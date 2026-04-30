Anvisa suspende clobutinol no Brasil: entenda por que o antitussígeno foi proibido por risco de arritmias cardíacas graves

O clobutinol foi, durante muitos anos, um dos antitussígenos mais presentes nas farmácias brasileiras. Conhecido por atuar no alívio da tosse seca, o medicamento aparecia em xaropes e gotas, isolado ou associado a outras substâncias. Após novas avaliações de segurança, a Anvisa determinou a suspensão de sua comercialização no Brasil e citou riscos relevantes ao coração, especialmente o desenvolvimento de arritmias.

A decisão chamou a atenção de pacientes que utilizavam o remédio de forma recorrente em quadros de gripe, resfriado ou irritação da garganta. Além disso, profissionais de saúde também precisaram rever condutas e atualizar orientações sobre o tratamento da tosse, em especial em crianças e pessoas com histórico de doenças cardíacas. Essa mudança reforçou a importância de monitorar continuamente medicamentos já conhecidos do público.

O que é clobutinol e para que o medicamento era utilizado?

O clobutinol é uma substância com ação antitussígena, ou seja, indicada para reduzir ou inibir a tosse, principalmente a tosse seca, não produtiva. Sua atuação ocorre de forma central, em áreas do sistema nervoso ligadas ao reflexo da tosse. Dessa forma, ele diminui a vontade de tossir sem necessariamente tratar a causa do sintoma. Por isso, os médicos o prescreviam com frequência como medicamento de uso sintomático.

Antes da suspensão, o clobutinol aparecia em formulações infantis e adultas, sendo vendido sob diferentes nomes comerciais. Ele era usado em quadros de infecções das vias aéreas superiores, alergias respiratórias e irritações de garganta, entre outras situações nas quais a tosse seca gerava desconforto. Em muitos casos, o produto estava disponível em apresentações de venda livre, o que facilitava a automedicação e ampliava sua presença nos domicílios.

Esse uso amplo fez com que o medicamento se tornasse bastante conhecido em casa, especialmente em épocas de maior circulação de vírus respiratórios. Com o tempo, entretanto, surgiram relatos e estudos que apontaram possíveis efeitos sobre o ritmo cardíaco. Diante disso, autoridades sanitárias nacionais e internacionais decidiram reanalisar o perfil de segurança do fármaco com mais rigor.

Anvisa – depositphotos.com / BrendaRochaBlossom

Por que o clobutinol foi proibido pela Anvisa no Brasil?

A proibição do clobutinol no Brasil se baseou em evidências de risco à segurança dos pacientes, sobretudo relacionadas ao sistema cardiovascular. Dados de farmacovigilância, estudos clínicos e relatos internacionais apontaram associação entre o uso do medicamento e alterações importantes no ritmo do coração, incluindo arritmias graves. Diante desse cenário, a Anvisa decidiu suspender a fabricação, comercialização e uso do produto no país.

Relatórios técnicos indicaram que o clobutinol poderia prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma, um parâmetro que, quando alterado, aumenta a chance de arritmias potencialmente fatais, como a torsades de pointes. Esse risco se torna ainda mais preocupante em pessoas com cardiopatias pré-existentes, uso concomitante de outros fármacos que também prolongam o intervalo QT ou em situações de desequilíbrios eletrolíticos, como baixos níveis de potássio no sangue. Além disso, a possibilidade de uso sem supervisão médica elevava ainda mais a preocupação das autoridades.

Na avaliação da agência reguladora, o benefício oferecido pelo remédio alívio sintomático da tosse não compensava o potencial de desencadear eventos cardíacos graves, especialmente considerando a existência de alternativas terapêuticas mais seguras. Assim, o balanço risco-benefício passou a ser considerado desfavorável, o que justificou a retirada do antitussígeno do mercado e a divulgação de alertas de segurança à população e aos profissionais de saúde.

Quais são os principais riscos à saúde associados ao clobutinol?

Os riscos mais relevantes do uso de clobutinol estão ligados ao coração. Além de prolongar o intervalo QT, a substância pode favorecer o aparecimento de arritmias, que são alterações na frequência ou no ritmo dos batimentos cardíacos. Em alguns casos, essas alterações permanecem assintomáticas; em outros, podem gerar palpitações, tonturas, desmaios e, em situações mais graves, parada cardíaca súbita.

