Seu corpo tem hora certa para tudo: a ciência do ritmo circadiano e o impacto na saúde e desempenho diário

Ao longo das 24 horas do dia, o corpo humano segue um roteiro interno preciso, guiado por um sistema de horários conhecido como relógio biológico. Esse mecanismo, estudado pela ciência da cronobiologia, organiza desde o pico de atenção mental até o momento em que a digestão funciona melhor ou em que um medicamento faz mais efeito. Em vez de operar de forma constante, órgãos e hormônios trabalham em ciclos, e ignorar essa cadência natural tem sido associado, em pesquisas recentes, a distúrbios metabólicos, cansaço persistente e queda de desempenho físico e cognitivo.

No centro desse sistema está o chamado ciclo circadiano, um ritmo de aproximadamente 24 horas ajustado principalmente pela luz e pela escuridão. Estudos conduzidos desde a década de 1970 e reforçados por pesquisas mais recentes, incluindo trabalhos premiados com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2017, indicam que praticamente todas as células do corpo possuem relógios internos. Esses relógios periféricos, presentes no fígado, nos músculos e em outros tecidos, seguem a coordenação de uma região específica do cérebro, o núcleo supraquiasmático, que atua como maestro dessa orquestra fisiológica.

Como o núcleo supraquiasmático organiza o relógio biológico?

O núcleo supraquiasmático (NSQ) localiza-se no hipotálamo e recebe sinais diretos da retina, identificando se há luz ou escuridão no ambiente. A partir dessa informação, ele ajusta o ciclo circadiano e envia comandos ao restante do organismo por meio de sinais nervosos e hormonais. Entre esses sinais está o controle da secreção de melatonina pela glândula pineal, hormônio associado à indução do sono e à regulação do estado de vigília. Assim, o NSQ sincroniza relógios internos de órgãos como coração, fígado, rins e musculatura esquelética.

Pesquisas em cronobiologia mostram que, quando o NSQ recebe sinais irregulares por exemplo, pela exposição intensa à luz artificial à noite ou por horários instáveis de sono , ocorre um desalinhamento entre o relógio central e os relógios periféricos. Esse fenômeno, chamado de desritmia circadiana, tem sido associado em estudos populacionais e experimentais a maior risco de resistência à insulina, ganho de peso, alterações na pressão arterial e pior qualidade do sono. Trabalhadores em turnos noturnos, frequentemente estudados como modelo de desajuste circadiano, apresentam índices mais altos de síndrome metabólica e doenças cardiovasculares ao longo dos anos.

Seu corpo tem horários: o relógio biológico regula sono, fome, energia e até remédios – depositphotos.com / HayDmitriy



Relógio biológico dos órgãos: qual é a melhor hora para digestão e exercícios?

O conceito de relógio biológico dos órgãos descreve como cada sistema do corpo apresenta momentos de maior e menor atividade ao longo do dia. No caso do aparelho digestivo, estudos apontam que enzimas, motilidade intestinal e liberação de hormônios relacionados ao apetite seguem um padrão diário. Em geral, a digestão de refeições maiores tende a ser mais eficiente durante o período ativo diurno, quando o metabolismo está naturalmente mais elevado, e menos eficiente à noite, quando o organismo se prepara para o repouso.

Pesquisas em nutrição circadiana indicam que concentrar grande parte da ingestão calórica tarde da noite está associado a maior probabilidade de ganho de peso, pior controle glicêmico e desconforto gastrointestinal. Por outro lado, refeições distribuídas de forma mais equilibrada ao longo do dia, com ênfase nas horas em que o corpo está desperto e ativo, costumam ser melhor aproveitadas do ponto de vista metabólico. O fígado, por exemplo, ajusta a expressão de genes ligados ao processamento de gorduras e açúcares conforme o horário, influenciando como a energia será armazenada ou utilizada.

No campo dos exercícios físicos intensos, estudos de fisiologia do esforço mostram que força muscular, coordenação motora e temperatura corporal também seguem ritmos circadianos. Dados de ensaios clínicos e análises de desempenho sugerem que, para muitas pessoas, o pico de rendimento físico tende a ocorrer entre o fim da tarde e o início da noite, período em que a temperatura central está mais alta e a musculatura responde com mais eficiência. Ainda assim, o organismo se adapta ao horário regular de treino, e a consistência dos horários costuma ser um fator importante para o ajuste do relógio muscular.

