do Oriente Médio. A palavra nazar vem do árabe e está ligada às ideias de olhar e observação. Escavações em áreas costeiras do Mediterrâneo revelam contas de vidro e amuletos com forma de olho desde tempos antigos, mas foi na Anatólia, região que integra a atual Turquia, que a produção do olho azul em vidro ganhou expressão artesanal e religiosa.
Artífices locais desenvolveram a técnica de sobrepor camadas de vidro colorido até formar círculos concêntricos: azul escuro na borda, azul claro, branco e, por fim, um círculo escuro no centro, lembrando uma pupila. Esse design simples e marcante deu identidade ao amuleto Nazar. Com as rotas comerciais cruzando o Mediterrâneo, o símbolo se espalhou para ilhas gregas, cidades costeiras e comunidades marítimas, sendo pendurado em barcos, casas e estábulos. Ao longo dos séculos, o uso do olho protetor passou a fazer parte de rituais de nascimento, casamentos e inauguração de novos negócios.
Por que o Olho Grego é azul e o que ele representa?
A escolha da cor azul no Olho Grego não é aleatória. Em muitas culturas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o azul é associado à água, ao céu e à ideia de frescor e serenidade, funcionando simbolicamente como contraponto às emoções quentes da inveja e do ciúme. Há registros etnográficos que indicam a antiga crença de que pessoas de olhos azuis teriam mais propensão a causar mau-olhado em regiões onde essa cor de olhos era rara, e que, em resposta, a própria cor azul passou a ser usada como forma de neutralizar esse poder.
Além disso, na iconografia de vários povos, o azul está ligado à proteção divina e à purificação. Em construções tradicionais do Oriente Médio, portas, janelas e talhas de madeira frequentemente recebem tintas azuis para afastar influências malignas. Nesse contexto, o Olho Grego azul funciona como um pequeno escudo portátil, condensando esse conjunto de significados. O formato de olho, por sua vez, imita o próprio órgão que seria o canal da energia negativa, criando uma espécie de espelho: aquilo que chega pelo olhar é refletido de volta, preservando quem carrega o amuleto.
Como o Nazar é visto como um escudo contra a inveja e a má sorte?
Na prática cotidiana, o amuleto Nazar é tratado como um filtro. Segundo tradições populares, quando alguém observa outra pessoa com inveja, desejo excessivo ou má intenção, essa carga simbólica não se fixa no alvo, mas é absorvida pelo olho azul. Algumas famílias interpretam rachaduras ou quebras espontâneas do amuleto como sinal de que ele cumpriu sua função, ou seja, interceptou uma energia prejudicial. Esse entendimento reforça a cultura de presentear o Olho Grego em momentos considerados delicados ou de maior exposição social.
- Nascimentos e batizados, para proteger o recém-nascido.
- Casamentos e noivados, para resguardar o novo casal de invejas.
- Abertura de lojas, escritórios ou empreendimentos.
- Viagens longas ou mudanças de país.
Nesses contextos, o mau-olhado é associado não apenas a inveja consciente, mas também a comentários elogiosos vistos como excessivos, sem a devida proteção de uma prece ou gesto ritual. O Olho Grego entra como um elemento que organiza esse medo coletivo em um objeto concreto, fácil de carregar, oferecendo uma sensação de segurança simbólica.
Do amuleto ancestral ao acessório de moda global
Nas últimas décadas, o Olho Grego ultrapassou fronteiras geográficas e religiosas, tornando-se um ícone da cultura global. A partir dos anos 1990 e 2000, com o fortalecimento do turismo para ilhas gregas, cidades turcas e destinos mediterrâneos, muitos visitantes passaram a levar o Nazar como souvenir, ampliando sua presença em diferentes países. Em seguida, o símbolo foi apropriado pelo universo da moda, surgindo em coleções de joias, roupas, bolsas e até estampas de decoração doméstica.
Marcas internacionais incorporaram o Olho Grego em linhas de acessórios, enquanto artistas e influenciadores digitais ajudaram a popularizar o amuleto em plataformas online. Apesar desse processo de globalização estética, em diversas comunidades o símbolo continua sendo tratado, antes de tudo, como objeto de proteção espiritual. Assim, convivem lado a lado o uso do Nazar como elemento de estilo e o seu emprego em práticas religiosas, bênçãos e rezas tradicionais.
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- No contexto espiritual, permanece associado à defesa contra mau-olhado e inveja.
- No campo cultural, representa a memória de povos mediterrâneos e orientais.
- Na moda, funciona como ícone gráfico reconhecível e versátil.
Esse percurso, que vai da antiga Mesopotâmia às vitrines contemporâneas, mostra como a crença no mau-olhado se consolidou como fenômeno antropológico universal. O Olho Grego (Nazar), com sua cor azul marcante e seu formato inconfundível, sintetiza séculos de tentativas humanas de compreender e controlar forças invisíveis, mantendo vivo, em um pequeno amuleto, o diálogo entre tradição, proteção simbólica e expressão estética atual.