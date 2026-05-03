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Estudo revela como animais que regeneram membros podem inspirar novas formas de tratamento em humanos

Regeneração impressionante: estudo revela por que axolotes recuperam membros inteiros e indica caminhos para medicina regenerativa em humanos

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Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
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Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
03/05/2026 09:01

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Estudo revela como animais que regeneram membros podem inspirar novas formas de tratamento em humanos
Estudo revela como animais que regeneram membros podem inspirar novas formas de tratamento em humanos crédito: Portal Giro 10

Um estudo recente sobre regeneração de anfíbios e mamíferos chamou a atenção da comunidade científica ao comparar, de forma sistemática, a capacidade desses grupos de reconstruir partes do corpo após lesões graves. A pesquisa, conduzida por uma equipe internacional de biólogos e médicos, mostrou que alguns anfíbios, como o axolote, são capazes de recriar membros inteiros, enquanto, em seres humanos, a resposta mais comum é a formação de cicatrizes permanentes. O trabalho reacende o debate sobre até que ponto o corpo humano poderia aprender com esses animais a reparar tecidos de maneira mais eficiente.

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Os pesquisadores analisaram diferentes espécies em laboratório, submetendo-as a ferimentos controlados em membros, cauda e tecidos internos. Em paralelo, acompanharam pacientes humanos com lesões musculares, nervosas e cutâneas. A comparação revelou um contraste marcante: onde o axolote reconstrói ossos, músculos, vasos sanguíneos e nervos, o organismo humano tende a fechar a ferida rapidamente, priorizando a proteção contra infecções, mas sacrificando a recuperação total da estrutura original. Esses resultados levantam questões sobre a maneira como a evolução moldou a cura em mamíferos.

O que faz do axolote um campeão da regeneração?

O axolote, um anfíbio originário do México, tornou-se o principal modelo do estudo por apresentar uma capacidade regenerativa considerada excepcional. Ao perder uma pata, parte da cauda ou até porções do coração, esse animal consegue reconstruir o tecido de forma organizada, restaurando função e forma originais. A equipe de pesquisa utilizou técnicas de imagem avançada e sequenciamento genético para acompanhar, passo a passo, o comportamento das células logo após a lesão.

Logo nos primeiros dias, o axolote forma uma espécie de invólucro protetor sobre a área machucada. Em vez de gerar tecido cicatricial denso, como ocorre em humanos, o organismo reorganiza as células locais e atrai células-tronco e progenitoras para o local. Esse processo leva à formação do blastema, um aglomerado celular altamente plástico, capaz de se transformar em praticamente qualquer tipo de tecido necessário à reconstrução do membro perdido.

Inflamação, blastema e genes: por que humanos cicatrizam em vez de regenerar?

A pesquisa identificou três pilares que explicam a diferença entre anfíbios e mamíferos: a forma como ocorre a inflamação, a presença ou não de blastema e o padrão de ativação genética. Em humanos, a inflamação inicial é intensa e rápida, com forte recrutamento de células de defesa. Esse tipo de resposta, embora essencial para combater microrganismos, acaba estimulando a deposição de colágeno em excesso, o que forma a cicatriz.

Nos anfíbios estudados, a inflamação inicial é mais controlada no tempo e na intensidade. O estudo descreve que, após um curto período de defesa, certas moléculas sinalizadoras mudam de marcha e favorecem um ambiente adequado à regeneração, em vez do fechamento definitivo do ferimento. Nessa etapa surge o blastema, ausente nos mamíferos adultos. No interior desse conjunto de células, diversos genes ligados ao desenvolvimento embrionário são reativados, como se o organismo voltasse temporariamente a um estado juvenil para reconstruir a parte perdida.

Entre cicatriz e regeneração, a ciência busca novos caminhos – depositphotos.com / IgorTishenko

Já nos mamíferos, esses mesmos genes aparecem em atividade apenas na fase inicial da vida, durante a formação do feto. Com o amadurecimento do organismo, a maior parte dessas vias genéticas é silenciada. O estudo sugere que essa mudança pode ter sido um preço evolutivo pago em troca de outras vantagens, como respostas imunes mais potentes e menor risco de tumores descontrolados. Assim, em vez de gerar blastema, o corpo humano fortalece a matriz cicatricial e encerra rapidamente o processo.

Como esses mecanismos podem impulsionar a medicina regenerativa humana?

A equipe responsável pelo trabalho destaca que a meta não é transformar humanos em anfíbios, mas aproveitar princípios da regeneração animal para desenvolver novas terapias. Uma das frentes em estudo é a modulação da inflamação logo após traumas. Ao ajustar o tempo e a intensidade da resposta inflamatória, medicamentos poderiam reduzir a formação de cicatrizes espessas e favorecer um reparo mais próximo do original em músculos, tendões e pele.

Outra linha de pesquisa envolve a tentativa de recriar, em escala limitada, um estado de blastema em tecidos humanos. Cientistas investigam formas de estimular células locais ou introduzir células-tronco programadas para se comportar de maneira semelhante às observadas em axolotes. A ativação controlada de genes ligados ao desenvolvimento, combinada a biomateriais e scaffolds tridimensionais, vem sendo testada em modelos animais de lesões nervosas, musculares e em danos cardíacos.

Quais aplicações futuras são esperadas para lesões e tecidos danificados?

Segundo o estudo, algumas possíveis aplicações práticas incluem tratamentos mais eficazes para lesões musculares extensas, comuns em acidentes e em determinados esportes, nos quais grande parte da função é perdida. Em vez de apenas reforçar o músculo ao redor, terapias inspiradas na regeneração de anfíbios poderiam estimular a formação de novas fibras musculares funcionais no local danificado, reduzindo limitações de movimento.

Na área de regeneração nervosa, os achados podem apoiar o desenvolvimento de estratégias para recuperar conexões rompidas na medula espinhal e em nervos periféricos. Pesquisas citadas no trabalho já testam moléculas sinalizadoras derivadas de anfíbios para orientar o crescimento de axônios em modelos experimentais. Há ainda interesse em aplicar esses conhecimentos em tecidos cardíacos, buscando evitar que infartos resultem em áreas cicatrizadas rígidas e pouco funcionais.

Para tornar esse cenário viável, os autores apontam alguns passos considerados fundamentais:

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  • Mapear com mais precisão quais genes-chave da regeneração em anfíbios podem ser ativados de forma segura em mamíferos.
  • Desenvolver fármacos capazes de modular a inflamação sem comprometer a proteção contra infecções.
  • Criar biomateriais que ofereçam suporte físico e químico à formação de novos tecidos.
  • Realizar estudos clínicos cuidadosos, avaliando riscos de crescimento celular descontrolado.

Apesar de ainda estar em fase experimental, a comparação detalhada entre anfíbios e mamíferos apresentada pelo estudo amplia a compreensão sobre os limites e as possibilidades da cura no corpo humano. Ao mostrar como o axolote e outros animais reorganizam inflamação, blastema e ativação genética para regenerar partes inteiras do corpo, a pesquisa abre caminho para que, no futuro, a medicina regenerativa consiga ir além da simples cicatrização e ofereça soluções mais completas para diferentes tipos de lesões e tecidos danificados.

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