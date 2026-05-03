Nó na garganta: por que a emoção trava sua voz e o que o corpo faz em silêncio para reagir ao estresse

Entre pessoas que passam por situações de forte tensão emocional, é comum relatar a sensação de um nó na garganta. Esse desconforto, conhecido na literatura médica como globus hystericus ou globus pharyngeus, muitas vezes é confundido com algo preso fisicamente no pescoço. No entanto, pesquisas em fisiologia, neurologia e psicologia indicam que se trata de uma resposta real do corpo, ligada ao sistema nervoso autônomo e às estratégias de proteção diante do estresse.

Em vez de ser apenas coisa da cabeça, o nó na garganta envolve um conjunto de ajustes musculares precisos na região da laringe e da faringe. Sob forte carga emocional, o organismo passa a equilibrar duas prioridades: manter as vias aéreas abertas para garantir a entrada de oxigênio e, ao mesmo tempo, responder a reflexos de deglutição. É justamente esse conflito entre funções que explica a sensação de aperto ou bloqueio, mesmo sem a presença de qualquer corpo estranho.

O que é o globus hystericus e por que a sensação é tão convincente?

O termo globus hystericus descreve a impressão persistente de um caroço, bola ou aperto na garganta, geralmente sem alteração visível em exames como endoscopia ou laringoscopia. Estudos recentes tendem a utilizar a expressão globus pharyngeus, destacando que o fenômeno não é limitado a um quadro histérico, mas pode ocorrer em pessoas sem qualquer transtorno psiquiátrico diagnosticado. A característica marcante é que a sensação é intensa, localizada e difícil de ignorar, embora a passagem de ar e de alimentos permaneça livre.

Pesquisas em otorrinolaringologia mostram que muitos pacientes com globus apresentam hiperatividade dos músculos da laringe e da faringe, bem como maior sensibilidade das terminações nervosas dessa região. Em situações de ansiedade ou tristeza, essa hipersensibilidade tende a se acentuar. Dessa forma, pequenos ajustes musculares normais, que passariam despercebidos em condições tranquilas, são percebidos como pressão ou obstrução, reforçando a impressão de que algo está parando na garganta.

Não é impressão: o aperto na garganta em momentos emocionais é uma resposta física real do corpo ao estresse – depositphotos.com / AndrewLozovyi



Como o sistema nervoso autônomo cria o nó na garganta?

A palavra-chave nesse processo é sistema nervoso autônomo, responsável por regular funções automáticas, como respiração, batimentos cardíacos e diâmetro dos brônquios. Diante de um estressor emocional uma notícia difícil, um conflito pessoal, um medo súbito ocorre a ativação da resposta de luta ou fuga, coordenada principalmente pela divisão simpática desse sistema. O organismo se prepara para ação, mobilizando energia e priorizando a oxigenação.

Nessa preparação, a via aérea superior ganha importância. A laringe funciona como uma espécie de portão que alterna entre duas funçõess: proteger os pulmões durante a deglutição e manter o fluxo de ar durante a respiração. Sob forte ativação simpática, o corpo tende a favorecer a respiração, mantendo a glote mais aberta para maximizar a entrada de oxigênio. Ao mesmo tempo, reflexos de choro contido, engasgos emocionais e tentativas repetidas de engolir saliva insistem em acionar o padrão de fechamento momentâneo da via aérea. O resultado é uma tensão muscular conflitante na laringe.

Essa tensão envolve músculos como o cricofaríngeo e fibras que atuam no fechamento e abertura da glote. Em termos fisiológicos, não há um bloqueio real, mas um descompasso entre comandos que pedem respire mais e comandos que solicitam engula agora. Para quem sente, esse antagonismo se traduz em um aperto que parece segurar a passagem, especialmente quando a atenção está focada na garganta, o que é frequente em momentos de forte emoção.

Qual é o papel da resposta de luta ou fuga no nó na garganta?

