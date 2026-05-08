O que a psicologia revela sobre o choro e seus sinais químicos no corpo?

As lágrimas humanas sempre chamaram a atenção de pesquisadores por reunirem em uma única gota aspectos biológicos, químicos e emocionais. Estudos em neurociência e bioquímica mostram que chorar de alegria não é o mesmo que chorar de tristeza, sobretudo quando se observa com atenção a composição do líquido lacrimal e o papel dos hormônios envolvidos. A investigação científica das lágrimas emocionais indica que elas participam da regulação do estresse biológico e ajudam o organismo a lidar com estados emocionais intensos.

Ao longo das últimas décadas, trabalhos de laboratório, análises laboratoriais e métodos de neuroimagem permitiram mapear como o cérebro, o sistema nervoso autônomo e as glândulas lacrimais se articulam diante de diferentes estímulos. A partir dessa linha de pesquisa, surgem evidências de que as lágrimas não são apenas um lubrificante ocular, mas também um fluido complexo, cuja composição muda conforme o tipo de emoção, a intensidade do estresse e o contexto em que surge o choro.

Lágrimas emocionais, basais e reflexas: o que muda de fato?

A ciência costuma dividir o líquido lacrimal em três grandes categorias: lágrimas basais, produzidas continuamente para lubrificar e proteger a superfície do olho; lágrimas reflexas, liberadas em resposta a irritações físicas ou químicas, como fumaça ou cebola; e lágrimas emocionais, associadas a estados afetivos intensos, como alegria, tristeza, alívio ou frustração. Embora todas contenham água, sais, enzimas e proteínas, as emocionais se destacam pela presença de maiores concentrações de certos hormônios e peptídeos relacionados ao estresse.

É nesse ponto que ganham destaque as pesquisas do bioquímico Dr. William Frey, na década de 1980, consideradas clássicas quando se fala em composição das lágrimas emocionais. Frey comparou lágrimas provocadas por emoções a lágrimas reflexas induzidas por irritação ocular e encontrou níveis mais altos de substâncias como prolactina, hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e peptídeos opioides, como a leucina-encefalina, precisamente nas lágrimas ligadas ao choro emocional. Esses achados levantaram a hipótese de que o ato de chorar poderia ter uma função excretora de componentes ligados ao estresse.

Chorar de alegria e de tristeza pode mudar até a química das lágrimas – depositphotos.com / IgorTishenko



Como o sistema nervoso parassimpático desencadeia o choro emocional?

O choro emocional é resultado da interação entre o cérebro emocional, o sistema nervoso autônomo e as glândulas lacrimais. Diante de uma situação de grande impacto afetivo, áreas como a amígdala e o hipotálamo são ativadas. Essas regiões enviam sinais ao sistema nervoso parassimpático, responsável por processos de descanso e recuperação do organismo, que por sua vez estimula a glândula lacrimal principal, localizada na parte superior externa de cada olho.

Esse comando parassimpático aumenta o fluxo sanguíneo e a atividade secretora nessa glândula, promovendo uma liberação mais intensa de fluido lacrimal. Ao mesmo tempo, o eixo hipotálamohipófiseadrenal ajusta a produção de hormônios relacionados ao estresse, como o ACTH e o cortisol. Parte dessas substâncias, em especial peptídeos e proteínas, pode ser eliminada pelas lágrimas emocionais. Assim, chorar não se resume a um reflexo mecânico; trata-se de um processo em que o sistema nervoso autônomo regula tanto a resposta física quanto a composição química do líquido produzido.

Lágrimas de alegria e de tristeza têm a mesma composição química?

Pesquisas contemporâneas sugerem que lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza compartilham a base estrutural do fluido lacrimal, mas podem apresentar diferenças sutis em proporções hormonais e peptídicas. Em estados de tristeza profunda, luto ou frustração intensa, observa-se maior envolvimento do eixo do estresse, com aumento circulante de ACTH, prolactina e outros mediadores. Parte dessa carga hormonal é encontrada em concentrações superiores nas lágrimas desencadeadas por dor emocional, reforçando a ideia de um mecanismo de alívio químico.

