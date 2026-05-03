Composto usado em cosméticos surpreende cientistas ao mostrar potencial contra bactérias resistentes a antibióticos
Ácido madecássico no combate às superbactérias: estudo com Centella asiatica, famosa no skincare coreano, aponta potencial antibacteriano
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Pesquisadores identificaram que o ácido madecássico, substância presente na planta Centella asiatica e popular em cosméticos de skincare coreano, pode ajudar a combater bactérias resistentes a antibióticos. Os resultados, obtidos em testes de laboratório, sugerem que o composto é capaz de enfraquecer ou inibir o crescimento de alguns microrganismos considerados de difícil tratamento.
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Apesar do interesse crescente, os cientistas destacam que se trata de uma linha de investigação ainda em estágio inicial. Até o momento, não há evidências suficientes para uso clínico em humanos, nem indicação para substituir antibióticos já aprovados. A descoberta, no entanto, amplia o debate sobre o aproveitamento de ingredientes naturais usados na cosmética em pesquisas sobre novas estratégias contra infecções.
O que é o ácido madecássico e de onde ele vem?
O ácido madecássico é um triterpeno, tipo de molécula produzida por algumas plantas como parte de seus mecanismos de defesa. Ele é extraído principalmente da Centella asiatica, erva utilizada há séculos em sistemas tradicionais de medicina na Ásia. Na indústria, o composto é obtido por meio da purificação dos extratos da planta, frequentemente ao lado de outros ativos, como asiaticosídeo e ácido asiático.
Em estudos anteriores, o ácido madecássico foi associado a propriedades como ação anti-inflamatória, cicatrizante e antioxidante em modelos laboratoriais. Por isso, tornou-se um ingrediente de interesse para pesquisadores das áreas de dermatologia, microbiologia e farmacologia, que buscam entender como esses efeitos ocorrem e se podem ser aproveitados em formulações tópicas ou, futuramente, em medicamentos.
Por que a Centella asiatica é tão usada em produtos de skincare?
A Centella asiatica ganhou espaço no mercado de skincare, especialmente em produtos coreanos, por sua ligação com cicatrização de feridas, regeneração da barreira cutânea e alívio de vermelhidões, de acordo com estudos in vitro e em modelos animais. Os extratos da planta costumam aparecer em cremes, séruns e géis para peles sensíveis, com acne ou após procedimentos dermatológicos.
Nas fórmulas cosméticas, o ácido madecássico e seus compostos relacionados são usados, principalmente, com a finalidade de:
- Auxiliar na recuperação da pele após irritações leves;
- Contribuir para a hidratação e a manutenção da barreira cutânea;
- Reduzir a aparência de vermelhidão em peles sensibilizadas;
- Atuar como coadjuvante em produtos voltados à acne leve, em associação com outros ingredientes.
Esses efeitos se baseiam em mecanismos já descritos em laboratório, como modulação de mediadores inflamatórios e estímulo de componentes estruturais da pele. Ainda assim, especialistas costumam ressaltar que cosméticos não substituem tratamentos médicos nem antibióticos prescritos, mesmo quando contêm substâncias com atividade biológica relevante.
Como o ácido madecássico pode agir contra bactérias resistentes?
O problema das superbactérias preocupa autoridades de saúde em todo o mundo. Estimativas internacionais apontam que infecções resistentes a antibióticos estão associadas a milhões de casos graves e centenas de milhares de mortes por ano. Esses microrganismos surgem quando bactérias comuns desenvolvem mecanismos para escapar da ação de medicamentos, tornando tratamentos tradicionais menos eficazes.
Frente a esse cenário, grupos de pesquisa vêm avaliando compostos de origem natural, como o ácido madecássico, em modelos laboratoriais. Em culturas de bactérias e estudos com biofilmes estruturas em que microrganismos se organizam e se protegem , o composto mostrou capacidade de:
- Reduzir o crescimento bacteriano em algumas cepas, quando usado em determinadas concentrações;
- Alterar a integridade da membrana celular, o que pode dificultar a sobrevivência das bactérias;
- Enfraquecer biofilmes, tornando-os mais sensíveis a antibióticos convencionais;
- Atuar de forma sinérgica com certos medicamentos, potencialmente facilitando a ação dos fármacos já existentes.
Esses resultados, porém, derivam principalmente de estudos in vitro, feitos em ambientes controlados de laboratório. Eles indicam um potencial antimicrobiano, mas não garantem o mesmo desempenho em organismos vivos, onde existem variáveis como metabolismo, sistema imunológico e distribuição do composto no corpo.
Já existe aplicação clínica do ácido madecássico contra superbactérias?
Até o momento, não há tratamentos aprovados baseados em ácido madecássico especificamente para infecções causadas por superbactérias. O que existe é um conjunto crescente de pesquisas pré-clínicas, concentradas em:
- Testes em placas de cultura com diferentes espécies bacterianas, incluindo cepas resistentes;
- Experimentos que avaliam possíveis combinações com antibióticos já utilizados na prática médica;
- Estudos iniciais sobre segurança, toxicidade em células humanas e estabilidade do composto.
Para que algum dia o ácido madecássico seja considerado para uso clínico como agente antimicrobiano, seriam necessários vários passos adicionais, como:
- Ensaios em modelos animais de infecção;
- Estudos de dose, via de administração e possíveis efeitos adversos;
- Ensaios clínicos em humanos, conduzidos em fases sucessivas e com acompanhamento rigoroso;
- Avaliação por agências regulatórias nacionais e internacionais.
Enquanto esse caminho não é percorrido, o papel do ácido madecássico permanece concentrado na área cosmética e em pesquisas de laboratório. Especialistas destacam que cremes e séruns com Centella asiatica não devem ser utilizados como substitutos de antibióticos em quadros infecciosos, especialmente quando há suspeita de bactérias resistentes.
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O interesse científico em torno do composto, porém, reflete uma tendência mais ampla: a busca por novas moléculas, muitas delas derivadas de plantas já conhecidas do público, para enfrentar o desafio crescente das superbactérias. Esse movimento indica que ativos presentes no cotidiano, como em produtos de skincare, podem se tornar ponto de partida para estratégias futuras de combate a infecções, desde que a pesquisa avance com cautela e base em evidências robustas.