Visão animal desvendada: por que cães e gatos veem o mundo de forma tão diferente da nossa

Durante muito tempo, muitas pessoas repetiram que cães enxergam apenas em preto e branco. Outros ainda dizem que gatos veem no escuro total como se tivessem superpoderes. As pesquisas em oftalmologia veterinária, no entanto, mostram um cenário diferente. A visão de cães e gatos segue regras claras da biologia, moldadas pela retina e pela evolução dos fotorreceptores.

Quando alguém observa o comportamento de um pet em ambientes claros e escuros, alguns padrões chamam a atenção. Cães parecem focar mais em movimentos do que em detalhes de cor. Gatos, por sua vez, circulam com segurança em cômodos quase apagados. Esses contrastes não surgem por acaso. Eles nascem de adaptações específicas para a caça e para a sobrevivência em diferentes horários do dia.

filhote de cachorro_depositphotos.com / AndrewLozovyi



Visão dicromática dos cães: que cores realmente aparecem?

A palavra-chave neste tema é visão dos cães. A retina canina possui dois tipos principais de fotorreceptores: cones e bastonetes. Os cones respondem pela percepção de cores. Já os bastonetes registram luz fraca e movimento. Em cães, a quantidade de cones é menor que em humanos. Porém, a retina abriga muitos bastonetes espalhados por toda a superfície.

Os estudos indicam que cães possuem apenas dois tipos de cones. Um grupo responde melhor à luz azul. O outro reage a comprimentos de onda que os humanos associam ao amarelo. Assim, a visão dicromática dos cães permite que eles distingam uma faixa de azuis e amarelos. Entretanto, eles confundem tons de vermelho e verde. Essa limitação lembra formas específicas de daltonismo em pessoas.

Apesar disso, a visão canina não se limita a um mundo desbotado. Em vez de cores intensas, o cérebro do cão prioriza contrastes e movimentos. Por esse motivo, o animal identifica com rapidez um objeto que se move no campo de visão. Em contrapartida, sente mais dificuldade para localizar um brinquedo vermelho parado sobre um gramado verde. Nessa situação, as cores se tornam muito parecidas para a retina do cão.

Como a estrutura da retina favorece a caça em baixa luz?

A evolução da visão em cães e gatos seguiu a rotina de predadores de crepúsculo e de noite. Esses animais caçavam em horários com pouca luz. Para isso, suas retinas passaram por ajustes. Primeiro, eles reduziram a variedade de cones. Depois, aumentaram a densidade de bastonetes. Esse rearranjo trouxe uma consequência clara. Os olhos passaram a enxergar menos cores, mas ganharam sensibilidade intensa à penumbra.

Na retina, os bastonetes detectam níveis baixos de luminosidade. Além disso, respondem melhor a movimentos rápidos e a mudanças de contraste. Como resultado, cães e gatos identificam com eficiência um alvo em deslocamento. Esse alvo pode aparecer em um campo aberto ou em um cômodo pouco iluminado. Assim, mesmo que uma cor específica não se destaque, o movimento do corpo da presa se torna evidente.

Os bastonetes de cães e gatos apresentam maior sensibilidade a tons de azul e verde. Isso ocorre porque esses comprimentos de onda predominam em condições de luz fraca. Ao longo de milhares de anos, os fotorreceptores desses animais se ajustaram a esse cenário. Essa estratégia exigiu um sacrifício. Eles abriram mão de parte da variedade de cores para reforçar a visão noturna e a detecção de movimento.

Menos tipos de cones significam paleta de cores reduzida.

Mais bastonetes significam sensibilidade elevada à penumbra.

Campos visuais amplos favorecem a detecção de presas em fuga.

Por que a visão noturna dos gatos se destaca tanto?

A visão noturna dos gatos reúne duas características importantes. A primeira é a mesma já citada: uma retina dominada por bastonetes. A segunda envolve uma estrutura adicional chamada tapetum lucidum. Essa camada fica atrás da retina e funciona como um espelho biológico. Quando a luz entra no olho, atravessa a retina, atinge o tapetum e reflete de volta. Assim, cada fóton ganha uma segunda chance de estimular um bastonete.

Esse mecanismo aumenta muito a sensibilidade à luz fraca. Por isso, os olhos dos gatos brilham quando recebem o feixe de uma lanterna ou o farol de um carro. O reflexo colorido não representa um efeito místico. Ele revela, na prática, o funcionamento do tapetum. Dessa forma, o animal aproveita ao máximo qualquer claridade disponível, mesmo em ambientes quase escuros.

Além disso, os gatos contam com pupilas muito flexíveis. Em locais claros, as pupilas se contraem e formam fendas verticais. Em ambientes escuros, elas se dilatam até ocupar quase toda a íris. Esse ajuste fino controla a quantidade de luz que entra no olho. Em conjunto, tapetum lucidum, bastonetes abundantes e pupilas móveis criam um sistema óptico adaptado à caça em baixíssima luz.

O ambiente oferece pouca claridade ao entardecer. A pupila do gato se dilata e permite a entrada máxima de luz. Os bastonetes captam essa luz em tons de azul e verde. O tapetum reflete o que sobrou e reforça o estímulo luminoso. O cérebro monta uma imagem nítida o suficiente para localizar presas.

O que tudo isso muda no cotidiano com cães e gatos?

Essas características visuais alteram a forma como o animal interage com o ambiente doméstico. Cães respondem melhor a brinquedos em tons de azul ou amarelo. Ao mesmo tempo, reconhecem comandos à distância quando o tutor usa gestos amplos. Já os gatos se orientam com segurança em cômodos com luz suave. Eles exploram corredores escuros com apoio da visão e também da audição.

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Quando alguém entende a visão de cães e gatos, alguns hábitos mudam. Uma pessoa escolhe cores de acessórios com mais estratégia. Além disso, ajusta a iluminação de certos espaços, sobretudo em locais onde o animal circula à noite. Dessa maneira, o tutor passa a enxergar o mundo com um pouco mais de precisão pelos olhos do próprio companheiro.