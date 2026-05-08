Cirurgia bariátrica ainda lidera resultados frente aos novos remédios para obesidade

Um estudo recente colocou lado a lado dois dos principais caminhos atuais no combate à obesidade: a cirurgia bariátrica e os medicamentos da classe GLP-1, como semaglutida e tirzepatida. Os pesquisadores avaliaram perda de peso, controle de glicose e impacto em doenças associadas, como hipertensão e apneia do sono. Os dados indicaram que, em média, a intervenção cirúrgica ainda supera os remédios na redução do peso corporal e na duração dos resultados.

Embora a bariátrica se destaque em termos de eficácia média, o trabalho reforça que os remédios à base de GLP-1 mudam de forma profunda o cenário do tratamento clínico da obesidade. Essas medicações, aplicadas geralmente por injeção semanal, promovem perdas de peso relevantes e melhoram o controle metabólico em muitos pacientes. Assim, a discussão deixa de focar em qual método se mostra melhor em geral e passa a priorizar qual opção se ajusta ao quadro clínico de cada pessoa.

Como os medicamentos GLP-1 atuam no organismo?

Os fármacos da classe GLP-1 imitam a ação de um hormônio intestinal chamado peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Esse hormônio participa da regulação da glicose e do apetite. Quando o paciente utiliza esses medicamentos, eles aumentam a sensação de saciedade, retardam o esvaziamento gástrico e estimulam o pâncreas a liberar insulina de forma mais adequada. Como resultado, o tratamento favorece o controle da glicemia.

Na prática, essa combinação de efeitos leva muitas pessoas a comerem menos e a sentirem fome com menor frequência ao longo do dia. O estudo analisado mostra que, após alguns meses de uso contínuo, a perda de peso pode chegar a dois dígitos percentuais do peso corporal inicial. Contudo, esse resultado depende da dose e da resposta individual. Além da balança, os pesquisadores observaram melhora em parâmetros como hemoglobina glicada, pressão arterial e perfil lipídico. Esses fatores se relacionam de maneira direta ao risco cardiovascular.

Obesidade – depositphotos.com / Javidestock

Cirurgia bariátrica ou GLP-1: qual opção traz mais perda de peso?

No comparativo direto, a cirurgia bariátrica mantém vantagem em termos de perda média de peso e taxa de remissão de doenças associadas, como diabetes tipo 2. Procedimentos como o bypass gástrico e a gastrectomia vertical geram, em média, reduções de peso maiores e mais sustentadas ao longo dos anos, segundo os dados que os pesquisadores compilaram. Em muitos casos, os pacientes normalizam a glicose e deixam de usar medicamentos antidiabéticos.

Já os medicamentos GLP-1 promovem perda de peso significativa, porém em geral inferior à obtida com a bariátrica. Além disso, os resultados costumam depender da continuidade do tratamento. Quando o paciente interrompe o remédio, ele tende a recuperar parte do peso. Mesmo assim, os autores destacam que o desempenho desses fármacos supera o de outras drogas usadas no passado para obesidade. Dessa forma, o tratamento clínico ganha um leque mais amplo de estratégias não cirúrgicas.

Bariátrica: maior queda média de peso e remissão de diabetes, hipertensão e apneia.

maior queda média de peso e remissão de diabetes, hipertensão e apneia. GLP-1: redução relevante de peso, controle glicêmico e opção sem necessidade de cirurgia.

redução relevante de peso, controle glicêmico e opção sem necessidade de cirurgia. Tempo: cirurgias demonstram manutenção de resultados por mais anos em diversos pacientes.

Quais são as vantagens e limitações da cirurgia bariátrica?

A principal vantagem da cirurgia bariátrica, segundo os dados do estudo, envolve a intensidade e a durabilidade da perda de peso. A redução do estômago e, em alguns procedimentos, da absorção de nutrientes provoca mudanças hormonais e metabólicas. Essas alterações favorecem uma queda expressiva e sustentada na massa corporal. Por causa disso, muitos pacientes apresentam alta taxa de remissão de diabetes tipo 2 e de outras condições ligadas à obesidade grave.

Por outro lado, a bariátrica exige um procedimento invasivo, com riscos cirúrgicos e necessidade de internação. O tratamento após a cirurgia também requer acompanhamento prolongado com equipe multiprofissional, além de suplementação de vitaminas e minerais em muitos casos. Ademais, o paciente precisa adotar mudanças estruturais na alimentação e no estilo de vida para evitar reganho de peso. Assim, nem todo paciente se encaixa como candidato ideal à cirurgia. Critérios como índice de massa corporal, presença de comorbidades e avaliação de risco cirúrgico determinam a indicação.

Avaliação clínica completa e critérios de indicação bem definidos. Procedimento em centro habilitado, com equipe experiente e fluxos padronizados. Adesão a acompanhamento nutricional e psicológico continuado, com foco em mudança de hábitos.

Como os remédios GLP-1 entram na estratégia contra a obesidade?

Os medicamentos GLP-1 ampliam as opções para pessoas com obesidade que não desejam ou não podem se submeter à cirurgia. Entre as vantagens, destacam-se o caráter menos invasivo, a possibilidade de ajuste de dose e a reversibilidade do tratamento. O médico pode interromper o uso caso surjam efeitos adversos relevantes. O estudo mostra impacto consistente na redução do apetite, na melhora da glicemia e na queda de peso, especialmente quando o paciente também segue orientações nutricionais e de atividade física.

As limitações incluem o custo elevado, a necessidade de uso prolongado e a ocorrência de efeitos gastrointestinais, como náuseas e diarreia, em parte dos pacientes. Além disso, a perda de peso tende a diminuir ou até se reverter após a suspensão do medicamento. Dessa maneira, o tratamento assume um caráter crônico, semelhante ao de fármacos para hipertensão ou colesterol. Esse cenário reforça a importância de uma avaliação cuidadosa sobre a viabilidade de manter o uso em longo prazo, tanto do ponto de vista clínico quanto financeiro.

Tratamento da obesidade: como decidir entre bariátrica e GLP-1?

Os especialistas envolvidos no estudo ressaltam que não existe uma solução única para todas as pessoas com obesidade. A escolha entre cirurgia bariátrica e medicamentos GLP-1 depende de uma análise individualizada. Nessa avaliação, os profissionais consideram histórico de saúde, grau de obesidade, presença de doenças associadas, riscos cirúrgicos e possibilidade de adesão ao tratamento. Em muitos casos, os médicos indicam o uso de GLP-1 antes da cirurgia ou até em associação, em momentos diferentes do cuidado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Profissionais de saúde costumam avaliar aspectos como idade, função cardíaca, condições respiratórias, uso de outros medicamentos e histórico de tentativas anteriores de perda de peso. A partir desse conjunto de informações, eles elaboram um plano personalizado. Esse plano pode priorizar a abordagem cirúrgica, a farmacológica ou a combinação de métodos de forma sequencial. O estudo reforça que tanto a bariátrica quanto os remédios GLP-1 integram um cuidado contínuo. Esse cuidado inclui alimentação equilibrada, atividade física regular e acompanhamento periódico para monitorar efeitos, prevenir complicações e ajustar o tratamento sempre que necessário.