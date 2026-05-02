Baixa testosterona pode causar depressão? Entenda a relação entre hormônios e humor

A relação entre baixa testosterona e depressão vem sendo estudada com atenção por endocrinologistas e psiquiatras nas últimas décadas. Em termos práticos, muitos pacientes relatam queda de energia, desânimo, perda de interesse e alteração de libido, sintomas que podem aparecer tanto em quadros depressivos quanto em situações de deficiência hormonal. Isso cria um cenário em que as fronteiras entre saúde mental e endocrinologia se tornam menos nítidas e exigem avaliação cuidadosa.

A testosterona não atua apenas sobre músculos, ossos e características sexuais. Esse hormônio também influencia o cérebro, modulando circuitos ligados à motivação, ao prazer, à disposição para atividades cotidianas e à capacidade de lidar com o estresse. Assim, alterações no eixo hormonal podem repercutir diretamente no humor, enquanto estados emocionais crônicos, como a depressão, podem interferir no funcionamento desse mesmo eixo, criando um ciclo difícil de romper sem tratamento adequado.

Como o eixo hormonal testa-eixo hipotálamo-hipófise-gonadal afeta o humor?

O equilíbrio da testosterona no organismo é regulado principalmente pelo chamado eixo hipotálamohipófisegonadal. O hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), que estimula a hipófise a secretar LH e FSH. Esses hormônios, por sua vez, sinalizam para os testículos produzirem testosterona. Quando os níveis do hormônio sobem, o cérebro recebe o sinal de freio e reduz a produção de GnRH, mantendo um ciclo de autorregulação.

Esse eixo está intimamente conectado a outros sistemas hormonais, como o eixo do estresse (hipotálamohipófiseadrenal). Situações prolongadas de tensão podem aumentar o cortisol, que tende a inibir a produção de testosterona. Além disso, inflamação crônica, distúrbios do sono, obesidade e uso de certos medicamentos podem interferir nesse circuito. Clinicamente, isso se traduz em sintomas como cansaço persistente, perda de iniciativa e alterações de apetite e sono, frequentemente confundidos com depressão primária.

Baixa testosterona e depressão podem se sobrepor e até se influenciar – depositphotos.com / Tinnakorn



Testosterona e depressão: correlação é o mesmo que causa?

Pesquisas em endocrinologia e psiquiatria indicam que homens com hipogonadismo (baixa testosterona comprovada em exames) apresentam maior frequência de sintomas depressivos em comparação com aqueles que têm níveis hormonais dentro da faixa de referência. Estudos populacionais, revisões sistemáticas e meta-análises publicados até 2025 mostram uma correlação consistente entre testosterona baixa e maior risco de depressão, especialmente em homens de meia-idade e idosos.

Correlação, entretanto, não significa causalidade. Em muitos casos, não está claro se a deficiência de testosterona desencadeia a depressão, se o quadro depressivo contribui para a queda hormonal ou se ambos decorrem de fatores comuns, como doenças crônicas, sedentarismo ou distúrbios do sono. Ensaios clínicos com reposição de testosterona em homens com níveis baixos e sintomas depressivos mostram melhora moderada em alguns desfechos de humor, mas não em todos os estudos, nem em todos os grupos avaliados. Isso sugere que a testosterona é um dos elementos da rede que envolve saúde mental, e não o único determinante.

Como a testosterona atua no cérebro e nos neurotransmissores?

A testosterona exerce seus efeitos no sistema nervoso central por duas vias principais: ação direta em receptores androgênicos presentes em várias regiões do cérebro e conversão em outros hormônios, como estradiol, que também tem papel neuromodulador. Estruturas como córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo e áreas de recompensa são sensíveis a essa influência hormonal.

Do ponto de vista bioquímico, estudos experimentais sugerem que a testosterona interage com sistemas de dopamina e serotonina. A dopamina está associada à motivação, ao foco e ao sentimento de recompensa após tarefas cumpridas. Baixos níveis dopaminérgicos costumam se relacionar com falta de iniciativa e sensação de esforço excessivo para atividades simples. Já a serotonina está ligada à regulação do humor, do sono e do apetite. Alterações nessa via são frequentemente observadas em quadros depressivos e ansiosos.

Pesquisas indicam que a testosterona pode modular a liberação e a sensibilidade dos receptores de dopamina e serotonina, atuando como um ajustador fino desses sistemas. Não se trata de substituir antidepressivos ou ansiolíticos, mas de reconhecer que o estado hormonal pode tornar esses circuitos mais ou menos responsivos. Em situações de deficiência importante, o cérebro pode operar em um modo econômico, com menor disposição, apatia e redução da libido, sintomas comuns tanto na baixa testosterona quanto na depressão.

