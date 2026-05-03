Encerrar um relacionamento íntimo costuma descrever uma dor no peito que exaure o corpo e embaralha os pensamentos. A experiência, muitas vezes chamada de ressaca do término afetivo, envolve insônia, falta de apetite, agitação, dificuldade de concentração e episódios de choro inesperado. Longe de representar apenas uma metáfora dramática, esse mal-estar tem base mensurável no cérebro. Ele envolve circuitos que processam tanto a dor social quanto mecanismos semelhantes aos da dependência química.

Pesquisas em neurociência ao longo das últimas duas décadas mostram que o fim de um vínculo amoroso duradouro não entra na categoria de um simples evento triste. Em vez disso, o cérebro interpreta o rompimento como uma ameaça à integridade física e social. Assim, o organismo reage como se lidasse, ao mesmo tempo, com uma lesão dolorosa e com a retirada abrupta de algo que fornecia prazer constante. Essa combinação ajuda a explicar por que a recuperação pós-término costuma ser lenta, confusa e acompanhada de sintomas físicos claros.

Por que terminar um relacionamento dói tanto no corpo?

A expressão dor de amor ganhou respaldo científico com estudos de imagem que analisam o cérebro de pessoas recém-rejeitadas. Pesquisadores da Universidade de Michigan, em estudos publicados na década de 2010 e aprofundados nos anos seguintes, convidaram participantes que sofreram um rompimento recente a olhar fotos do ex-parceiro enquanto permaneciam em um aparelho de ressonância magnética funcional (fMRI). Em seguida, os cientistas compararam essas imagens com situações de dor física controlada, como o contato com uma superfície aquecida, e constataram ativação em áreas semelhantes.

Entre essas regiões, destacam-se o córtex somatossensorial secundário e a ínsula dorsal posterior. Ambas participam ativamente do processamento da dor física. Elas ajudam o cérebro a localizar e qualificar um estímulo como doloroso. Quando a rejeição social ou o abandono afetivo ativam essas mesmas áreas, o sistema nervoso interpreta a perda relacional como um tipo de lesão. Portanto, a pessoa não apenas se sente magoada. Ela exibe um mapa cerebral de dor que sobrepõe o físico e o emocional.

Esses achados reforçam a noção de dor social. O cérebro humano, moldado pela necessidade evolutiva de pertencimento ao grupo, enxerga a exclusão, a rejeição ou o rompimento de laços íntimos como ameaças reais à sobrevivência. Dessa forma, os alarmes neurais que sinalizam risco físico podem se recrutar para destacar a gravidade da perda interpessoal. Esse processo produz sintomas corporais intensos mesmo na ausência de qualquer dano orgânico evidente.

Ressaca do término afetivo: uma síndrome de abstinência cerebral?

A ressaca que surge nos dias e semanas após o fim de um relacionamento costuma incluir pensamentos intrusivos e desejo intenso de contato. Muitas pessoas passam a checar redes sociais de forma compulsiva, cultivam lembranças idealizadas e, em alguns casos, sentem impulsos persistentes de reaproximação, mesmo diante de conflitos anteriores. Neurocientistas como Helen Fisher descrevem o estado de paixão e apego romântico como um conjunto de circuitos de recompensa que se assemelham, em vários aspectos, aos acionados por drogas de abuso.

Em seus estudos com fMRI, Fisher e colaboradores observaram que pessoas apaixonadas apresentam forte ativação de regiões ricas em dopamina. Entre elas, destacam-se a área tegmental ventral e o núcleo accumbens, relacionados à antecipação de recompensa e à motivação. Quando ocorre o término, especialmente se aparece de forma inesperada, surge uma queda brusca nos níveis de dopamina associados à presença, atenção e aprovação do parceiro. Como o cérebro se habituou a receber reforços emocionais e sociais daquele vínculo, ele entra em um estado que se assemelha à retirada de uma substância reforçadora.