Por que a eficácia de medicamentos muda conforme o horário?

A área conhecida como cronofarmacologia estuda justamente a relação entre o horário de administração de um fármaco e o seu efeito no organismo. Diversos medicamentos têm absorção, metabolização e eliminação influenciadas pelo ciclo circadiano, assim como a sensibilidade dos tecidos-alvo. Isso significa que o mesmo remédio pode produzir respostas distintas dependendo da hora em que é ingerido ou injetado.

Na prática clínica, há exemplos consolidados. Alguns anti-hipertensivos demonstraram maior eficácia em controlar picos de pressão quando administrados em horários alinhados à curva natural de elevação da pressão arterial, que costuma subir nas primeiras horas da manhã. Em certos casos, ajustar a tomada para a noite ajuda a reduzir o risco de eventos cardiovasculares ao amanhecer, quando infartos e AVCs são mais frequentes. Da mesma forma, terapias para colesterol e determinados quimioterápicos têm sido estudados para aplicação em janelas de tempo específicas, com o objetivo de potencializar o efeito terapêutico e diminuir efeitos adversos.

Estudos publicados nas últimas décadas em revistas especializadas em cronobiologia e cronofarmacologia mostram que considerar o horário ao prescrever pode otimizar o tratamento, sobretudo em doenças crônicas. O metabolismo hepático de muitos fármacos, assim como a expressão de transportadores e receptores celulares, varia ao longo do dia. Quando essa variação é respeitada, a mesma dose tende a alcançar concentrações mais adequadas no sangue, enquanto tecidos saudáveis podem ficar relativamente mais protegidos.

Dormir, comer e treinar no mesmo horário ajuda o corpo a funcionar melhor – depositphotos.com / NatashaFedorova



Como sincronizar a rotina com o ciclo circadiano na prática?

Ajustar o cotidiano ao relógio biológico não depende apenas de grandes mudanças, mas de um conjunto de hábitos consistentes que fortalecem os ritmos internos. Pesquisas indicam alguns pontos recorrentes:

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Horário regular de sono e despertar : manter ciclos de sono próximos ao mesmo horário, inclusive em fins de semana, ajuda o núcleo supraquiasmático a manter um padrão estável.

: manter ciclos de sono próximos ao mesmo horário, inclusive em fins de semana, ajuda o núcleo supraquiasmático a manter um padrão estável. Exposição à luz pela manhã : abrir janelas ou caminhar ao ar livre nas primeiras horas do dia reforça o sinal de início do período ativo, contribuindo para melhor vigília diurna.

: abrir janelas ou caminhar ao ar livre nas primeiras horas do dia reforça o sinal de início do período ativo, contribuindo para melhor vigília diurna. Redução de luz intensa à noite : diminuir o uso de telas próximas à hora de dormir favorece a liberação de melatonina e a preparação do corpo para o repouso.

: diminuir o uso de telas próximas à hora de dormir favorece a liberação de melatonina e a preparação do corpo para o repouso. Horários consistentes para as refeições : concentrar os maiores volumes de alimento no período diurno e evitar refeições muito volumosas tarde da noite auxilia o relógio digestivo e hepático.

: concentrar os maiores volumes de alimento no período diurno e evitar refeições muito volumosas tarde da noite auxilia o relógio digestivo e hepático. Janela adequada para exercícios intensos: escolher um horário em que o organismo esteja desperto e com energia, mantendo regularidade, facilita o ajuste dos ritmos musculares e cardiovasculares.

De forma geral, os estudos em cronobiologia convergem para a ideia de que o corpo humano opera melhor quando há coerência entre o relógio interno e o ambiente externo. Trabalhos com populações que alternam constantemente entre fusos horários, que fazem turnos noturnos ou mantêm rotinas irregulares apontam, de forma consistente, para maior risco de alterações metabólicas, redução da performance e maior sensação de fadiga. Seguir o ciclo circadiano não elimina problemas de saúde por si só, mas oferece uma base fisiológica mais favorável para que sono, alimentação, atividade física e uso de medicamentos atuem em sintonia com o que a biologia já programa naturalmente.