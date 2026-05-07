Apaixonar-se é como beber? O que a ciência revela sobre ocitocina, recompensa e desinibição social no amor e na embriaguez

A ideia de que estar apaixonado lembra um estado de embriaguez já não fica apenas na figura de linguagem. Pesquisadores agora investigam esse paralelo diretamente em laboratórios. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que o cérebro, sob efeito de uma paixão intensa, aciona circuitos muito semelhantes aos que o consumo de álcool estimula. Assim, a sensação de euforia, a coragem repentina para se aproximar de alguém e a tendência a minimizar riscos parecem ter raízes comuns. Esses efeitos surgem em mecanismos neuroquímicos bem definidos, especialmente em regiões ligadas à recompensa e à inibição.

Nesse cenário, a ocitocina ganhou destaque. Antes, a maior parte dos estudos associava essa substância apenas ao parto, à amamentação e ao vínculo entre mãe e bebê. Hoje, no entanto, cientistas analisam também o papel da ocitocina na modulação de interações sociais e do apego romântico. A comparação com o etanol, o componente psicoativo das bebidas alcoólicas, não se restringe ao discurso popular. De fato, ambos alteram o funcionamento de sistemas inibitórios do cérebro, em especial os circuitos controlados pelo neurotransmissor GABA no córtex pré-frontal e em estruturas límbicas ligadas às emoções.

Embriaguez do amor: o que acontece no cérebro apaixonado?

A chamada embriaguez do amor descreve um conjunto de efeitos comportamentais bem conhecidos. Entre eles surgem o foco intenso em outra pessoa, a redução da autocrítica, o impulso para se aproximar e uma confiança incomum. Em condições habituais, muitos indivíduos talvez não assumissem tais iniciativas. Do ponto de vista da neurociência, esses fenômenos se relacionam à ativação do sistema de recompensa, que envolve principalmente o estriado ventral e o núcleo accumbens, áreas altamente sensíveis à dopamina.

Quando alguém se apaixona, estímulos ligados à pessoa amada voz, cheiro, mensagens, presença física funcionam como recompensas potentes. Consequentemente, estudos de neuroimagem mostram aumento da atividade em regiões associadas ao prazer e à motivação. Ao mesmo tempo, esses trabalhos descrevem queda na atividade de áreas que controlam juízo crítico, como partes do córtex pré-frontal. Esse desequilíbrio favorece decisões mais impulsivas, semelhante ao que ocorre após doses de álcool que afetam a capacidade de avaliar riscos.

Paralelamente, estruturas do sistema límbico, como a amígdala, participam da detecção de ameaças e da geração de medo. A ocitocina modula a atividade dessa região e, por isso, altera a forma como o cérebro percebe o perigo. A combinação entre maior sinalização de recompensa e redução dos sinais de alerta ajuda a explicar um padrão típico. A pessoa apaixonada costuma enxergar menos perigos sociais, emocionais ou até práticos em suas escolhas afetivas. Em outras palavras, o cérebro passa a priorizar conexão e aproximação, em vez de cautela e afastamento.

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Como a ocitocina pode agir de forma semelhante ao álcool no cérebro?

A palavra-chave embriaguez do amor remete a um processo em que a ocitocina possui papel central. Pesquisas em modelos animais e em humanos sugerem que essa molécula atua não apenas como hormônio do amor. Ela também funciona como moduladora fina dos receptores GABAérgicos. O GABA, por sua vez, representa o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele reduz a excitabilidade de neurônios em regiões que vão do córtex pré-frontal às estruturas límbicas.

O etanol, por outro lado, potencializa a ação do GABA em certos receptores, principalmente do tipo GABA A . Ao reforçar a inibição em áreas ligadas ao controle cognitivo e às normas sociais, o álcool diminui a autocensura e facilita a fala. Além disso, ele tende a reduzir a percepção de risco social e aumenta a sensação de desinibição. De forma análoga, a ocitocina, ao interagir indiretamente com receptores GABA e redes associadas, contribui para:

Redução da inibição social , o que favorece aproximação, contato visual e maior abertura emocional;

, o que favorece aproximação, contato visual e maior abertura emocional; Aumento da autoconfiança em situações de interação afetiva, especialmente em fases iniciais da paixão;

em situações de interação afetiva, especialmente em fases iniciais da paixão; Atenuação do medo de rejeição e da ansiedade em contextos sociais, o que incentiva novos vínculos.

