O estranho som que algumas pessoas ouvem no silêncio: o que é o Zumbido de Taos e o que a ciência já descobriu

Em várias cidades ao redor do planeta, um som grave, contínuo e difícil de localizar tem desafiado pesquisadores e intrigado moradores. Conhecido como Zumbido de Taos ou simplesmente The Hum, esse ruído de baixa frequência é percebido apenas por uma pequena parcela da população, geralmente em ambientes silenciosos, sobretudo à noite. O fenômeno ganhou notoriedade nos anos 1990, na cidade de Taos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, mas relatos semelhantes aparecem em países como Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e até no Brasil.

O aspecto mais desconcertante para cientistas e autoridades é que, na maioria dos casos, equipamentos de medição não registram nada fora do padrão. Enquanto algumas pessoas descrevem o som como um motor ao longe, outras falam em um ronco profundo ou vibração constante. A percepção é subjetiva, varia de intensidade e, em parte dos casos, está ligada a incômodo físico, como dificuldades para dormir, dor de cabeça ou sensação de pressão nos ouvidos.

O que caracteriza o Zumbido de Taos e o chamado The Hum?

O Zumbido de Taos é classificado como um som de baixa frequência, geralmente entre 30 e 80 hertz, faixa em que muitos sistemas de monitoramento ambiental não são configurados para focar. Em relatos documentados, o ruído costuma ser contínuo, mais forte em ambientes internos do que na rua e persistente por semanas ou meses. Outra característica marcante é que apenas uma minoria da população de cada área afetada diz ouvir o som, o que levanta dúvidas sobre se a origem é externa, fisiológica ou uma combinação das duas.

Em Taos, uma investigação conduzida por universidades norte-americanas reuniu físicos, engenheiros de som e médicos. Foram mobilizados microfones de alta sensibilidade, sensores sísmicos e equipamentos de análise espectral. Apesar do esforço, nenhum sinal acústico consistente foi identificado em todas as testemunhas ao mesmo tempo. Isso não eliminou a existência do fenômeno, mas reforçou a hipótese de que parte das causas pode estar ligada ao organismo humano, como diferentes formas de zumbido biológico (tinnitus) e maior sensibilidade a determinadas frequências.

Quais são as principais hipóteses científicas sobre o Zumbido de Taos?

A expressão The Hum passou a ser usada para uma série de ruídos semelhantes registrados em locais distintos, como o Bristol Hum, no Reino Unido, e o Auckland Hum, na Nova Zelândia. Para explicar esses sons de baixa frequência, pesquisadores apontam um conjunto de hipóteses, muitas vezes sobrepostas:

Ruído industrial e urbano: máquinas pesadas, ventiladores industriais, bombas de água, compressores, linhas de transmissão e até sistemas de climatização podem emitir vibrações graves que viajam por longas distâncias.

máquinas pesadas, ventiladores industriais, bombas de água, compressores, linhas de transmissão e até sistemas de climatização podem emitir vibrações graves que viajam por longas distâncias. Micro-sismos oceânicos: ondas no oceano interagindo entre si e com o fundo marinho geram vibrações permanentes na crosta terrestre, conhecidas como micro-sismos, que podem ser convertidas em som de baixa frequência em algumas regiões.

ondas no oceano interagindo entre si e com o fundo marinho geram vibrações permanentes na crosta terrestre, conhecidas como micro-sismos, que podem ser convertidas em som de baixa frequência em algumas regiões. Interações eletromagnéticas: linhas de alta tensão, cabos subterrâneos e equipamentos elétricos podem produzir campos eletromagnéticos variáveis, que em determinadas condições se transformam em vibrações mecânicas audíveis.

linhas de alta tensão, cabos subterrâneos e equipamentos elétricos podem produzir campos eletromagnéticos variáveis, que em determinadas condições se transformam em vibrações mecânicas audíveis. Causas fisiológicas: distúrbios auditivos como o tinnitus, hipersensibilidade auditiva e até condições vasculares podem levar o cérebro a interpretar sinais internos como ruídos externos constantes.

