IPTU prescreve? Entenda em quanto tempo prefeituras podem cobrar judicialmente dívidas atrasadas
O atraso no pagamento do IPTU costuma gerar muitas dúvidas. Em especial, sobre até quando a prefeitura pode cobrar o imposto em atraso e se a dívida um dia deixa de existir. Saiba se o IPTU prescreve.
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O atraso no pagamento do IPTU costuma gerar muitas dúvidas. Em especial, sobre até quando a prefeitura pode cobrar o imposto em atraso e se a dívida um dia deixa de existir. No Brasil, o tema tem regulação por normas específicas do direito tributário, que estabelecem prazos, condições e procedimentos tanto para o município quanto para o contribuinte. Assim, conhecer essas regras ajuda a evitar surpresas, como a chegada de uma execução fiscal anos depois do vencimento.
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O ponto central é que a cobrança do IPTU não é ilimitada no tempo. Afinal, existe um prazo para que o município possa exigir o pagamento judicialmente. Ao mesmo tempo, enquanto a dívida estiver ativa, podem ocorrer várias medidas legais. Entre elas, inscrição em dívida ativa, aplicação de juros e multas, bloqueio de bens e até leilão do imóvel, dependendo da fase do processo. Por isso, entender como funciona a prescrição tributária do IPTU é importante para organizar as finanças e lidar com eventuais débitos em aberto.
O que é prescrição tributária e como ela se aplica ao IPTU?
A prescrição tributária é o prazo máximo que o poder público possui para cobrar judicialmente um tributo que não foi pago. No caso do IPTU, esse prazo liga-se à data em que o imposto se torna exigível. Ou seja, quando vence o carnê e o contribuinte deixa de pagar. Passado determinado período, se o município não tomar as medidas necessárias para a cobrança judicial, perde o direito de acionar o contribuinte na Justiça, embora possam existir discussões sobre registros administrativos ainda pendentes.
De forma geral, a legislação tributária prevê que o prazo de prescrição para a cobrança judicial de tributos, incluindo o IPTU, é de cinco anos, contados a partir da constituição definitiva do crédito tributário. No IPTU, isso costuma ocorrer com o lançamento anual que a prefeitura realiza, que fixa o valor e emite o carnê. Se, após esse lançamento, o imposto não for pago, inicia-se a contagem para que a dívida possa ser cobrada em juízo. Porém, observando regras específicas de interrupção e reinício desse prazo.
Em quanto tempo a dívida de IPTU prescreve e quando o prazo recomeça?
A palavra-chave nesse tema é justamente a prescrição do IPTU. Na prática, o município tem, em regra, cinco anos para propor a ação de execução fiscal, contados a partir do momento em que o crédito está definitivamente constituído. Caso a prefeitura deixe passar esse período sem ajuizar a cobrança, há possibilidade de reconhecimento da prescrição em favor do contribuinte, o que impede a continuidade da cobrança judicial daquele débito específico.
Esse prazo, porém, pode ser interrompido. A interrupção ocorre, por exemplo, quando o município ajuíza a execução fiscal dentro do período de cinco anos. Nessa situação, o prazo recomeça a contar a partir de certos atos do processo, como a citação válida do contribuinte. Além disso, alguns comportamentos do próprio devedor, como reconhecimento da dívida, pedido de parcelamento ou assinatura de acordo, podem fazer com que o prazo prescritivo seja reiniciado, abrindo um novo período de cinco anos para cobrança judicial.
De forma simplificada, situações que costumam interromper ou reiniciar o prazo de prescrição do IPTU incluem:
- Propositura da ação de execução fiscal pela prefeitura;
- Citação válida do contribuinte na execução fiscal;
- Reconhecimento formal da dívida pelo devedor;
- Adesão a parcelamento de IPTU atrasado ou assinatura de termo de confissão de dívida;
- Pagamentos parciais em determinados tipos de acordo, dependendo da forma como foram feitos.
Como funciona a execução fiscal do IPTU atrasado?
Quando o IPTU não é pago, a prefeitura, após procedimentos internos, pode inscrever o débito em dívida ativa. Esse registro indica que o município considera o valor definitivamente devido e pronto para cobrança judicial. A partir daí, o ente público pode encaminhar o processo para a Procuradoria Municipal, que é responsável por propor a execução fiscal na Justiça.
