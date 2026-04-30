Do emprego formal à era dos aplicativos: como as relações trabalhistas mudaram no Brasil ao longo das décadas

Ao se observar o Dia do Trabalho, em 1º de maio, torna-se evidente que as relações trabalhistas no Brasil passaram por mudanças profundas desde meados do século XX. Afinal, o que antes era marcado por vínculos formais rígidos, jornadas longas e pouca proteção, hoje envolve múltiplas formas de contratação, forte presença da informalidade e, mais recentemente, a expansão da economia de plataformas digitais. Assim, a trajetória entre a criação da CLT e o trabalho com mediação de aplicativos ajuda a entender os desafios atuais de direitos, renda e segurança no ambiente laboral brasileiro.

A criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, ocorreu em um contexto de forte industrialização e de fortalecimento do Estado como regulador das relações entre patrões e empregados. A CLT reuniu normas dispersas, estabeleceu direitos como férias remuneradas, descanso semanal e limitação de jornada. Ademais, reforçou o modelo do emprego formal com carteira assinada. Desde então, cada ciclo econômico e político remodelou a forma de aplicação desses direitos, com ampliação e flexibilização.

A criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, ocorreu em um contexto de forte industrialização e de fortalecimento do Estado como regulador das relações entre patrões e empregados – depositphotos.com / Mehaniq



Transformações históricas da CLT ao trabalho contemporâneo

Nas décadas de 1950 a 1970, a industrialização e o avanço das cidades consolidaram o emprego fabril e urbano como centro da relação trabalhista no país. A CLT funcionava como referência, mas o mercado de trabalho já apresentava contrastes. Assim, enquanto segmentos industriais tinham mais proteção, áreas rurais e serviços conviviam com alta informalidade. A partir dos anos 1980, com a crise econômica, inflação elevada e reestruturação produtiva, o emprego industrial perdeu força relativa e cresceram terceirizações, contratos temporários e formas precárias de ocupação.

A Constituição de 1988 reforçou garantias, ampliando direitos sociais e trabalhistas. Entre eles, a redução da jornada para 44 horas semanais e a proteção contra despedida arbitrária, embora esta última não tenha sido totalmente regulamentada. Ao mesmo tempo, a globalização intensificou a competição internacional, pressionando empresas a reduzir custos e buscar maior flexibilidade nas contratações. Portanto, essa combinação de proteção constitucional e pressão por flexibilização alimentou debates que culminariam, décadas depois, na reforma trabalhista de 2017.

Reformas trabalhistas, direitos e novas formas de contratação

A chamada palavra-chave central desse debate, transformações das relações trabalhistas, ganhou novo peso a partir da reforma trabalhista de 2017. Entre outros pontos, a reforma regulamentou o trabalho intermitente, ampliou possibilidades de terceirização, mudou regras de jornada, intervalos e férias, e alterou a forma de acesso à Justiça do Trabalho. Na prática, ocorreu um movimento de flexibilização das relações de emprego formal, com mais espaço para negociação entre empresas e trabalhadores, especialmente por meio dos sindicatos.

Estudos de órgãos públicos e instituições de pesquisa apontaram que, após a reforma, o mercado não registrou uma explosão de empregos formais, mas passou a conviver com maior diversidade de contratos. Cresceram vínculos parciais, intermitentes e temporários, ao lado de ocupações sem proteção social. O emprego com carteira assinada seguiu relevante, porém deixou de ser o único eixo de referência. Ao mesmo tempo, a participação de trabalhadores sem registro, por conta própria e em pequenos negócios manteve-se alta, especialmente em períodos de crise econômica.

O papel da economia de plataformas na relação trabalhista atual

Nos últimos anos, a economia de plataformas digitais alterou de forma significativa as relações trabalhistas no Brasil. Aplicativos de entrega, transporte e serviços diversos ampliaram o número de pessoas atuando como trabalhadores autônomos, sem vínculo formal, mas dependentes da dinâmica e das regras definidas pelas plataformas. Essa forma de organização do trabalho reforçou o debate sobre o que caracteriza subordinação, jornada e remuneração mínimas.

