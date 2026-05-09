Como os supermercados manipulam o olhar do consumidor com ciência e estratégia de venda
Ao caminhar pelos corredores de um supermercado, muitos consumidores acreditam que apenas escolhem produtos.
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Ao caminhar pelos corredores de um supermercado, muitos consumidores acreditam que apenas escolhem produtos. No entanto, na prática, a dinâmica costuma seguir o caminho inverso: a loja decide o que o cliente verá primeiro. A psicologia do layout de gôndolas se apoia em estudos de comportamento, neuroeconomia e trade marketing. Assim, o varejo direciona o olhar e, com isso, influencia decisões de compra de forma silenciosa e constante.
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Esse planejamento detalhado não surge de maneira improvisada. Pelo contrário, ele envolve análise de fluxo de clientes, margens de lucro, tempo médio de permanência na loja e até padrões de movimento dos olhos. Além disso, a organização dos produtos em cada prateleira, a altura de exposição e o desenho do corredor formam um sistema integrado. Esse sistema estimula compras por impulso e aumenta o valor médio do carrinho, muitas vezes sem que o consumidor perceba claramente o processo.
Zona dos olhos, zona de lucro: por que a altura importa tanto?
Uma das bases do layout de gôndolas é o conceito de zona nobre. Essa faixa corresponde à parte central das prateleiras, aproximadamente entre a altura do peito e dos olhos de um adulto. Estudos de eye tracking, amplamente usados em neuroeconomia, mostram que os clientes observam mais essa área. Nela, o olhar permanece por mais tempo e, em geral, o consumidor toma decisões rápidas.
Por esse motivo, o varejo costuma posicionar produtos com maior margem de lucro exatamente nessa região. Marcas líderes, lançamentos, itens de marca própria com alta rentabilidade e versões premium ocupam a frente da gôndola na zona central. Já produtos mais baratos, genéricos ou com margens menores vão para as partes superiores ou inferiores. Assim, o cliente precisa de mais esforço para encontrar essas opções.
Na lógica do trade marketing, essa organização atende ao interesse do varejista e também da indústria. Fabricantes disputam espaço na zona nobre por meio de negociações comerciais, bonificações e acordos de visibilidade. Como resultado, o consumidor sente uma impressão de escolha natural. Entretanto, na prática, a posição privilegiada do produto induz essa escolha.
Como as gôndolas conversam com o cérebro sem que o consumidor perceba?
A neuroeconomia investiga como o cérebro reage a estímulos visuais, cores, formas e disposição espacial. No supermercado, esses princípios se traduzem em um ambiente cheio de gatilhos visuais. Esses gatilhos favorecem decisões rápidas, automáticas e pouco racionais. Dessa forma, a gôndola funciona como um painel de estímulos em que marcas, embalagens e preços disputam a atenção em frações de segundo.
Cores quentes, como vermelho e amarelo, aparecem com frequência em rótulos e faixas de preço. Elas criam sensação de urgência e oportunidade. Além disso, produtos alinhados, repetidos e bem iluminados transmitem ideia de confiança e estabilidade. Já a alternância de tamanhos e formatos quebra a monotonia visual. Assim, o ambiente mantém o cérebro em constante estado de curiosidade e estimula a exploração de novas opções.
Esse processo ganha força com estratégias como:
- Blocos de marca: o varejo agrupa vários itens da mesma empresa para criar impacto visual e reforço de identidade.
- Cross merchandising: a loja coloca produtos complementares próximos, como massas ao lado de molhos, e incentiva compras adicionais.
- Pontas de gôndola: os espaços no início e no fim dos corredores recebem ofertas de alto giro ou campanhas específicas.
Todos esses elementos atuam sobre o sistema de decisão rápida do cérebro. Em geral, esse sistema tende a optar pelo que se mostra mais visível, mais acessível e mais familiar. Isso ocorre antes mesmo de uma análise racional mais profunda. Além disso, supermercados exploram sons ambientes, aromas específicos e iluminação direcionada para reforçar esses estímulos visuais.
Por que produtos infantis ficam nas prateleiras mais baixas?
Enquanto a zona nobre foca os adultos, a parte inferior das gôndolas recebe um desenho voltado diretamente às crianças. Produtos infantis com embalagens coloridas, personagens e desenhos ocupam a altura dos olhos dos pequenos. Dessa forma, o supermercado facilita o reconhecimento e desperta o desejo imediato.
A lógica permanece simples: o campo de visão infantil fica mais baixo, e o esforço para observar prateleiras superiores aumenta bastante. Ao alinhar biscoitos, cereais matinais, iogurtes e doces nessa altura, o supermercado transforma as crianças em influenciadoras do processo de compra. Essa dinâmica, conhecida em trade marketing como poder de pressão do pedido, leva muitos adultos a reconsiderar o que colocam no carrinho.
Além da posição física, o design dessas embalagens segue um planejamento detalhado para captar atenção em poucos segundos. Elementos como olhos grandes, mascotes sorridentes, cores vibrantes e formatos lúdicos ativam memórias e associações agradáveis. Assim, as crianças fazem pedidos repetidos visita após visita. Desse modo, a gôndola infantil funciona como um espaço permanente de reforço de hábito de consumo desde a primeira infância.
Como identificar e driblar os gatilhos visuais nas compras do dia a dia?
Quando o consumidor reconhece essas estratégias, ele não elimina totalmente a influência do layout. Ainda assim, ele passa a ter mais controle sobre as escolhas. Alguns comportamentos simples reduzem bastante o impacto direto da disposição das gôndolas nas decisões de compra.
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- Olhar para cima e para baixo: amplie o campo de visão e observe as prateleiras superior e inferior. Esse hábito aumenta as chances de encontrar alternativas mais econômicas ou marcas menos expostas, mas com qualidade semelhante.
- Conferir o preço por unidade ou quilo: em vez de focar apenas no valor final, compare o preço por medida padronizada. Assim, você avalia produtos de forma mais racional e evita armadilhas de embalagens maiores ou promocionais.
- Planejar a lista antes da visita: chegue ao supermercado com uma relação de itens bem definida. Dessa forma, você reduz a influência de estímulos impulsivos da gôndola e aumenta a disciplina na compra.
- Desconfiar da primeira opção à frente: lembre que a posição de destaque geralmente resulta de negociação comercial. Portanto, essa opção não representa, necessariamente, a alternativa mais vantajosa em preço ou qualidade.
Ao compreender como o layout de gôndolas se estrutura com base em conceitos de trade marketing e neuroeconomia, o consumidor passa a enxergar o supermercado como um ambiente projetado para estimular o consumo constante. Essa percepção não impede a compra, mas abre espaço para escolhas mais conscientes. Assim, o olhar deixa de seguir apenas a estratégia da loja e passa a considerar, de forma mais clara, interesses pessoais, saúde, sustentabilidade e planejamento financeiro.