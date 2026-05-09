‘Chifrinhos’: como um gesto supersticioso usado na Itália virou símbolo de união, rebeldia e identidade no Heavy Metal

Em meio a guitarras distorcidas, baterias potentes e palcos iluminados, um gesto de mão aparentemente simples se tornou um dos maiores ícones do Heavy Metal. Os chifrinhos, com o nome também de maloik ou sign of the horns, atravessaram séculos e fronteiras até serem associados de forma quase automática à música pesada. Porém, a história desse símbolo começa muito antes dos grandes festivais, em vilarejos italianos marcados por crenças populares e pela necessidade de proteção contra o azar.

O vocalista Ronnie James Dio, figura central na consolidação desse gesto na cultura do metal, cresceu em um ambiente onde superstições e tradições orais tinham peso cotidiano. Nascido em uma família ítalo-americana, ele conviveu desde cedo com rituais herdados de gerações anteriores. Entre eles estava um sinal feito com a mão indicador e mindinho estendidos, dedos médio e anelar dobrados sobre a palma usado para afastar energias negativas, o chamado mau-olhado. Anos depois, esse mesmo movimento seria visto por milhares de pessoas em arenas ao redor do mundo.

Na tradição popular italiana, em especial nas regiões do sul, o gesto dos chifrinhos liga-se à crença no malocchio, ou mau-olhado – depositphotos.com / TarasMalyarevich

Qual a origem antropológica do gesto dos chifrinhos na cultura italiana?

Na tradição popular italiana, em especial nas regiões do sul, o gesto dos chifrinhos liga-se à crença no malocchio, ou mau-olhado. Assim, a ideia é que olhares invejosos ou com grande carga de ressentimento poderiam trazer doença, infortúnio ou má sorte. Assim, para se proteger, muitas pessoas recorriam a símbolos, rezas, amuletos e gestos específicos. Um desses gestos era justamente o que, décadas mais tarde, ganharia fama mundial no Heavy Metal.

Relatos antropológicos e estudos sobre folclore mediterrâneo indicam que o símbolo tem raízes que remontam ao mundo antigo, em culturas onde o poder do olhar era visto como uma força capaz de interferir no destino de alguém. Assim, o gesto de chifres teria duas funções principais: agir como barreira contra o olhar negativo ou devolver essa energia para quem a enviou. Em certos contextos, também podia ser interpretado como uma forma de afastar o azar em situações de risco ou incerteza. Entre elas, passar por funerais, cruzar com determinados animais ou enfrentar decisões importantes.

Na prática do dia a dia, esse conhecimento era transmitido dentro das famílias, quase sempre por figuras mais velhas. No caso de Ronnie James Dio, a avó apareceu com menções em entrevistas como a principal responsável por ensinar o maloik. Afinal, ela fazia o gesto nas ruas, para vizinhos ou em momentos de apreensão, reforçando a ideia de que aquelas mãos erguidas funcionavam como uma espécie de escudo invisível. Assim, o que hoje parece apenas um símbolo de show tinha, originalmente, um peso de crença profunda e de proteção espiritual.

Ronnie James Dio: como o amuleto familiar virou marca registrada do Heavy Metal?

Quando Ronnie James Dio assumiu os vocais do Black Sabbath, no fim dos anos 1970, encontrou uma banda que já se associava a uma forte estética sombria, mas também a um gesto muito específico. Afinal, Ozzy Osbourne, seu antecessor, costumava usar o sinal de paz com frequência nos palcos. Em diversas entrevistas, Dio relatou que buscava uma identidade visual própria, algo que comunicasse energia e conexão com o público sem repetir o estilo de Ozzy. Portanto, foi nesse momento que a lembrança da avó e do antigo gesto de proteção italiana entrou em cena.

