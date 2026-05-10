Do cérebro ao folículo: como a resposta de luta ou fuga pode influenciar o surgimento de cabelos grisalhos

Nas últimas décadas, pesquisadores começaram a desvendar como episódios de estresse intenso deixam marcas visíveis no corpo, incluindo o branqueamento precoce dos fios. Em vez de associar esse fenômeno apenas ao envelhecimento ou à genética, estudos recentes mostram uma ligação direta entre emoções agudas e a perda definitiva de pigmento no cabelo. A explicação passa pela biologia fina dos folículos capilares e pela forma como o sistema nervoso reage a situações de ameaça.

Quando um indivíduo enfrenta perigo real ou percebe um risco imediato, o organismo aciona rapidamente a resposta de luta ou fuga. Nesse processo, o sistema nervoso simpático entra em alerta máximo e altera o funcionamento de vários órgãos. Entre eles, os próprios folículos capilares. Assim, aquilo que começa como uma reação de sobrevivência acaba atingindo a reserva de células que garantem a cor dos fios.

Mulheres com cabelo branco -depositphotos.com / IgorVetushko

Estresse agudo, sistema nervoso simpático e cabelos brancos

Em 2020, uma equipe de Harvard, liderada pela pesquisadora Ya-Chieh Hsu, demonstrou em modelos animais como o estresse agudo provoca branqueamento acelerado do pelo. O estudo mostrou que o sistema nervoso simpático, responsável por preparar o corpo para agir, não atua apenas em músculos e coração. Ele também se conecta diretamente aos folículos, onde se concentram as células-tronco que originam os melanócitos, responsáveis pela produção de melanina.

Durante um pico de estresse, neurônios simpáticos que inervam a pele liberam grandes quantidades de noradrenalina. Esse neurotransmissor funciona como sinal químico de alerta e se espalha rapidamente pelo microambiente dos folículos. Ao alcançar a região onde repousam as células-tronco produtoras de melanócitos, a noradrenalina altera profundamente o comportamento desse estoque celular.

Como a noradrenalina do estresse esgota as células-tronco de melanócitos?

As células-tronco que mantêm a cor dos fios permanecem em estado de repouso durante boa parte da vida. Em condições normais, elas se ativam de forma controlada a cada novo ciclo de crescimento do cabelo. Porém, quando a noradrenalina se acumula no folículo, esse equilíbrio se rompe. Pesquisas de Harvard e de outros centros, como o National Institutes of Health, apontam que o neurotransmissor gera uma hiperativação abrupta dessas células.

Em vez de se dividir de forma gradual, a população de células-tronco entra em uma espécie de corrida desenfreada. Elas se multiplicam rápido demais e se diferenciam em melanócitos maduros em um curto intervalo. Como resultado, o folículo consome toda a reserva de forma precoce. Depois desse esgotamento, o compartimento que guardava essas células permanece vazio e perde a capacidade de repovoar o bulbo capilar nas fases seguintes de crescimento.

Assim, o dano se torna permanente. Mesmo quando o estresse agudo termina, o organismo não consegue recuperar a fonte de melanócitos naquele folículo específico. Nas próximas fases do ciclo capilar, o fio cresce sem pigmento, surgindo branco ou acinzentado. Por isso, episódios intensos de estresse em janelas curtas podem deixar grupos de fios definitivamente descoloridos, mesmo em pessoas jovens.

De que forma a resposta de luta ou fuga chega até o folículo?

A resposta de luta ou fuga envolve uma sequência coordenada de eventos. Primeiro, o cérebro identifica o estímulo ameaçador. Em seguida, ativa regiões como a amígdala e o hipotálamo, que disparam sinais para a medula espinhal. A partir daí, neurônios do sistema nervoso simpático recebem o comando e liberam noradrenalina em vários pontos do corpo.

Nos folículos capilares, terminações nervosas simpáticas se distribuem ao redor da região onde se alojam as células-tronco de melanócitos. Quando o estresse se instala, essas terminações secretam noradrenalina diretamente nesse nicho celular. Estudos de imagem e de genética mostram que os receptores presentes nessas células respondem de forma intensa ao neurotransmissor. Assim, em pouco tempo, o ambiente que antes mantinha as células em repouso começa a enviar sinais para que elas se dividam e amadureçam de maneira acelerada.

Além disso, o estresse agudo também eleva os níveis de hormônios como adrenalina e cortisol. Embora a noradrenalina atue de modo mais direto no folículo, esses outros mediadores agravam o quadro. Eles alteram o fluxo sanguíneo, modulam a inflamação local e interferem na renovação geral dos tecidos. Desse modo, o folículo passa a operar sob uma pressão fisiológica que favorece o esgotamento das reservas celulares.

O que diferencia o estresse agudo do estresse crônico nos fios?

Pesquisadores destacam que o estresse agudo e o crônico afetam o organismo de maneiras distintas. O estresse agudo costuma provocar descargas intensas de noradrenalina em curtos períodos, o que desencadeia a hiperativação súbita das células-tronco dos melanócitos. Já o estresse crônico tende a envolver oscilações prolongadas de cortisol e outras substâncias. Esse padrão impacta mais processos como queda capilar, inflamação do couro cabeludo e alterações no ciclo de crescimento.

Apesar dessa diferença, ambos os tipos de estresse se somam ao envelhecimento natural dos folículos. Com o tempo, mesmo sem grandes episódios agudos, a reserva de células-tronco diminui progressivamente. Entretanto, quando a pessoa enfrenta uma fase de tensão extrema, o sistema nervoso simpático acelera essa perda. Isso explica por que alguns indivíduos relatam surgimento repentino de mechas brancas após traumas, conflitos intensos ou situações de perigo.

Como o impacto emocional se traduz em mudança estética e o que a ciência ainda investiga

O branqueamento precoce dos fios ilustra de forma clara a interação entre mente, sistema nervoso e aparência física. Um evento emocionalmente marcante gera reações bioquímicas que percorrem o organismo em segundos. Então, esses sinais alcançam nichos celulares delicados, como o reservatório de células-tronco de melanócitos. A partir daí, o que surgiu como resposta de sobrevivência se converte em alteração duradoura na cor do cabelo.

Instituições de ponta, incluindo universidades norte-americanas, europeias e asiáticas, seguem investigando detalhes desse processo. Pesquisadores analisam, por exemplo, se indivíduos com certas variantes genéticas apresentam folículos mais sensíveis à noradrenalina. Além disso, grupos estudam maneiras de proteger as células-tronco durante períodos de estresse intenso, seja modulando receptores, seja ajustando o microambiente capilar.

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Até o momento, os dados convergem para uma mesma conclusão científica: o estresse agudo consegue alterar de forma definitiva o estoque de células responsáveis pela pigmentação. Assim, a cor dos fios passa a registrar, em parte, a história biológica das experiências emocionais. Esse entendimento amplia a percepção sobre saúde capilar e reforça a importância de considerar o sistema nervoso como peça central na regulação de aspectos estéticos e funcionais do organismo.