Nem mais fortes, nem mais saudáveis: o que realmente muda entre ovos brancos e marrons

Quem observa a gôndola do supermercado costuma associar ovos marrons a produtos mais fortes ou caseiros, enquanto relaciona ovos brancos a algo mais simples. Essa impressão aparece em conversas informais, em feiras livres e até em campanhas de marketing. No entanto, estudos de produção avícola mostram que a cor da casca não muda o valor nutricional do alimento nem indica maior ou menor qualidade.

Pesquisadores comparam regularmente ovos de casca branca e vermelha em laboratórios. Eles medem proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Os resultados apontam diferenças muito pequenas, muitas vezes ligadas à alimentação ou à idade da galinha, e não à cor externa. Assim, o ovo branco e o ovo marrom entregam praticamente o mesmo perfil nutricional quando vêm de sistemas de criação semelhantes.

ovos -depositphotos.com / kapinosova

O que realmente define a cor da casca do ovo?

A coloração nasce no corpo da galinha, antes mesmo de o ovo sair para o ninho. Cada animal recebe de seus pais um conjunto específico de genes que controla a produção de pigmentos. Esses pigmentos circulam no organismo da ave e se depositam na casca durante a passagem pelo oviduto, estrutura responsável pela formação do ovo dentro do corpo.

Em galinhas que produzem ovos brancos, o organismo praticamente não adiciona pigmento à casca. Já em aves que botam ovos marrons, as células do oviduto liberam compostos derivados da biliverdina e da protoporfirina, que deixam a superfície amarronzada ou avermelhada. Esse processo termina pouco antes da postura e segue um padrão estável para cada linhagem, salvo em momentos de estresse ou doença.

Ovos brancos x ovos vermelhos: qual é a diferença nutricional?

Pesquisas realizadas em centros de avicultura mostram dados consistentes. A composição do ovo depende de três fatores principais: genética, nutrição e manejo. A genética responde pela capacidade de produção e pelo tamanho médio do ovo. A nutrição da galinha influencia o teor de gordura, a quantidade de proteína e a coloração da gema. Por fim, o manejo interfere na sanidade e na qualidade da casca.

Quando cientistas comparam uma linhagem de poedeiras brancas e uma linhagem marrom sob a mesma dieta, os níveis de proteína, gordura e minerais diferem pouco. Em muitos testes, essas variações ficam dentro da margem esperada entre lotes. Assim, o ovo de casca marrom não carrega mais ferro, cálcio ou vitaminas apenas por causa da cor externa. A diferença real surge caso o produtor use rações especiais ou sistemas como criação caipira ou orgânica.

Como a raça da galinha e as penas influenciam a cor do ovo?

As empresas de genética avícola selecionam raças específicas para cada tipo de produção. Linhagens de poedeiras brancas, como as derivadas da Leghorn, exibem penas claras e lóbulos de orelha brancos. Essas aves colocam principalmente ovos de casca branca. Já linhagens marrons, mais robustas e de penas avermelhadas ou castanhas, trazem lóbulos de orelha em tons vermelhos. Elas produzem, em geral, ovos de casca marrom.

Os lóbulos das orelhas funcionam como sinal biológico. De forma resumida, galinhas com lóbulos brancos costumam botar ovos brancos, enquanto aves com lóbulos vermelhos ou escuros tendem a colocar ovos coloridos. Essa correlação se baseia em mecanismos genéticos que ligam a pigmentação da pele e das penas ao sistema que deposita cor na casca durante a passagem pelo oviduto.

A cor da casca indica qualidade ou frescor do ovo?

Aparência engana com frequência. A cor externa não mostra se o ovo está velho, contaminado ou mal conservado. A avaliação de frescor envolve outros critérios. Profissionais da inspeção olham a câmara de ar, a firmeza da clara e o estado da gema contra a luz em aparelhos específicos. Consumidores usam testes simples, como observar o rótulo, a data de validade e a integridade da casca.

Além disso, a maneira como o produtor armazena e transporta os ovos pesa mais para a qualidade final. Temperatura estável, higienização correta e classificação adequada reduzem quebras e contaminações. Por isso, um ovo branco bem armazenado pode chegar ao prato em condições muito melhores que um ovo marrom mantido em ambiente inadequado, e o contrário também ocorre.

Por que ovos marrons costumam custar mais caro?

No mercado brasileiro, ovos marrons geralmente aparecem com preço maior. A diferença não nasce de suposta superioridade nutricional, mas da estrutura produtiva. Linhagens de galinhas marrons apresentam corpo mais pesado e consomem mais ração por ave. Assim, o custo diário para manter o plantel cresce, mesmo quando a taxa de postura se mantém alta.

Além disso, muitas granjas reservam as linhagens marrons para sistemas como caipira ou semi-intensivo, que exigem mais espaço por ave e investimentos em piquetes, sombreamento e enriquecimento ambiental. Esses sistemas geram custos maiores com mão de obra e manejo, o que reflete diretamente no preço final da bandeja na gôndola.

Quais fatores deixam o ovo colorido mais caro na prateleira?

Produtores e varejistas apontam alguns motivos principais para a diferença de preço:

Consumo de ração: galinhas marrons comem mais e convertem parte dessa energia em manutenção do próprio corpo.

galinhas marrons comem mais e convertem parte dessa energia em manutenção do próprio corpo. Sistemas alternativos: criação caipira e orgânica exigem mais área e cuidados.

criação caipira e orgânica exigem mais área e cuidados. Seleção genética: linhagens específicas recebem programas de melhoramento focados em vigor e rusticidade.

linhagens específicas recebem programas de melhoramento focados em vigor e rusticidade. Preferência do consumidor: parte do público associa o ovo marrom a produto artesanal.

Todos esses pontos somados elevam o custo total por dúzia e criam uma faixa de preço superior, mesmo quando a casca diferente não representa mudança significativa na composição interna.

Como escolher ovos brancos ou marrons no dia a dia?

Em termos práticos, quem compra pode basear a escolha em outros critérios. Entre eles, aparecem preço, tipo de criação e confiança no produtor ou na marca. O consumidor também pode observar a classificação por tamanho, a data de embalagem e o selo de inspeção. Esses elementos oferecem dados mais confiáveis sobre o produto que chegará à cozinha.

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Verificar a data de validade e a presença de selos oficiais. Observar se a caixa não apresenta rachaduras ou sujeira excessiva. Comparar preços entre ovos brancos e marrons da mesma categoria. Considerar o tipo de sistema de criação indicado no rótulo.

Dessa forma, a cor da casca deixa de funcionar como critério central. A dúvida comum na gôndola do supermercado se transforma em oportunidade para entender genética, manejo e economia rural. Ovo branco ou marrom, quando produzido e armazenado de forma adequada, oferece alimento semelhante e segue o mesmo caminho da granja para a mesa.