De que forma a depressão pode reduzir os níveis de testosterona?

A relação entre depressão e testosterona é considerada bidirecional. Quadros depressivos prolongados costumam vir acompanhados de alterações de estilo de vida, como sedentarismo, pior qualidade do sono, aumento do consumo de álcool e mudanças na alimentação. Esses fatores, juntos, tendem a prejudicar a produção hormonal. A privação de sono, por exemplo, reduz os picos de testosterona que normalmente ocorrem durante a noite.

Além disso, estados depressivos estão associados a maior ativação do eixo do estresse, com liberação aumentada de cortisol. Níveis elevados e persistentes desse hormônio podem inibir a produção de testosterona tanto direta quanto indiretamente, alterando o funcionamento do hipotálamo e da hipófise. Estudos observacionais em psiquiatria mostram que pacientes com depressão maior podem apresentar redução discreta a moderada de testosterona total ou livre, mesmo sem hipogonadismo clássico, e que a normalização do estado emocional, com tratamento adequado, tende a melhorar também parâmetros hormonais.

Quando a reposição de testosterona é indicada e quando não é?

A terapia de reposição de testosterona é geralmente indicada em casos de hipogonadismo confirmado, em que exames laboratoriais mostram níveis consistentemente baixos em pelo menos duas coletas em jejum, associados a sintomas clínicos compatíveis, como perda de massa muscular, queda importante de libido, disfunção erétil e fadiga acentuada. Diretrizes internacionais de endocrinologia e sociedades de urologia e andrologia reforçam a necessidade de investigação criteriosa antes de iniciar esse tipo de tratamento.

Por outro lado, a reposição não costuma ser recomendada quando a testosterona está dentro da faixa de referência, mesmo que o paciente apresente sintomas depressivos. Nesses casos, estudos em psiquiatria mostram que o tratamento mais efetivo envolve psicoterapia, antidepressivos quando indicados, ajuste de sono, atividade física e manejo de estresse. A simples administração de testosterona em indivíduos sem deficiência comprovada não demonstrou benefício consistente em ensaios clínicos e pode trazer riscos, como alteração de perfil lipídico, aumento de hematócrito e possíveis efeitos sobre próstata em grupos específicos.

Indicações típicas: hipogonadismo orgânico confirmado, sintomas compatíveis, exames repetidos com baixa testosterona.

hipogonadismo orgânico confirmado, sintomas compatíveis, exames repetidos com baixa testosterona. Situações de cautela: depressão sem déficit hormonal, histórico de câncer de próstata, policitemia, apneia do sono não tratada.

depressão sem déficit hormonal, histórico de câncer de próstata, policitemia, apneia do sono não tratada. Abordagem integrada: combinação de avaliação psiquiátrica, endocrinológica e de estilo de vida.

Cansaço, desânimo e baixa libido podem ser hormonais ou emocionais – depositphotos.com / AndrewLozovyi

Como diferenciar sintomas hormonais de um quadro depressivo?

Na prática clínica, separar o que é efeito de baixa testosterona e o que é resultado de um transtorno depressivo exige olhar global para o paciente. Alguns sinais tendem a chamar atenção para a causa hormonal, como redução marcada da libido, diminuição de pelos, perda de massa muscular e alterações em exames de densidade óssea. Já sintomas como sentimento de culpa excessiva, pensamentos negativos persistentes e perda do sentido de vida costumam apontar mais diretamente para um transtorno depressivo maior.

Para organizar essa avaliação, alguns profissionais adotam uma abordagem em etapas:

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Realizar anamnese detalhada, incluindo início, duração e evolução dos sintomas. Solicitar exames laboratoriais em jejum, com dosagem de testosterona total e, quando indicado, livre, além de outros hormônios. Investigar fatores de estilo de vida, qualidade do sono, uso de substâncias e histórico de doenças crônicas. Encaminhar para avaliação psiquiátrica quando sintomas de humor forem relevantes ou incapacitantes. Reavaliar periodicamente, verificando se o tratamento adotado produz melhora tanto emocional quanto física.

A integração entre endocrinologia e psiquiatria permite compreender a pessoa além dos números de laboratório. Reconhecer que hormônios influenciam o cérebro e que o estado emocional interfere no sistema endócrino ajuda a ajustar expectativas, evitar tratamentos incompletos e construir estratégias mais alinhadas com a realidade diária de quem convive com desânimo, fadiga e alterações de humor.