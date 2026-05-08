Casos em navio de cruzeiro reacendem alerta sobre hantavírus: veja diferenças para a Covid-19 e como se prevenir

Um mês depois de deixar um porto na Argentina, um navio de cruzeiro internacional passou a ser o centro de uma investigação da Organização Mundial da Saúde (OMS) por suspeita de surto de hantavírus a bordo. Três passageiros morreram durante a viagem ou pouco depois de desembarcar, e outros quatro foram evacuados para hospitais em terra para tratamento médico. Assim, as autoridades sanitárias monitoram a tripulação e os demais viajantes, enquanto avaliam o risco real de uma possível epidemia associada ao cruzeiro.

Segundo informações preliminares compartilhadas com a OMS por autoridades de saúde da região, os casos confirmados e suspeitos apresentam quadro compatível com infecção por hantavírus. Trata-se de um tipo de vírus já conhecido há décadas em diferentes partes do mundo. Até o momento, laboratórios de referência analisam amostras biológicas dos passageiros para confirmar a origem exata do surto. Ademais, rastrear a rota provável de exposição, que pode ter ocorrido antes ou durante a viagem.

O hantavírus é um grupo de vírus transmitidos principalmente por roedores silvestres e urbanos, responsáveis por dois tipos principais de doença em humanos – depositphotos.com / EVER STOCK



Hantavírus: o que é e por que preocupa autoridades de saúde

O hantavírus é um grupo de vírus transmitidos principalmente por roedores silvestres e urbanos, responsáveis por dois tipos principais de doença em humanos. São elas, a síndrome cardiopulmonar por hantavírus (SCPH), mais frequente nas Américas, e a febre hemorrágica com síndrome renal, registrada sobretudo na Europa e na Ásia. De acordo com dados compilados pela OMS e centros regionais de vigilância, a letalidade da SCPH pode variar de 30% a 40%, a depender da variante viral e da rapidez no atendimento médico.

Em geral, o hantavírus não é novo para a comunidade científica. Afinal, o primeiro grande surto nas Américas teve descrição na década de 1990, no sudoeste dos Estados Unidos. Desde então, casos esporádicos e pequenos agrupamentos vêm sendo relatados em países como Argentina, Chile, Brasil e Canadá. Porém, o que chama a atenção no episódio do cruzeiro é o ambiente fechado, com grande circulação de pessoas de diferentes nacionalidades. Ou seja, isso exige uma investigação em detalhes para determinar se houve exposição comum ou múltiplas fontes de infecção.

Como ocorre a transmissão do hantavírus?

As evidências reunidas ao longo de mais de três décadas indicam que a transmissão do hantavírus para humanos tem ligação principal com o contato com excretas de roedores infectados. Urina, fezes e saliva desses animais podem contaminar poeira, alimentos, água e superfícies. A forma mais comum de infecção ocorre pela inalação de partículas virais suspensas no ar durante a limpeza de ambientes fechados, galpões, depósitos, porões, silos ou áreas rurais com infestação de roedores.

Em contextos urbanos e de viagem, como hotéis, cabines de navios ou casas de veraneio, o risco aumenta quando há presença de roedores em espaços mal higienizados ou pouco ventilados. Assim, há relatos raros de transmissão de pessoa a pessoa em algumas variantes específicas, sobretudo em determinadas regiões da América do Sul. No entanto, a OMS ressalta que esse tipo de disseminação é pouco eficiente e não se compara à facilidade de contágio de vírus respiratórios como o SARS-CoV-2.

Principal reservatório: roedores silvestres e urbanos.

Rotas comuns: inalação de poeira contaminada, contato direto com excretas, alimentos e água.

Transmissão interpessoal: possível apenas em situações muito específicas e pouco frequente.

Não há evidência de transmissão aérea sustentada em larga escala.

Quais são os sintomas do hantavírus e como identificar casos graves?

Os sintomas de hantavírus costumam começar de forma semelhante a uma infecção viral comum. Assim, isso pode dificultar o diagnóstico inicial, principalmente em viajantes que retornam de regiões rurais ou de áreas com circulação conhecida do vírus. O período de incubação geralmente varia de 1 a 4 semanas após a exposição, mas há registros de prazos um pouco maiores em alguns casos.

Entre os sinais mais frequentes estão febre alta, mal-estar intenso, dores musculares, cefaleia, náuseas, vômitos e, em alguns pacientes, dor abdominal. Na síndrome cardiopulmonar por hantavírus, a evolução pode ser rápida: após alguns dias de sintomas inespecíficos, surgem falta de ar, tosse seca e dificuldade respiratória progressiva, associadas a queda de pressão arterial e comprometimento do coração e dos pulmões.

