Coração em foco: quando as palpitações exigem atenção médica e como controlar a pressão arterial

A saúde cardiovascular continua sendo uma das principais preocupações médicas em 2026, tanto nos consultórios quanto no dia a dia das famílias. Entre os sintomas que mais chamam a atenção estão as palpitações cardíacas repentinas, muitas vezes descritas como coração disparado ou batendo estranho. Em muitos casos, esses episódios são benignos. Porém, também podem também sinalizar alterações importantes, principalmente quando associados à hipertensão arterial e outros fatores de risco. Assim, entender como o coração funciona, reconhecer sinais de alerta e ajustar a alimentação são medidas centrais que diretrizes cardiológicas internacionais recomendam.

As sociedades de cardiologia brasileiras, europeias e norte-americanas reforçam que hábitos alimentares equilibrados, controle da pressão arterial e acompanhamento médico regular reduzem de forma relevante o risco de infarto, AVC e arritmias graves. Nesse contexto, as palpitações deixam de ser vistas apenas como um susto isolado e passam a ser um possível marcador de que algo merece atenção. Ao mesmo tempo, intervenções simples, como reduzir o sal da comida, preferir alimentos naturais e priorizar fontes de potássio e magnésio, ganham espaço como estratégias de prevenção com base científica.

As sociedades de cardiologia brasileiras, europeias e norte-americanas reforçam que hábitos alimentares equilibrados, controle da pressão arterial e acompanhamento médico regular reduzem de forma relevante o risco de infarto, AVC e arritmias graves – depositphotos.com / ruigsantos



Como funcionam as palpitações cardíacas repentinas?

As palpitações são sensações desconfortáveis dos batimentos cardíacos, percebidas como aceleração, pausa, trancos ou batimentos muito fortes. Fisiologicamente, o comando do coração deve-se a um sistema elétrico interno, responsável por gerar e conduzir impulsos que coordenam a contração das câmaras cardíacas. Quando esse sistema sofre interferências por estresse intenso, consumo elevado de cafeína, uso de certas medicações, distúrbios da tireoide ou alterações estruturais do coração podem surgir batimentos fora do ritmo esperados, chamados de arritmias.

Diretrizes de cardiologia descrevem que muitas palpitações decorrem de extrassístoles (batimentos isolados antecipados) ou taquicardias supraventriculares, geralmente benignas em pessoas sem doença cardíaca conhecida. Nesses casos, o eletrocardiograma e, quando necessário, o Holter de 24 horas ajudam a identificar o padrão elétrico. No entanto, em indivíduos com hipertensão arterial descontrolada, insuficiência cardíaca, histórico de infarto ou cardiopatias estruturais, essas mesmas sensações podem indicar risco maior e exigem investigação mais ampla, incluindo exames de imagem, teste de esforço ou avaliação em serviços de urgência.

Palpitações e hipertensão arterial: quando é sinal de alerta?

As diretrizes mais recentes de hipertensão arterial destacam que a pressão elevada, mantida por meses ou anos, favorece o espessamento da parede do coração e altera sua estrutura elétrica. Isso pode facilitar o surgimento de arritmias, como fibrilação atrial, associada a maior risco de acidente vascular cerebral. Assim, palpitações persistentes em pessoas com pressão alta merecem atenção redobrada, mesmo que os episódios pareçam breves.

Alguns sinais de alerta, descritos por sociedades de cardiologia e emergência, indicam necessidade de assistência médica rápida ou imediata:

Palpitações acompanhadas de dor no peito , pressão torácica ou desconforto que irradia para braço, mandíbula ou costas.

, pressão torácica ou desconforto que irradia para braço, mandíbula ou costas. Falta de ar intensa , sensação de desmaio iminente, tontura forte ou desmaio efetivo.

, sensação de desmaio iminente, tontura forte ou desmaio efetivo. Batimentos muito rápidos ou irregulares , iniciando de forma súbita e durando vários minutos, principalmente em quem tem histórico de cardiopatia.

, iniciando de forma súbita e durando vários minutos, principalmente em quem tem histórico de cardiopatia. Elevação importante da pressão arterial junto com dor de cabeça intensa, alteração visual, dificuldade de falar ou fraqueza em um lado do corpo.