No choro por alegria intensa, nascido de situações como reencontros, vitórias inesperadas ou alívio após um perigo, há ativação concomitante de circuitos de recompensa, envolvendo dopamina e ocitocina. Estudos ainda em andamento indicam que, nesses casos, as lágrimas podem conter uma proporção diferente de peptídeos opioides, como a leucina-encefalina, relacionada à modulação da dor e da sensação de conforto físico. Embora nem todos os componentes estejam completamente mapeados, a hipótese predominante é que o perfil bioquímico dessas lágrimas varie de acordo com o tipo e a intensidade da emoção, mesmo dentro da categoria de lágrimas emocionais.

O que dizem as evidências sobre prolactina, ACTH e leucina-encefalina?

A prolactina, classicamente ligada à lactação, também participa da regulação do sistema imunológico e do comportamento emocional. Estudos com amostras de lágrimas mostram que suas concentrações tendem a ser mais altas em lágrimas emocionais do que em lágrimas reflexas, sobretudo em indivíduos submetidos a experiências estressantes prolongadas. Isso sugere que o choro pode funcionar como uma rota adicional de eliminação dessa molécula, complementar aos rins e ao fígado.

O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) é um dos principais reguladores da liberação de cortisol pelas glândulas adrenais. Em situações de estresse, seus níveis sanguíneos se elevam e, em parte das pesquisas, aparece em maiores quantidades nas lágrimas emocionais associadas a angústia e tensão. Já a leucina-encefalina, um peptídeo opioide endógeno, está relacionada à modulação da dor, da sensação de ameaça e da resposta de enfrentamento. A presença desse peptídeo nas lágrimas reforça a visão de que o choro pode integrar um circuito de reajuste neuroquímico, ajudando o corpo a reconfigurar níveis de estresse e de dor após episódios emocionais intensos.

Chorar ajuda a desintoxicar o organismo do estresse?

Os dados acumulados desde os trabalhos de William Frey até pesquisas mais recentes apontam para um papel excretor e regulatório das lágrimas emocionais. Elas parecem contribuir para a eliminação de moléculas associadas a sobrecarga emocional, num processo complementar à filtração renal e ao metabolismo hepático. Em termos biológicos, isso significa que o choro pode participar do equilíbrio interno, reduzindo gradualmente a concentração de certos hormônios relacionados ao estresse no organismo.

Esse mecanismo não é instantâneo nem isolado. Ele atua junto a outros processos fisiológicos, como a respiração mais profunda, a modulação da frequência cardíaca e o ajuste da atividade cerebral em regiões ligadas ao medo, à recompensa e à tomada de decisão. A ativação do sistema nervoso parassimpático durante e após o choro contribui para diminuir batimentos cardíacos, relaxar a musculatura e reequilibrar a atividade elétrica do cérebro. Assim, as lágrimas emocionais, com sua composição rica em proteínas, hormônios e peptídeos, funcionam como um dos canais pelos quais o corpo busca restaurar sua estabilidade.

O choro ativa o sistema parassimpático e ajuda o corpo a se reequilibrar – depositphotos.com / dnyvlt



Como a ciência atual conecta lágrimas emocionais e regulação das emoções?

Pesquisas de neuroimagem funcional, análises proteômicas e estudos de psicofisiologia convergem para uma visão integrada: as lágrimas emocionais fazem parte de um sistema de regulação das emoções que envolve cérebro, hormônios e sistema nervoso autônomo. Ao comparar lágrimas de alegria, de tristeza e lágrimas reflexas, especialistas observam diferenças que vão além do contexto em que elas surgem, alcançando a própria composição química do fluido lacrimal.

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Esse conjunto de evidências ajuda a explicar por que algumas pessoas relatam sensação de alívio físico e mental após chorar em situações de grande carga afetiva. Sem recorrer a explicações subjetivas, os dados apontam para ajustes mensuráveis em hormônios do estresse, na atividade parassimpática e no padrão respiratório. Desse modo, o estudo científico das lágrimas mostra como um gesto aparentemente simples deixar que elas escorram está ligado a processos profundos de autorregulação do organismo e à forma como o corpo gerencia emoções intensas ao longo da vida.