Fase inicial: febre, cansaço, dores musculares generalizadas. Fase intermediária: náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura. Fase respiratória: falta de ar, tosse, dor torácica, queda de pressão. Fase crítica: insuficiência respiratória e choque, exigindo terapia intensiva.

Nos casos investigados no navio de cruzeiro, as informações divulgadas até agora indicam que as três mortes e os quatro pacientes evacuados apresentaram quadro de falência respiratória aguda, compatível com a forma cardiopulmonar. Exames laboratoriais específicos, como sorologia e testes moleculares, ajudam a confirmar o diagnóstico e a diferenciar de outras doenças respiratórias graves.

Hantavírus tem risco de epidemia global como a Covid-19?

Desde o início da investigação no cruzeiro, uma das principais preocupações entre passageiros e familiares é se o hantavírus pode provocar uma nova emergência sanitária internacional, semelhante à Covid-19. Especialistas consultados por organismos de saúde pública têm afirmado que, com base no conhecimento acumulado até 2026, o hantavírus não apresenta o mesmo potencial pandêmico observado no coronavírus responsável pela pandemia iniciada em 2019.

Essa diferença se explica por diversos fatores. O hantavírus depende, em grande parte, da presença de roedores infectados para se manter circulando, enquanto o SARS-CoV-2 se espalha de forma muito eficiente entre humanos, especialmente em ambientes fechados. Além disso, surtos de hantavirose tendem a ser localizados, associados a áreas rurais, galpões agrícolas ou situações específicas de exposição, como alojamentos infestados. A transmissão sustentada de pessoa a pessoa é rara e, quando ocorre, costuma se limitar a pequenos grupos.

Fonte de infecção : principalmente roedores, e não humanos.

: principalmente roedores, e não humanos. Padrão de disseminação : surtos localizados, não ondas globais sucessivas.

: surtos localizados, não ondas globais sucessivas. Transmissão respiratória entre humanos : limitada e pouco eficiente.

: limitada e pouco eficiente. Histórico epidemiológico: mais de 30 anos de registro sem grandes pandemias.

O hantavírus depende, em grande parte, da presença de roedores infectados para se manter circulando, enquanto o SARS-CoV-2 se espalha de forma muito eficiente entre humanos, especialmente em ambientes fechados – depositphotos.com / HayDmitriy



O que se sabe sobre os casos no navio e quais são os riscos reais?

No episódio recente envolvendo o cruzeiro, a OMS relatou que três mortes e quatro internações graves estão sob investigação como prováveis casos de hantavirose associada à viagem. Outros passageiros que apresentaram sintomas leves de febre e mal-estar foram testados, e uma parcela deles permanece em observação. As autoridades sanitárias locais e internacionais avaliam o histórico de deslocamento do navio, paradas em portos com possível exposição ambiental e eventuais registros de infestação de roedores a bordo.

Até o momento, não há indicação de transmissão sustentada entre passageiros no mesmo nível visto em doenças altamente contagiosas. A OMS tem reiterado que o risco para a população geral permanece baixo, especialmente para pessoas que não tiveram contato direto com ambientes potencialmente contaminados por roedores. Contudo, o episódio funciona como alerta para a necessidade de reforço em medidas de vigilância sanitária em navios, portos e destinos turísticos em regiões onde o hantavírus já foi identificado.

Especialistas em saúde pública apontam algumas medidas consideradas essenciais para reduzir o risco de novos surtos relacionados ao hantavírus em cenários de viagem e turismo:

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Controle rigoroso de roedores em navios, hotéis e instalações turísticas.

Inspeções sanitárias regulares em áreas de armazenamento de alimentos.

Protocolos de limpeza que evitem levantar poeira potencialmente contaminada.

Capacitação de equipes médicas a bordo para identificar sinais precoces de hantavirose.

Notificação rápida de casos suspeitos às autoridades de saúde e à OMS.

Enquanto prosseguem os exames laboratoriais e a investigação epidemiológica do surto ligado ao cruzeiro argentino, a OMS segue em contato com os países envolvidos para compartilhar informações e orientar medidas de prevenção. O histórico conhecido do hantavírus indica um patógeno capaz de causar quadros graves, mas com padrão de transmissão mais restrito, o que permite ações de contenção focalizadas. Para a população em geral, a principal recomendação continua sendo a atenção à presença de roedores em ambientes de moradia, trabalho e lazer, especialmente em áreas rurais ou pouco ventiladas, onde o risco de exposição ainda é considerado mais significativo.