Na execução fiscal, o município apresenta a Certidão de Dívida Ativa (CDA) ao Judiciário e pede a citação do contribuinte para pagamento. Se a pessoa não quitar o débito nem apresentar defesa, o juiz pode determinar medidas para garantir a quitação, como bloqueio de valores em contas bancárias, penhora de bens móveis e imóveis, veículos e outros ativos. Em situações mais avançadas, o imóvel que gerou o IPTU em atraso pode ser levado a leilão para satisfazer a dívida, desde que sejam observadas todas as garantias legais do contribuinte.
O procedimento segue etapas básicas:
- Lançamento do IPTU e vencimento do carnê;
- Não pagamento e atualização com juros e multa;
- Inscrição do débito em dívida ativa;
- Ajuizamento da execução fiscal;
- Citação do contribuinte para pagar ou se defender;
- Penhora e possível leilão de bens, se a dívida não for resolvida.
Quais as consequências enquanto a dívida de IPTU está ativa?
Enquanto a dívida de IPTU não é quitada nem prescrita, o valor continua sendo atualizado. Costuma haver incidência de juros de mora, multa pelo atraso e, em alguns municípios, correção monetária, sempre conforme a legislação local. Com o passar do tempo, o montante pode aumentar significativamente, o que dificulta a regularização.
Além disso, a inscrição em dívida ativa pode gerar outras consequências, como:
- Restrições para obtenção de certidões negativas de débitos municipais;
- Dificuldade em participar de licitações, financiamentos ou transações que exijam regularidade fiscal;
- Bloqueio de contas bancárias em execução fiscal;
- Penhora de veículos, imóveis e outros bens registrados em nome do devedor;
- Leilão judicial do imóvel relacionado ao IPTU, em fases avançadas do processo.
Em alguns casos, a existência de débitos de IPTU pode gerar empecilhos na venda ou regularização do imóvel, pois o novo adquirente geralmente exige a quitação de todos os tributos incidentes. Embora a prescrição limite a cobrança judicial, a situação cadastral do bem e do contribuinte junto ao município tende a ser impactada enquanto o débito permanece ativo.
Acordos, parcelamentos e direitos do contribuinte: como agir?
Diante de uma dívida de IPTU atrasado, é comum surgirem dúvidas sobre acordos e parcelamentos. Muitas prefeituras oferecem programas de renegociação, que permitem dividir o valor em prestações ou, em determinados períodos, pagar com redução de juros e multas. Ao aderir a esses programas, o contribuinte normalmente reconhece o débito, o que pode interromper e reiniciar o prazo de prescrição, mas em compensação ganha condições mais viáveis para quitar a pendência.
Antes de firmar qualquer parcelamento, é recomendável que o contribuinte se informe sobre:
- Quantidade máxima de parcelas e valor mínimo de cada prestação;
- Taxa de juros aplicada ao parcelamento;
- Consequências do atraso ou rompimento do acordo;
- Possibilidade de negociar várias dívidas de IPTU em um único termo.
No campo dos direitos, o contribuinte tem garantias importantes: direito à informação clara sobre o valor e a origem da dívida, acesso aos documentos de lançamento e à certidão de dívida ativa, direito de apresentar defesa na execução fiscal e de questionar eventuais erros de cálculo ou prescrição. Também deve receber notificações formais nos endereços cadastrados, tanto na fase administrativa quanto na judicial, respeitando as regras de citação e intimação.
Como verificar débitos de IPTU e evitar problemas judiciais?
Para evitar que um débito antigo de IPTU se transforme em um problema mais grave, o primeiro passo é verificar a existência de pendências junto à prefeitura. Em 2026, a maior parte dos municípios oferece consulta on-line, no site oficial, por meio do número da inscrição imobiliária, CPF ou CNPJ do proprietário. Também é possível solicitar certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, que indicam se há ou não dívidas em aberto.
Algumas medidas ajudam a reduzir o risco de judicialização:
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- Manter os dados cadastrais atualizados na prefeitura, especialmente endereço e e-mail;
- Acompanhar anualmente a emissão do carnê de IPTU e os prazos de vencimento;
- Guardar comprovantes de pagamento e acordos de parcelamento;
- Negociar débitos de menor valor antes que se transformem em execução fiscal;
- Buscar orientação jurídica ou contábil em situações mais complexas, como cobrança de dívidas muito antigas ou discussão sobre prescrição.
Ao acompanhar periodicamente a situação fiscal do imóvel e agir de forma preventiva, o contribuinte tende a reduzir a chance de enfrentar bloqueio de bens, penhora ou leilão em decorrência de IPTU atrasado. A informação sobre prescrição tributária, prazos de cobrança e mecanismos de defesa permite uma gestão mais segura do patrimônio e dos tributos municipais.