No córtex pré-frontal, responsável por planejar, ponderar consequências e adequar comportamentos a regras sociais, essa modulação significa respostas mais rápidas e menos filtradas. Já nas estruturas límbicas, especialmente na amígdala, o efeito tende a reduzir a resposta a estímulos percebidos como ameaçadores. Como resultado, o cérebro favorece a aproximação em vez do afastamento. Por isso, o estado de paixão intensa frequentemente se compara a uma forma de intoxicação leve. Nessa condição, o cérebro prioriza conexão e vínculo sobre cautela e distanciamento, de forma semelhante ao que ocorre com o álcool em doses moderadas.

O que dizem os estudos sobre ocitocina, álcool e comportamento social?

Nos últimos anos, grupos de pesquisa em neurociência social passaram a testar diretamente a hipótese de que a ocitocina e o álcool produzem efeitos comportamentais semelhantes. Entre esses trabalhos aparecem estudos da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, que comparam os impactos de doses controladas de ocitocina intranasal e de álcool em tarefas cognitivas e sociais. Esses protocolos seguem rígidos critérios éticos e incluem avaliação clínica prévia dos participantes.

Em experimentos desse tipo, voluntários realizam atividades que medem:

Percepção de expressões faciais de medo, raiva ou alegria; Propensão à cooperação ou à confiança em jogos econômicos simples; Tendência a correr riscos em decisões financeiras de baixo valor; Sensibilidade a críticas ou sinais de rejeição social em cenários simulados.

Os resultados descritos em artigos revisados por pares apontam para padrões convergentes. Tanto a administração de ocitocina quanto o consumo moderado de álcool podem aumentar a disposição para confiar em desconhecidos. Além disso, esses fatores reduzem a aversão à punição social e, em alguns casos, diminuem a precisão na leitura de pistas negativas, como expressões de desaprovação. Em testes de neuroimagem funcional, pesquisadores observam alteração da atividade em regiões como amígdala, córtex pré-frontal medial e ínsula. Essas áreas aparecem com frequência na literatura sobre ansiedade social, empatia e regulação emocional.

Entre euforia romântica, recompensa e risco: o que a ciência ainda investiga

A proximidade entre paixão e embriaguez levanta questões importantes sobre como o cérebro equilibra prazer, apego e proteção emocional. Estudos atuais buscam entender por que algumas pessoas demonstram maior suscetibilidade a comportamentos impulsivos em relações amorosas. Outras, porém, mantêm maior controle, mesmo na presença de altos níveis de ocitocina e dopamina. Fatores genéticos, experiências anteriores, saúde mental e ambiente social influenciam essa equação.

Além disso, pesquisadores se interessam pela forma como a repetição de experiências intensas de embriaguez do amor pode alterar padrões de busca por recompensa. Em certos casos, esse processo se aproxima de circuitos descritos em pesquisas sobre dependência. O foco, nesse caso, recai sobre o modo como o cérebro aprende a associar determinados estímulos mensagens, encontros, memórias a estados de euforia e alívio de ansiedade. Com o tempo, alguns indivíduos passam a procurar constantemente essas sensações, o que pode aumentar o risco de relações instáveis.

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Ao aproximar os efeitos da ocitocina dos do etanol, a neurociência oferece uma explicação mais detalhada para comportamentos comuns em fases de paixão intensa. Entre esses comportamentos surgem decisões rápidas, idealização do outro, coragem social aumentada e aparente tolerância a riscos emocionais. A metáfora da embriaguez do amor ganha, assim, um contorno biológico robusto. Ela conecta a experiência subjetiva de se apaixonar a processos de modulação de GABA, recompensa dopaminérgica e desinibição social. Esses mecanismos continuam no centro de pesquisas científicas em 2026 e orientam novas perguntas sobre vínculos afetivos, saúde mental e bem-estar ao longo da vida.