Por que os olhos lacrimejam no vento: a ciência por trás da resposta de defesa da superfície ocular

Quem passa um tempo na rua em dias de vento forte costuma notar o mesmo fenômeno: os olhos começam a lacrimejar de forma intensa, mesmo sem emoção envolvida. Esse comportamento não se liga ao choro no sentido comum, mas a um mecanismo automático de proteção da superfície ocular. A oftalmologia chama essa reação de lacrimejamento reflexo. O organismo usa esse recurso para manter a córnea íntegra e funcional.

Para entender por que o vento provoca essa enxurrada de lágrimas, precisamos conhecer, ainda que de forma simples, como funciona o sistema de lubrificação dos olhos. Em condições normais, o olho produz constantemente uma fina película de lágrima. A cada piscada, essa película cobre a córnea de maneira uniforme. Essa camada garante nitidez à visão, conforto ocular e proteção contra micro-organismos e partículas do ambiente.

O que é o filme lacrimal e por que ele é tão importante?

A superfície do olho não fica simplesmente molhada de água. Em vez disso, ela recebe a cobertura de um filme lacrimal organizado em camadas. De forma simplificada, podemos dizer que ele reúne três partes principais. A camada mais interna contém mucina, que ajuda a lágrima a aderir à córnea. A porção intermediária é aquosa e fornece nutrientes e oxigênio. Por fim, uma camada lipídica recobre tudo com gorduras produzidas principalmente pelas glândulas das pálpebras.

Essa camada lipídica funciona como uma espécie de tampa. Ela reduz a evaporação da porção aquosa e mantém a superfície estável entre uma piscada e outra. Quando o vento aumenta, porém, a taxa de evaporação dessa tampa gordurosa cresce muito. Assim, a superfície da córnea fica mais exposta e resseca em pouco tempo. Terminações nervosas muito sensíveis presentes na córnea percebem rapidamente esse ressecamento. Elas enviam sinais ao cérebro e informam que o olho precisa de reforço urgente na lubrificação.

OLHO – depositphotos.com / Ischukigor



Por que o vento faz os olhos lacrimejarem tanto?

Ao receber a mensagem de que a superfície ocular está secando rápido demais, o cérebro aciona um tipo específico de produção de lágrima: a lágrima reflexa. Diferente da lágrima basal, que o olho produz continuamente em pequena quantidade, a lágrima reflexa surge em grande volume em pouco tempo. As glândulas lacrimais respondem a um estímulo intenso, como vento, fumaça, poeira ou contato com substâncias irritantes.

Curiosamente, essa lágrima reflexa tem composição mais aquosa e diluída. Ela apresenta menor concentração de componentes que ajudam na estabilidade do filme lacrimal. Na prática, ela funciona quase como uma enchente de emergência que lava a superfície e afasta possíveis agentes irritantes. Embora essa resposta remova partículas e alivie irritações momentâneas, ela não lubrifica a córnea de forma duradoura. Por isso, muitas pessoas relatam que os olhos lacrimejam muito no vento e, ao mesmo tempo, mantêm sensação de secura ou areia.

Do ponto de vista neurológico, esse processo envolve um arco reflexo bem estabelecido. As terminações nervosas da córnea detectam a mudança brusca na umidade e na temperatura. Em seguida, o sinal segue até o tronco encefálico. Logo depois, o cérebro envia um comando para aumentar a produção lacrimal. O reflexo ocorre de forma automática e dispensa qualquer controle consciente.

Qual a diferença entre lágrima basal e lágrima reflexa?

Apesar de parecerem iguais a olho nu, os tipos de lágrima exercem funções distintas. A lágrima basal surge de forma contínua e discreta, mantendo um equilíbrio delicado sobre a córnea. Ela contém proporções mais estáveis de água, sais minerais, proteínas de defesa, gorduras e mucinas. Essa combinação garante uma superfície lisa e transparente. Dessa forma, a luz foca bem na retina e a visão se mantém nítida.

Já a lágrima reflexa atua como resposta de emergência. Alguns aspectos a diferenciam da basal:

Ela surge em maior volume em curto espaço de tempo, o que provoca o transbordamento visível pelos cantos dos olhos;

Ela tem composição mais aquosa, com diluição relativa de gorduras e mucinas;

Ela forma uma película menos estável, gera alívio temporário, mas não corrige o ressecamento de fundo.

Existe ainda a chamada lágrima emocional, que se associa a estados afetivos específicos. Ela também apresenta características próprias. No contexto do vento, porém, predomina o lacrimejamento reflexo voltado à defesa da superfície ocular.

Como o ambiente e a síndrome do olho seco influenciam esse fenômeno?

O lacrimejamento provocado pelo vento se torna mais intenso em algumas pessoas devido a características individuais e condições ambientais. Ambientes frios, secos, com ar-condicionado forte ou poluição elevada aceleram a evaporação do filme lacrimal. Nessas situações, o vento funciona como um reforço adicional de secagem. Assim, ele sobrecarrega o mecanismo natural de proteção da córnea.

Indivíduos com síndrome do olho seco ou com alguma alteração nas glândulas responsáveis pela camada lipídica sofrem ainda mais com esse paradoxo. Eles sentem os olhos secos e, ao mesmo tempo, percebem lágrimas em excesso. Isso acontece porque o problema principal está na qualidade ou na quantidade insuficiente da lágrima basal. Diante do desconforto e do ressecamento constante, o organismo dispara repetidos episódios de lágrima reflexa. Mesmo assim, essa resposta não compensa a deficiência estrutural do filme lacrimal.

Além disso, algumas medicações, como certos antidepressivos e anti-histamínicos, podem reduzir a produção de lágrima basal. O envelhecimento também diminui a eficiência das glândulas. Nesses casos, o vento agrava ainda mais o quadro. Portanto, quem usa esses remédios ou já tem mais idade deve observar os sintomas com atenção e comentar o quadro com o oftalmologista.

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Alguns cuidados simples ajudam a reduzir o impacto do vento sobre os olhos:

Usar óculos de sol com armações que ofereçam alguma proteção lateral e diminuam o fluxo direto de ar sobre a córnea; Evitar permanecer longos períodos em locais com ar muito seco, sem pausas para descanso visual e hidratação adequada; Manter piscadas regulares, especialmente durante o uso de telas, para favorecer a distribuição da lágrima basal; Buscar avaliação oftalmológica em caso de ardor, visão embaçada recorrente ou sensação de corpo estranho, sintomas que podem indicar olho seco.