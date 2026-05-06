Do ambiente ao corpo: como microplásticos entram na corrente sanguínea e o que se sabe sobre seus impactos

Nos últimos anos, microplásticos deixaram de ser um problema restrito aos oceanos e às praias. Estudos recentes mostram que essas partículas minúsculas agora aparecem também no sistema circulatório humano. Essa descoberta muda a forma como a sociedade entende a poluição plástica e amplia o debate sobre saúde pública.

Pesquisas em diferentes países identificam fragmentos de plástico em sangue, artérias e outros tecidos vasculares. Laboratórios europeus, asiáticos e americanos já confirmam a presença dessas partículas em amostras humanas. Assim, a discussão sobre plásticos ganha um novo capítulo, que envolve o próprio corpo humano.

plástico – depositphotos.com / monticello

Como microplásticos entram no organismo humano?

Especialistas apontam três rotas principais de entrada dos microplásticos no corpo. A ingestão de água e alimentos, a inalação de partículas no ar e o contato com produtos de uso diário. Em todos esses caminhos, resíduos de plástico atravessam barreiras naturais do organismo.

Pesquisadores da Universidade de Vrije, em Amsterdã, detectaram microplásticos em amostras de sangue humano em 2022. As análises identificaram, por exemplo, fragmentos de PET, usado em garrafas. Esse tipo de material chega à circulação após passar pelo sistema digestivo ou respiratório.

Quando a pessoa ingere água engarrafada, alimentos embalados ou peixes contaminados, ela também ingere microplásticos. No intestino, parte dessas partículas atravessa a parede intestinal. Em seguida, alcança os vasos sanguíneos. Além disso, estudos da Itália mostram que o ar de grandes cidades carrega poeira plástica. Assim, a respiração também contribui para a entrada desses fragmentos no organismo.

Microplásticos no sistema circulatório representam qual risco?

A ciência ainda investiga totalmente os efeitos de microplásticos no sangue e nos vasos. No entanto, pesquisadores já apontam possíveis riscos para o sistema cardiovascular. Entre esses riscos aparecem inflamações, alterações na parede dos vasos e interação com células de defesa.

Em 2024, um estudo do Instituto Italiano de Tecnologia analisou artérias de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Os cientistas identificaram fragmentos de plástico em placas de aterosclerose. Essas placas se formam no interior das artérias e podem provocar infartos e derrames.

Os pesquisadores observaram associação entre a presença de microplásticos e sinais de inflamação vascular. Isso indica um possível papel dessas partículas na progressão de doenças cardiovasculares. Ainda assim, os especialistas reforçam a necessidade de estudos mais amplos. Eles também ressaltam que o organismo reage de forma complexa a partículas estranhas.

Risco potencial: inflamação crônica em vasos sanguíneos.

inflamação crônica em vasos sanguíneos. Possível efeito: alteração do fluxo sanguíneo local.

alteração do fluxo sanguíneo local. Ponto em estudo: interação com colesterol e células imunes.

Pesquisas experimentais em animais sugerem que microplásticos podem gerar estresse oxidativo. Esse termo indica um desequilíbrio entre moléculas agressivas e mecanismos de defesa. Em linguagem simples, o tecido sofre um desgaste acelerado. Ainda assim, cientistas evitam generalizações e pedem cautela na interpretação dos dados.

O que estudos mostram sobre tecidos vasculares e órgãos?

Além do sangue, pesquisadores já encontram micro e nanoplásticos em diferentes tecidos. Estudos na China e nos Estados Unidos detectaram partículas em pulmões, fígado, rins e placenta. Em artérias humanas, análises com microscopia avançada revelam fragmentos incorporados à parede vascular.

Um trabalho publicado em 2023 no periódico Environmental Science & Technology mostrou partículas em amostras de tecido cardíaco humano. Os cientistas examinaram material coletado durante cirurgias. Eles identificaram diferentes tipos de polímeros, como polietileno e PVC. Essas substâncias aparecem em embalagens, brinquedos e materiais de construção.

Instituições como a Organização Mundial da Saúde acompanham essas descobertas com atenção. Relatórios recentes afirmam que as evidências já confirmam a exposição ampla da população. Porém, ainda não definem com precisão todos os impactos clínicos. Assim, cresce a pressão por protocolos padronizados de medição de microplásticos em tecidos humanos.

Primeiro, cientistas coletam amostras de sangue ou tecido em hospitais. Depois, eles filtram e separam possíveis partículas sólidas. Em seguida, aplicam espectroscopia para identificar o tipo de plástico. Por fim, relacionam os achados com dados clínicos dos pacientes.

Como a sociedade pode lidar com esse desafio ambiental e biológico?

O avanço dos microplásticos para o sistema circulatório mostra um problema globalizado. A cadeia de consumo, descarte e reciclagem de plásticos afeta diretamente o corpo humano. Portanto, governos, indústrias e cidadãos passam a integrar a mesma equação.

Políticas públicas de redução de plásticos descartáveis ganham destaque em vários países. Medidas como restrição de sacolas, estímulo a embalagens reutilizáveis e melhoria da coleta seletiva reduzem a geração de fragmentos. Ao mesmo tempo, centros de pesquisa desenvolvem materiais alternativos, como bioplásticos de degradação controlada.

No campo da saúde, profissionais já consideram a exposição a microplásticos como fator ambiental relevante. Estudos futuros devem avaliar grupos com maior exposição ocupacional. Trabalhadores da indústria têxtil, da reciclagem e da construção civil, por exemplo, podem inalar mais partículas no dia a dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora a ciência ainda busque respostas completas, o quadro atual aponta para um cenário de atenção contínua. A presença de microplásticos no sistema circulatório humano conecta hábitos de consumo, políticas ambientais e saúde coletiva. Assim, o tema entra de forma definitiva na agenda científica e também no cotidiano das pessoas.