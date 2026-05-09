Veja quais vacinas você deve tomar caso vá para a Copa do Mundo

Milhões de torcedores se organizam para acompanhar a Copa do Mundo em diferentes países. Nesse cenário, especialistas em saúde reforçam a importância de chegar ao destino com o cartão de vacinação em dia. Grandes eventos esportivos reúnem pessoas de várias partes do planeta e aumentam o risco de circulação de vírus e bactérias.

Autoridades sanitárias apontam que a preparação da viagem começa antes da compra das passagens. O planejamento inclui a checagem de documentos, o seguro viagem e, principalmente, a vacinação adequada. Assim, o turista reduz a chance de adoecer, evita internações e ainda diminui a possibilidade de transmitir doenças para outras pessoas.

Quais vacinas quem vai à Copa do Mundo precisa verificar?

Profissionais de saúde orientam que o viajante atualize primeiro o esquema básico do calendário nacional. Esse conjunto de imunizações protege contra enfermidades comuns e ainda circulantes. Em seguida, o torcedor avalia vacinas específicas exigidas ou recomendadas pelo país-sede da Copa.

Entre as vacinas de rotina para adultos, ganham destaque algumas doses fundamentais. A vacina contra a Covid-19 segue recomendada, com reforço atualizado conforme a faixa etária e condições de risco. A proteção contra gripe (influenza) também entra na lista, pois grandes aglomerações facilitam surtos respiratórios. Já a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, merece atenção especial, pois surtos de sarampo ainda ocorrem em vários países.

Outras doses do calendário chamam a atenção. A vacina difteria, tétano e coqueluche (dT ou dTpa) precisa permanecer em dia, com reforço a cada dez anos. Em alguns casos, os profissionais indicam atualização antecipada, de acordo com o histórico vacinal. Além disso, especialistas analisam a necessidade de imunização contra hepatite A e B, sobretudo para quem prevê refeições em locais muito movimentados ou contato mais intenso com a população local.

Vacina de febre amarela e outras exigências para grandes eventos

A febre amarela figura entre as principais preocupações de quem viaja para regiões tropicais. Muitos países exigem o Certificado Internacional de Vacinação para permitir a entrada de turistas que chegam de áreas com risco da doença. A dose precisa ocorrer com pelo menos dez dias de antecedência da viagem.

A escolha das vacinas adicionais depende do país-sede e do roteiro previsto. Alguns destinos recomendam imunização contra meningite meningocócica, principalmente em períodos de grande circulação de pessoas. Em locais com risco de pólio, as autoridades pedem reforço da vacina contra poliomielite. Já em áreas com maior incidência de raiva, a profilaxia prévia entra em análise, sobretudo para quem permanece por longos períodos ou realiza atividades ao ar livre.

Para organizar essas orientações, muitos viajantes recorrem a clínicas de medicina do viajante ou a serviços de vigilância em saúde. Esses locais avaliam o histórico individual, o país de destino, a duração da estadia e o tipo de hospedagem. A partir dessas informações, os profissionais montam um roteiro personalizado de imunização.

Vacina – depositphotos.com / Seasonpost

Como planejar a imunização antes da Copa do Mundo?

Especialistas aconselham que o torcedor inicie o planejamento vacinal com antecedência. O ideal envolve marcar uma consulta entre quatro e seis semanas antes do embarque. Esse prazo permite completar esquemas de doses, aguardar o tempo necessário para a resposta imunológica e lidar com eventuais efeitos locais, como dor no braço.

O passo a passo recomendado costuma seguir uma lógica simples:

Separar o cartão de vacinação e outros registros de doses anteriores. Verificar as orientações oficiais do país-sede da Copa do Mundo. Agendar atendimento em um serviço de saúde ou clínica do viajante. Atualizar o calendário básico, incluindo Covid-19, gripe e tríplice viral. Avaliar vacinas adicionais, como febre amarela, meningite e hepatites. Emitir, quando necessário, o Certificado Internacional de Vacinação.

Além das vacinas, profissionais lembram que outras medidas reduzem riscos em grandes eventos esportivos. A hidratação adequada, o uso de álcool em gel e o cuidado com a alimentação formam um conjunto de ações simples e efetivas. Dessa forma, a viagem para a Copa do Mundo tende a acontecer com menos imprevistos de saúde e com maior segurança para todos os envolvidos.

Quais cuidados extras ajudam durante a viagem?

Durante o deslocamento e a estadia, médicos sugerem atenção a alguns hábitos. O torcedor deve seguir o esquema de higiene das mãos, principalmente antes de comer e após o uso de transporte público. Em estádios e fan fests lotados, o uso de máscara ainda pode fazer sentido para grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

Outra recomendação envolve o consumo de água e alimentos. Beber somente água tratada ou engarrafada reduz o risco de diarreias. Comer em locais com boa reputação e higiene visível também diminui problemas gastrointestinais. Caso surjam sintomas, como febre alta, manchas na pele ou falta de ar, a orientação consiste em buscar atendimento médico imediato e informar o histórico de viagem.

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Manter o cartão de vacinação acessível durante toda a viagem.

Guardar comprovantes de doses recentes em formato digital.

Respeitar intervalos entre doses e orientações dos profissionais.

Evitar a automedicação para tratar sintomas sem avaliação médica.

Com essas medidas e com a imunização atualizada, o deslocamento para a Copa do Mundo tende a ocorrer de forma mais tranquila. A vacinação adequada protege o viajante, contribui para a segurança coletiva e apoia o controle de doenças em grandes eventos internacionais.