Dio passou a usar o maloik nos shows como uma maneira de dar um rosto às músicas, algo que o público pudesse reconhecer imediatamente. Assim, ao erguer a mão com os chifrinhos, o vocalista criava um elo direto com as pessoas na plateia, que logo começaram a responder com o mesmo movimento. Portanto, o gesto saiu do contexto doméstico da superstição e foi ressignificado no calor das apresentações ao vivo, transformando-se em sinal de pertencimento àquele universo musical.

Documentos audiovisuais de shows e declarações de colegas de banda mostram que o gesto rapidamente se espalhou entre fãs e outros músicos. Ainda que existam registros esporádicos de artistas usando sinais semelhantes antes de Dio, foi a insistência e a visibilidade do vocalista que consolidaram os chifrinhos como emblema do metal. Em vez de um gesto isolado, virou um código coletivo, compreendido instantaneamente por quem se identifica com o gênero.

De proteção mística a símbolo de união e rebeldia cultural

Com o passar dos anos, o gesto perdeu, para grande parte do público, a ligação direta com o medo do mau-olhado. No contexto do Heavy Metal, os chifrinhos passaram a representar outras ideias: força, desafio, irreverência e, sobretudo, senso de comunidade. Em festivais internacionais, milhares de mãos erguidas repetem o sinal em sincronia, como se formassem um coro silencioso em torno da mesma música. O maloik deixa de ser apenas uma barreira contra o azar e se torna um símbolo de identidade compartilhada.

Essa transformação ajuda a entender como símbolos antigos podem ganhar novas camadas de significado sem perder completamente suas raízes. No Heavy Metal, o gesto dos chifres dialoga com temas como religiosidade, tabu e transgressão. Ademais, também com a necessidade de pertencimento. Fãs de países diferentes, que não falam a mesma língua, reconhecem o gesto como uma saudação comum, quase um cumprimento universal dentro da cena da música pesada.

Estudiosos da cultura popular chamam a atenção para esse tipo de movimento simbólico: elementos que nasceram em rituais de proteção ou crenças rurais são apropriados, reinterpretados e difundidos por meios de comunicação modernos, como discos, videoclipe e redes sociais. No caso do Heavy Metal, o gesto ganhou ainda mais destaque com capas de álbuns, fotografias promocionais e registros de shows, reforçando sua associação com guitarras distorcidas e vocais intensos.

Quando Ronnie James Dio assumiu os vocais do Black Sabbath, no fim dos anos 1970, encontrou uma banda que já se associava a uma forte estética sombria, mas também a um gesto muito específico – depositphotos.com / s_bukley



Como o maloik se espalhou pelo mundo e segue vivo em 2026?

A partir dos anos 1980, com a expansão global do Heavy Metal, o gesto dos chifrinhos ultrapassou fronteiras geográficas. Turnês internacionais, festivais em larga escala e a circulação de revistas especializadas ajudaram a fixar a imagem do fã levantando a mão com o sinal de chifres. Bandas de subgêneros diversos do tradicional ao extremo incorporaram o gesto, cada uma à sua maneira, mas mantendo a ligação visual com o legado de Dio.

Na era digital, vídeos históricos de apresentações de Ronnie James Dio continuam a ser acessados por novas gerações. Entrevistas resgatadas, documentários e homenagens póstumas reforçam o vínculo entre o vocalista e o gesto. Em 2026, é comum observar o maloik em contextos variados: de grandes festivais a pequenas apresentações independentes, de fotos em redes sociais a ilustrações e tatuagens. O símbolo permanece reconhecível e funcional como marca visual do metal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse percurso, que vai de um vilarejo italiano à cultura global do rock pesado, mostra como um gesto pode atravessar séculos e ambientes completamente diferentes. Os chifrinhos preservam ecos de antigas crenças sobre o poder do olhar, mas também incorporam significados contemporâneos, ligados à música, à afirmação de identidade e à sensação de fazer parte de algo maior. Assim, o maloik segue como um exemplo expressivo de como sinais ancestrais podem ser reinventados e ganhar novo lugar na modernidade, sem perder a força simbólica que os originou.