Nessas situações, recomenda-se procurar imediatamente um serviço de urgência ou acionar o atendimento móvel, conforme orientam protocolos de emergência cardiovascular. Já palpitações passageiras, sem outros sintomas, podem ser avaliadas em consulta médica programada, com registro detalhado dos episódios, incluindo horário, duração, possíveis gatilhos e medicações em uso.

Como a alimentação influencia a pressão alta e as palpitações?

As principais diretrizes de hipertensão, como o padrão alimentar tipo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), apontam que uma dieta com baixo teor de sódio e rica em potássio, magnésio e fibras contribui para reduzir a pressão arterial e, indiretamente, o risco de arritmias associadas. O excesso de sal favorece retenção de líquidos, aumento do volume sanguíneo e sobrecarga do coração, o que pode agravar quadros de palpitações em pessoas predispostas.

De forma geral, recomenda-se limitar o consumo diário de sódio, priorizando alimentos in natura e minimamente processados. Ao mesmo tempo, a ingestão adequada de potássio e magnésio está associada a melhor equilíbrio elétrico das células cardíacas e controle da pressão. De acordo com diretrizes nutricionais e cardiológicas, a alimentação voltada para a saúde cardiovascular costuma incluir:

Fontes de potássio : banana, abacate, laranja, melão, água de coco, feijões, lentilhas, batata, abóbora e folhas verdes.

: banana, abacate, laranja, melão, água de coco, feijões, lentilhas, batata, abóbora e folhas verdes. Fontes de magnésio : sementes (abóbora, girassol), castanhas, amêndoas, aveia, quinoa, cacau em pó puro e vegetais verde-escuros.

: sementes (abóbora, girassol), castanhas, amêndoas, aveia, quinoa, cacau em pó puro e vegetais verde-escuros. Fontes de gorduras insaturadas : azeite de oliva, peixes gordurosos (como sardinha e salmão), castanhas e abacate.

: azeite de oliva, peixes gordurosos (como sardinha e salmão), castanhas e abacate. Alimentos ricos em fibras: frutas inteiras, legumes, verduras, grãos integrais e leguminosas.

Por outro lado, é recomendada a redução de produtos ultraprocessados com alto teor de sal, embutidos (presunto, salame, linguiça), fast food, temperos prontos, caldos industrializados e snacks salgados. O consumo exagerado de bebidas energéticas, álcool e grandes quantidades de café também é citado em diretrizes como potencial gatilho de palpitações em pessoas sensíveis.

Um conjunto de mudanças de estilo de vida, quando mantido de forma consistente, contribui tanto para o controle da hipertensão quanto para a redução da frequência de palpitações ligadas ao estresse ou ao esforço desproporcional – depositphotos.com / Amaviael



Quais hábitos ajudam a controlar a pressão e reduzir palpitações?

As orientações preventivas de cardiologia e medicina de família destacam que o cuidado com o coração não se limita à dieta. Um conjunto de mudanças de estilo de vida, quando mantido de forma consistente, contribui tanto para o controle da hipertensão quanto para a redução da frequência de palpitações ligadas ao estresse ou ao esforço desproporcional.

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Monitorar a pressão arterial: medir regularmente em casa, com aparelho validado, seguindo a técnica correta recomendada pelos profissionais de saúde. Praticar atividade física regular: caminhadas, ciclismo leve ou exercícios de baixo impacto, conforme liberação médica, geralmente somando 150 a 300 minutos semanais de intensidade moderada. Cuidar do sono: manter horários regulares e investigar distúrbios do sono, como apneia, frequentemente associados à pressão alta e arritmias. Reduzir o tabagismo e o consumo de álcool: seguir orientação profissional para cessação do cigarro e moderação rigorosa de bebidas alcoólicas. Gerenciar o estresse: técnicas de respiração, psicoterapia, práticas de relaxamento e organização da rotina ajudam a atenuar descargas de adrenalina que favorecem palpitações.

Em paralelo, diretrizes reforçam a importância de seguir corretamente as medicações prescritas para hipertensão, arritmias ou outras condições cardíacas, sem ajustes por conta própria. Qualquer mudança de dose, interrupção de remédios ou uso de suplementos deve ser discutido com o profissional de saúde, sobretudo quando há histórico de palpitações repentinas. Dessa forma, a combinação de informação de qualidade, acompanhamento médico e escolhas diárias mais cuidadosas tende a oferecer maior segurança cardiovascular ao longo dos anos.