Além da dopamina, o sistema de ocitocina também sofre alterações intensas. Esse hormônio e neuromodulador se relaciona ao apego, ao toque afetivo e à sensação de vínculo. Em relacionamentos estáveis, contatos físicos regulares, rituais de intimidade e cooperação cotidiana alimentam esse sistema, gerando sensação de segurança e confiança. Com o rompimento abrupto, a interrupção dessas interações provoca um vazio neuroquímico. Essa retirada contribui para sintomas como sensação de desamparo, hipervigilância emocional e dificuldade em sentir prazer em atividades antes agradáveis.

luto romântico – depositphotos.com / HayDmitriy

O que os estudos mostram sobre dor social e abstinência emocional?

A convergência entre dor física e dor social aparece em detalhes em pesquisas da Universidade de Michigan e de outras instituições. Esses grupos investigam a sobreposição de circuitos neurais em diferentes contextos de rejeição. Em experimentos com rejeição social simulada por exemplo, quando participantes sofrem exclusão em um jogo virtual , a ativação da ínsula e do córtex cingulado anterior se assemelha à observada em estímulos físicos dolorosos de intensidade moderada. Quando a exclusão acontece em contexto romântico, como no fim de um relacionamento significativo, a intensidade dessa resposta tende a aumentar ainda mais.

Do ponto de vista da psicologia comportamental, o relacionamento amoroso funciona como um poderoso sistema de reforço intermitente. Gestos de carinho, mensagens, encontros e planos futuros reforçam padrões de comportamento e expectativa de recompensa. Assim, quando esse ciclo se interrompe, o organismo manifesta sinais comparáveis aos de uma crise de abstinência. Os níveis de dopamina e ocitocina despencam, enquanto hormônios de estresse, como o cortisol, podem se elevar. Essa combinação contribui para taquicardia, tensão muscular, alterações de sono, flutuações de apetite e uma percepção somática global de mal-estar.

Trabalhos que analisam o luto romântico mostram que o cérebro mantém, por algum tempo, uma espécie de rastro de memória do vínculo. Ele reage a lembranças, fotos ou sons associados ao ex-parceiro como se essa pessoa ainda oferecesse uma fonte potencial de recompensa. Isso ajuda a explicar por que pensar na pessoa ausente pode, em certos momentos, aliviar a sensação de vazio, mas em outros intensificar a dor. Surge, então, um ciclo de reforço e frustração semelhante ao observado em comportamentos aditivos.

Como a neurociência ajuda a entender o luto romântico no dia a dia?

Olhar o término de relacionamento a partir da neurociência e da psicologia comportamental não minimiza a dimensão subjetiva da experiência. Pelo contrário, essa abordagem permite entender que a chamada fraqueza pós-término não resulta de falta de caráter. Ela decorre de sistemas biológicos complexos em plena reorganização. A pessoa em luto romântico lida simultaneamente com dor social, reorganização de identidade e uma retirada gradual de substâncias neuroquímicas que sustentavam sensações de vínculo e recompensa.

Essa perspectiva também ajuda a compreender por que o tempo e a reestruturação de rotinas exercem papel central na recuperação. Com novas fontes de reforço social amizades, projetos, atendimento psicológico e atividades prazerosas , o cérebro passa a recalibrar seus circuitos de recompensa. Aos poucos, dopamina e ocitocina se associam novamente a outros contextos, como trabalho, hobbies e novos vínculos. Paralelamente, a ativação das áreas ligadas à dor física tende a diminuir quando o ex-parceiro surge na memória. Estudos de acompanhamento indicam que esse processo não ocorre de forma linear. Ele pode incluir recaídas emocionais, porém caminha, na maioria dos casos, para uma atenuação gradual do sofrimento.

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Entender a ressaca do término afetivo como um fenômeno que envolve dor social, abstinência neuroquímica e reconfiguração comportamental contribui para reduzir estigmas e interpretações simplistas. Em vez de encarar o sofrimento como exagero ou fraqueza, essa leitura baseada em evidências clínicas mostra que a reação do organismo combina-se com a intensidade do vínculo perdido. Ao mesmo tempo, essa visão destaca a capacidade de adaptação do cérebro. Com suporte adequado, práticas de autocuidado e tempo suficiente, ele tende a reorganizar seus circuitos. Assim, o mal-estar corporal e emocional perde força e abre espaço para novas formas de vínculo e bem-estar.