Nesse novo cenário, direitos clássicos previstos na CLT, como férias remuneradas, 13º salário e FGTS, não se aplicam de forma direta à maioria desses trabalhadores de plataformas. O resultado é um aumento da sensação de incerteza em relação à renda futura e à proteção social em casos de doença, acidente ou redução da demanda. Ao mesmo tempo, as plataformas argumentam que oferecem flexibilidade de horário e possibilidade de complementação de renda. A discussão jurídica e política sobre eventual regulação específica para esse tipo de trabalho tem se intensificado até 2026, com propostas que vão desde enquadramento como autônomos regulados até modelos híbridos de proteção.

Como as mudanças impactaram informalidade e segurança no trabalho?

Ao longo das décadas, a informalidade no Brasil manteve-se em patamar elevado, variando de acordo com ciclos econômicos, reformas e políticas públicas. Em períodos de retração do emprego formal, aumenta o número de trabalhadores por conta própria, sem registro ou benefícios, em atividades com menor proteção. Isso se reflete em indicadores como acesso à previdência, cobertura de acidentes de trabalho e estabilidade de renda. Mesmo com avanços em políticas de fiscalização e programas de formalização, a realidade de milhões de trabalhadores ainda é de insegurança contratual.

A segurança no trabalho também passou por transformações. Normas regulamentadoras foram atualizadas, sistemas de prevenção de acidentes foram ampliados e houve maior exigência de equipamentos de proteção em setores industriais e de serviços. Porém, nas atividades informais e em parte da economia de plataformas, a prevenção de riscos depende, em grande medida, da capacidade individual de custear equipamentos e da prioridade que empresas e contratantes atribuem ao tema. Em grandes centros urbanos, por exemplo, entregadores e motoristas enfrentam longas jornadas, exposição ao trânsito intenso e a condições climáticas adversas, sem cobertura uniforme para acidentes.

Entre outros pontos, a reforma regulamentou o trabalho intermitente, ampliou possibilidades de terceirização, mudou regras de jornada, intervalos e férias, e alterou a forma de acesso à Justiça do Trabalho – depositphotos.com / zolnierek



Desafios atuais e perspectivas para o futuro do trabalho no Brasil

O futuro das relações de trabalho no Brasil envolve a combinação de diferentes modelos: emprego formal tradicional, contratos flexíveis, empreendedorismo individual e trabalho mediado por tecnologia. Entre os desafios centrais estão a ampliação da cobertura de proteção social, a adaptação das leis a novas formas de prestação de serviço e a redução da distância entre trabalhadores com alto e baixo nível de proteção. Há também o impacto da automação e da digitalização, que reconfiguram ocupações e exigem qualificação constante.

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Especialistas em mercado de trabalho apontam que, para que o Dia do Trabalho continue sendo uma referência de direitos no país, será necessário revisar e atualizar instrumentos legais, fortalecer canais de negociação coletiva e aprimorar políticas de geração de emprego e renda. A trajetória iniciada com a CLT em 1943 mostra que as leis podem acompanhar a evolução produtiva, mas também evidencia que períodos de crise e mudança tecnológica tendem a aumentar desigualdades se não forem acompanhados de regulação adequada. O debate sobre como equilibrar flexibilidade, competitividade e proteção social segue aberto, e suas respostas ajudarão a definir o trabalho no Brasil nas próximas décadas.

CLT e industrialização: marco da proteção ao emprego formal urbano.

marco da proteção ao emprego formal urbano. Globalização e reformas: aumento da flexibilidade e diversidade de contratos.

aumento da flexibilidade e diversidade de contratos. Economia de plataformas: expansão do trabalho mediado por aplicativos, com novos conflitos sobre direitos.

expansão do trabalho mediado por aplicativos, com novos conflitos sobre direitos. Desafios atuais: alta informalidade, segurança no trabalho desigual e necessidade de atualização da regulação.