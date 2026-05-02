Dormir com plantas no quarto faz mal? A ciência explica por que o mito do consumo de oxigênio não se sustenta

Há décadas circula a ideia de que dormir com plantas no quarto seria arriscado porque elas roubam oxigênio durante a noite. Em muitas casas, vasos são afastados da cabeceira por receio de falta de ar ou sufocamento. Pesquisas recentes em fisiologia vegetal e saúde ambiental, porém, mostram um cenário bem diferente: a respiração das plantas em um dormitório comum é mínima quando comparada ao consumo de oxigênio de um animal de estimação ou de uma pessoa dividindo a mesma cama.

Na prática, o que acontece dentro de um quarto com algumas plantas é uma troca de gases extremamente discreta. Em condições normais de ventilação, a quantidade de oxigênio disponível no ambiente não sofre queda significativa por causa das folhas. Em contrapartida, a presença de espécies ornamentais em locais de descanso está associada a melhorias na percepção de conforto, no relaxamento físico e na redução de marcadores de estresse, o que coloca em xeque o mito de que plantas no quarto fazem mal à saúde.

Plantas no quarto fazem mal ou estão sendo injustiçadas?

A crença de que plantas no dormitório seriam perigosas vem da observação de um fenômeno real, mas mal interpretado. À noite, na ausência de luz, a fotossíntese se interrompe e a planta passa a realizar apenas respiração celular, consumindo oxigênio e liberando dióxido de carbono. No entanto, medições realizadas em laboratórios e estufas indicam que esse consumo é muito baixo. Um conjunto de vasos pequenos, típico de um quarto urbano, tende a consumir menos oxigênio do que um gato dormindo aos pés da cama.

Enquanto um ser humano em repouso consome várias dezenas de litros de oxigênio por hora, uma planta de porte médio consome apenas uma fração disso. Mesmo somando diversas espécies no mesmo ambiente, o impacto é irrelevante se comparado ao de mais uma pessoa no cômodo. Além disso, ambientes residenciais costumam ter frestas, circulação de ar por portas e janelas e, em muitos casos, sistemas de ventilação ou ar-condicionado, o que repõe continuamente o oxigênio do quarto.

O roubo de oxigênio é mínimo e os benefícios podem surpreender – depositphotos.com / HayDmitriy



Como funcionam fotossíntese e respiração nas plantas?

Para compreender por que plantas no quarto são seguras, é importante entender a diferença entre dois processos: fotossíntese e respiração celular. Durante o dia, na presença de luz, a fotossíntese permite que a planta absorva dióxido de carbono do ar e, com a ajuda da energia luminosa, produza açúcares e libere oxigênio. É esse mecanismo que torna o reino vegetal um dos grandes reguladores do equilíbrio de gases na atmosfera.

A respiração celular, por outro lado, ocorre nas plantas 24 horas por dia. Nessa etapa, o organismo consome parte do oxigênio disponível para queimar os açúcares produzidos, liberando energia para crescer, formar folhas, flores e raízes. À luz do dia, a fotossíntese produz tanto oxigênio que o saldo geral é positivo para o ambiente. À noite, quando a fotossíntese cessa, permanece apenas a respiração, com um consumo de oxigênio modesto. Em termos de escala, o gasto noturno de uma planta doméstica é mínimo perto da respiração de um cachorro médio, por exemplo.

Esse balanço explica por que especialistas em botânica e qualidade do ar consideram o hábito de manter plantas no quarto não apenas seguro, mas desejável em muitos contextos. Estudos de ambientes internos mostram que, ao longo de um ciclo de 24 horas, o ganho de oxigênio e a contribuição para um ar mais agradável superam com folga qualquer efeito da respiração noturna das folhas.

Quais são os benefícios das plantas no ambiente de descanso?

Além da discussão sobre oxigênio, há o aspecto da umidade do ar e do conforto respiratório. Por meio de um processo chamado transpiração, as plantas liberam vapor dágua pelas folhas, ajudando a equilibrar a umidade do ambiente. Em quartos com ar muito seco, sobretudo em cidades grandes ou em períodos de inverno, essa liberação de água pode atenuar irritações nas vias aéreas e na pele, tornando o sono mais estável.

A presença de plantas em áreas internas também está ligada à redução de substâncias voláteis liberadas por tintas, móveis e produtos de limpeza. Não se trata de uma purificação total do ar, mas de uma contribuição gradual para um ambiente menos carregado. Algumas espécies de folhagem larga, combinadas com ventilação adequada, podem atuar como aliadas na dispersão de partículas e gases, criando uma atmosfera percebida como mais fresca.

De que forma o contato com o verde afeta o estresse e o sono?

Além dos aspectos físicos, a ciência tem se debruçado sobre os efeitos psicológicos do contato com a natureza. Pesquisas em psicologia ambiental mostram que ambientes com plantas e elementos naturais estão associados à diminuição dos níveis de cortisol, hormônio ligado à resposta ao estresse. Em cenários controlados, pessoas expostas a espaços com vegetação relatam sensação maior de calma e demonstram, em exames, redução de parâmetros relacionados à tensão.

No contexto do quarto, esse efeito se traduz em um ambiente visualmente mais acolhedor. Estudos sobre biofilia a tendência humana de buscar conexão com a natureza indicam que o simples ato de observar folhas, flores ou padrões orgânicos pode reduzir a ativação fisiológica ligada à ansiedade. Essa queda no estado de alerta facilita a transição para o sono e contribui para noites mais contínuas, com menos despertares.

Redução de cortisol: contato regular com plantas está associado a níveis mais baixos do hormônio em avaliações laboratoriais.

contato regular com plantas está associado a níveis mais baixos do hormônio em avaliações laboratoriais. Melhora do humor: ambientes verdes favorecem sensação de tranquilidade e foco.

ambientes verdes favorecem sensação de tranquilidade e foco. Percepção de qualidade do sono: pessoas relatam dormir melhor em quartos com elementos naturais.

Entre mitos e ciência, o verde no quarto se mostra aliado: menos estresse, mais conforto e um ambiente que convida ao descanso – depositphotos.com / serezniy



Como montar um quarto com plantas de forma segura e confortável?

Para quem pretende incorporar plantas no dormitório, algumas orientações ajudam a aproveitar melhor os benefícios. Não há necessidade de limitar o número de vasos por causa do oxigênio, mas faz sentido considerar o tamanho do espaço, a iluminação natural e a facilidade de manutenção. Espécies de sombra ou meia-sombra tendem a se adaptar melhor a quartos, que geralmente recebem menos luz direta.

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Escolher plantas adaptadas a ambientes internos, como samambaias, jiboias ou zamioculcas. Garantir ao menos um ponto de ventilação, seja uma janela, seja uma porta que não permaneça completamente fechada o tempo todo. Evitar excesso de regas, que pode favorecer mofo em vasos e superfícies próximas. Pensar na disposição dos vasos para não bloquear circulação nem criar obstáculos no quarto.

Em resumo, informações científicas sobre fotossíntese, respiração e saúde ambiental convergem para um mesmo ponto: a ideia de que dormir com plantas no quarto é perigoso por causa do consumo de oxigênio não se sustenta diante dos dados disponíveis. Em condições normais, o impacto respiratório das plantas é pequeno, enquanto os ganhos em conforto, regulação da umidade do ar e redução fisiológica do estresse indicam que o verde no ambiente de descanso pode ser um aliado importante para a saúde e o bem-estar diário.