Entre os possíveis efeitos clínicos citados em alertas de segurança, destacam-se:

Prolongamento do intervalo QT em exames de eletrocardiograma;

Arritmias ventriculares, incluindo torsades de pointes;

Palpitações, sensação de batimentos acelerados ou irregulares;

Desmaios (síncope) relacionados a alterações do ritmo cardíaco.

Além dos efeitos cardíacos, o uso de um antitussígeno como o clobutinol pode mascarar sinais de doenças mais sérias, já que a tosse funciona como um importante mecanismo de defesa do organismo. Ao reduzir a tosse sem investigar a causa, o paciente corre o risco de retardar o diagnóstico de infecções respiratórias, problemas pulmonares crônicos ou outras condições que exigem tratamento específico. Por isso, especialistas reforçam que o foco deve recair cada vez mais na origem do sintoma, e não apenas no seu alívio imediato.

Como a suspensão do clobutinol impactou pacientes e profissionais de saúde?

A retirada do clobutinol do mercado levou a uma reorganização das opções de tratamento para tosse, tanto em consultórios quanto em farmácias. Pacientes acostumados ao medicamento precisaram ser orientados a não utilizar estoques antigos guardados em casa e a buscar alternativas com orientação profissional. Paralelamente, médicos, farmacêuticos e outros profissionais da área revisaram protocolos de atendimento e reforçaram informações sobre os riscos cardiovasculares envolvidos.

Na prática, o impacto se manifestou em diferentes frentes:

Substituição do clobutinol por outros antitussígenos com perfil de segurança mais conhecido, como dextrometorfano ou antialérgicos em situações específicas; Maior ênfase na investigação da causa da tosse, e não apenas no alívio imediato do sintoma, incluindo exames complementares quando necessário; Atualização de prescrições e materiais educativos, com retirada do medicamento de orientações de rotina e inclusão de alertas sobre riscos cardíacos; Esclarecimento à população sobre o motivo da suspensão, para reduzir dúvidas e evitar uso indevido de sobras de remédio.

Para os serviços de saúde, a decisão reforçou a importância da farmacovigilância, isto é, do acompanhamento contínuo da segurança de medicamentos após sua entrada no mercado. Já para a população, a medida funcionou como um lembrete de que produtos utilizados há anos podem, com o avanço das pesquisas, ter seu perfil de risco reavaliado. Além disso, o caso estimulou discussões sobre automedicação, uso responsável de antitussígenos e necessidade de seguir sempre as orientações dos profissionais de saúde.

O que pacientes e famílias podem fazer diante da proibição do clobutinol?

Com a proibição do clobutinol, a principal orientação é não consumir apresentações remanescentes em casa e sempre buscar aconselhamento de profissionais de saúde diante de quadros de tosse persistente. Em vez de recorrer automaticamente a antitussígenos, a recomendação é avaliar o contexto: duração da tosse, presença de febre, dificuldade para respirar, dor no peito ou outros sintomas que possam indicar um problema mais sério.

Algumas medidas gerais costumam ser consideradas em planos de cuidado, de acordo com a avaliação clínica:

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Hidratação adequada para auxiliar na fluidificação das secreções;

Controle de fatores ambientais, como poeira, fumaça de cigarro e ar muito seco;

Uso de medicamentos específicos para a causa identificada, quando indicado, como broncodilatadores, antibióticos ou anti-inflamatórios;

Acompanhamento médico em casos de tosse prolongada, em crianças pequenas, idosos ou pessoas com doenças crônicas.

A experiência com o clobutinol passou a integrar o histórico regulatório de medicamentos no Brasil, servindo de referência para futuras avaliações de segurança. A decisão da Anvisa, baseada em risco de arritmias cardíacas e outras complicações, consolidou o entendimento de que o alívio de sintomas, por si só, não justifica a permanência de um produto no mercado quando há dúvida relevante sobre sua segurança. Por fim, o episódio reforça a necessidade de diálogo constante entre pacientes, profissionais de saúde e agências reguladoras para garantir tratamentos cada vez mais eficazes e seguros.