A resposta de luta ou fuga é descrita em estudos clássicos da fisiologia, especialmente a partir dos trabalhos de Walter Cannon, e segue sendo aprofundada pela neurociência. Nessa resposta, há liberação de adrenalina e noradrenalina, aumento da frequência cardíaca, aceleração da respiração e redistribuição do fluxo sanguíneo. No campo psicológico, pesquisas em estresse mostram que eventos emocionais intensos, mesmo sem ameaça física real, são suficientes para disparar esse conjunto de reações.

Na região da garganta, isso significa que a musculatura envolvida na fala, na respiração e na deglutição entra em estado de prontidão. Entre as mudanças observadas, destacam-se:

Aumento do tônus muscular em laringe e faringe, deixando a região mais rígida;

em laringe e faringe, deixando a região mais rígida; Atenção focada no corpo, em especial na respiração, o que aumenta a percepção de qualquer desconforto;

no corpo, em especial na respiração, o que aumenta a percepção de qualquer desconforto; Alterações na coordenação entre respirar, engolir e falar, levando a engasgos leves ou sensação de falha ao engolir;

entre respirar, engolir e falar, levando a engasgos leves ou sensação de falha ao engolir; Maior sensibilidade a variações de pressão interna, como o ar passando com mais força pela glote.

Do ponto de vista adaptativo, manter a glote aberta e a respiração facilitada em situações críticas é uma forma de garantir oxigênio suficiente para correr, lutar ou reagir. O nó na garganta, portanto, surge como um efeito colateral dessa mesma estratégia de defesa. Ao tentar engolir em meio à ativação simpática, o corpo precisa conciliar duas prioridades concorrentes, e essa disputa temporária é sentida de maneira clara.

Por que o nó na garganta é uma reação protetora e não apenas psicológica?

Estudos que integram biologia, psicologia e medicina psicossomática apontam que sintomas físicos relacionados à emoção não são imaginários. O globus hystericus é frequentemente citado como exemplo de manifestação somática: há um gatilho emocional, mas o resultado é um ajuste concreto do corpo, com modificações mensuráveis em tônus muscular, padrão respiratório e atividade do sistema nervoso autônomo.

Do ponto de vista funcional, essa sensação ajuda a sinalizar que o organismo está sob carga emocional elevada e que está tentando preservar funções vitais. Em alguns contextos, o nó na garganta aparece em momentos de choro contido, discursos difíceis ou despedidas. O corpo equilibra a vontade de falar ou engolir com a necessidade de manter a passagem de ar estável. Para a biologia, não se trata de exagero, mas de uma forma de proteção respiratória em um cenário percebido como desafiador.

Pesquisas em neuroimagem mostram ainda que áreas cerebrais ligadas à emoção, como a amígdala e regiões do córtex pré-frontal, interagem intensamente com centros que controlam respiração e deglutição no tronco encefálico. Isso indica que emoções e funções vegetativas não atuam separadas. Quando a carga emocional aumenta, a rede neural como um todo ajusta o corpo, e a garganta, por ser um cruzamento entre ar e alimento, torna-se um ponto sensível de expressão dessa integração.

Aquele nó na garganta aparece quando a emoção transborda e o corpo tenta dar conta disso – depositphotos.com / HayDmitriy



Como a compreensão científica ajuda a desmistificar o globus hystericus?

Ao entender o nó na garganta como uma resposta fisiológica coerente com a lógica de sobrevivência, o fenômeno deixa de parecer um sinal de fraqueza ou exagero. O que se observa é a atuação coordenada do sistema nervoso autônomo, da musculatura laríngea e dos circuitos emocionais. A ciência descreve esse processo como um mecanismo de adaptação, no qual o organismo prioriza oxigenação, mesmo que isso cause um desconforto momentâneo ao engolir.

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Essa perspectiva, apoiada em estudos de biologia e psicologia, ajuda a integrar a experiência emocional à realidade do corpo, sem desqualificar nenhum dos dois lados. O globus hystericus, assim, passa a ser entendido como um exemplo claro de como sentimentos intensos podem se traduzir em sensações físicas concretas, orientadas pela intenção de proteger a vida em situações percebidas como ameaçadoras ou significativas.