Entre físicos e engenheiros, o ruído industrial é uma das explicações mais exploradas. Em áreas portuárias, por exemplo, o funcionamento contínuo de navios, guindastes e geradores cria um pano de fundo sonoro grave. Já em regiões costeiras, há estudos relacionando estatisticamente o aumento da percepção do hum a períodos de forte atividade de ondas no oceano, que intensificariam os micro-sismos de baixa frequência.

Cidade de Taos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos – depositphotos.com / jose1983



Por que é tão difícil medir e isolar a fonte desse som misterioso?

O desafio em torno do Zumbido de Taos está na combinação de fatores físicos e biológicos. Do ponto de vista da física, sons de baixa frequência se propagam de forma diferente das frequências médias e agudas. Ondas graves atravessam paredes com maior facilidade, contornam obstáculos e podem se somar ou cancelar dependendo da geometria dos ambientes. Isso torna difícil apontar um único ponto de origem, já que o som pode chegar ao ouvinte após múltiplas reflexões e ressonâncias.

Equipamentos de medição também enfrentam limitações. Muitos microfones comuns não são otimizados para frequências abaixo de 50 hertz, e ruídos ambientais como tráfego distante, vento e vibrações de edifícios acabam se misturando ao sinal procurado. Além disso, o próprio corpo humano atua como filtro: cada pessoa tem uma curva de audição diferente, com maior ou menor sensibilidade aos graves. Em alguns casos, não há registro instrumental claro, mas há forte percepção subjetiva em determinados indivíduos, o que direciona parte dos estudos à medicina e à neurologia.

Na otorrinolaringologia, o tinnitus é um tema recorrente. Trata-se de um zumbido interno, que pode ser agudo ou grave, contínuo ou intermitente, sem fonte sonora externa. Para alguns especialistas, uma fração dos relatos de The Hum pode estar ligada a formas específicas de tinnitus de baixa frequência ou a alterações na circulação sanguínea próxima ao ouvido, fenômeno chamado de tinnitus pulsátil. Nesses casos, a fonte real do som é o próprio corpo, ainda que a pessoa tenha a impressão de algo vindo de fora.

Onde o The Hum já foi documentado e o que se sabe hoje?

Além de Taos, diversos locais se tornaram referência no estudo do Zumbido de Taos e de fenômenos equivalentes. Entre os casos mais citados estão:

Bristol, Reino Unido: relatos desde a década de 1970, com moradores descrevendo um ronco grave mais intenso à noite. Investigações apontaram possíveis fontes industriais, mas sem consenso. Largs e outras cidades escocesas: queixas recorrentes levaram autoridades a mobilizar equipes de acústica ambiental, com resultados inconclusivos em parte dos casos. Windsor, Canadá: ruído associado por estudos independentes à atividade industrial em uma ilha próxima, sugerindo uma contribuição importante de máquinas pesadas. Auckland e Wellington, Nova Zelândia: registros de hum constante, onde se cruzaram dados de tráfego marítimo, vento e características geológicas locais.

Algumas linhas de investigação mais recentes combinam física, geologia, medicina e ciência de dados. Pesquisadores cruzam séries temporais de relatos de moradores com informações sobre atividade industrial, variações do clima, micro-sismos registrados por redes sismográficas e até mudanças na infraestrutura elétrica. Ao mesmo tempo, médicos analisam perfis de audição, histórico de exposição a ruído e condições de saúde dos ouvintes.

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Dessa forma, o The Hum permanece como um fenômeno em parte explicado, em parte enigmático. A soma de ruído industrial, vibrações naturais da Terra, interações eletromagnéticas e peculiaridades da audição humana parece responder por boa parte dos casos. Ainda assim, a dificuldade de registrar de forma objetiva o Zumbido de Taos em todos os episódios mantém o tema em aberto, alimentando novas pesquisas e reforçando o caráter investigativo que cerca esse som grave, discreto e persistente que continua a ser relatado em diferentes pontos do mundo em 2026.