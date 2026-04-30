Manchas brancas nas unhas: por que a leuconíquia pontuada quase nunca indica falta de vitaminas ou cálcio

Em muitas consultas dermatológicas, a presença de pequenas manchas brancas nas unhas gera dúvidas e apreensão. A imagem das unhas costuma ser associada diretamente ao estado geral de saúde, o que leva parte da população a relacionar qualquer alteração a falta de cálcio, vitaminas ou problemas mais graves. No caso da leuconíquia pontuada, porém, a literatura médica descreve um cenário diferente: na maioria das vezes, trata-se de um fenômeno benigno, ligado a microtraumas quase imperceptíveis na região onde a unha é produzida.

As unhas funcionam como uma espécie de registro do que aconteceu com o organismo ao longo de semanas. Como crescem de forma lenta e contínua, alterações discretas no processo de formação podem se tornar visíveis apenas depois de algum tempo, na forma de pontos ou linhas esbranquiçadas. A aparência pode chamar a atenção, mas, de acordo com evidências em dermatologia, o achado isolado de manchinhas brancas costuma ter relação muito mais direta com impactos leves do que com deficiências nutricionais.

O que é leuconíquia pontuada, afinal?

O termo leuconíquia pontuada é usado para descrever pequenos pontos ou manchas brancas distribuídos pela lâmina ungueal, geralmente de forma irregular. Não se trata de um fungo, nem de acúmulo de material sobre a superfície, mas de uma alteração na própria estrutura da unha enquanto ela estava sendo formada. A parte visível nada mais é do que o registro desse processo que ocorreu semanas antes, na região chamada matriz ungueal.

A matriz é o local escondido sob a pele, logo atrás da cutícula, responsável pela produção de queratina que dará origem à unha. Quando sofre algum tipo de pressão, batida, beliscão, retirada agressiva de cutícula ou fricção repetida, algumas células podem se organizar de forma diferente, aprisionando pequenas bolhas de ar. Esse arranjo altera o modo como a luz atravessa a lâmina, gerando o aspecto esbranquiçado pontilhado, descrito na dermatologia como uma forma de leuconíquia verdadeira.

Manchinhas brancas nas unhas? Na maioria das vezes, não é falta de cálcio -depositphotos.com / natali_ploskaya



Leuconíquia pontuada e microtraumas: qual é a relação?

Do ponto de vista científico, a principal explicação para a leuconíquia pontuada está na ocorrência de microtraumas na matriz ungueal. Esses traumas podem ser tão leves que passam despercebidos no dia a dia, mas são suficientes para interferir no processo de queratinização, etapa em que as células se tornam ricas em queratina e formam a lâmina rígida da unha. Pequenas alterações nesse processo levam a áreas de queratina menos compacta, com microespaços que refletem a luz de forma diferente.

Entre as fontes mais comuns de microtrauma, dermatologistas citam hábitos simples, como digitar com força, roer unhas, bater as pontas dos dedos em superfícies duras, manipular ferramentas, tocar instrumentos musicais, praticar esportes de contato e realizar procedimentos estéticos agressivos, como lixamento excessivo ou retirada intensa da cutícula. Em crianças, o quadro é ainda mais frequente, pela maior atividade manual e menor cuidado com impactos nas mãos. Na maioria das situações, essas manchinhas crescem junto com a unha e desaparecem sem necessidade de tratamento específico.

A leuconíquia pontuada indica falta de cálcio?

Uma das crenças mais difundidas é a de que as manchas brancas seriam um sinal direto de falta de cálcio ou de vitaminas. Revisões em dermatologia e estudos clínicos apontam que, na forma pontuada isolada, esse vínculo nutricional é pouco provável. A unha é composta principalmente de queratina, e a participação do cálcio na sua estrutura é limitada, não havendo evidência robusta de que pequenas oscilações na ingestão desse mineral provoquem apenas pontos brancos bem delimitados.

Quadros de deficiência nutricional tendem a produzir alterações mais difusas, como unhas frágeis, quebradiças, afinadas, sulcadas ou com crescimento mais lento, frequentemente acompanhadas de outros sinais pelo corpo, como queda de cabelo, cansaço ou alterações de pele e mucosas. Por isso, a presença isolada de leuconíquia pontuada, em pessoa sem outros sintomas, é interpretada na prática clínica como marca de microtrauma e não como indicador direto de carência de cálcio ou vitaminas.

Em quais situações as manchas brancas podem indicar algo sistêmico?

Embora a leuconíquia pontuada costume ser benigna, a dermatologia reconhece situações em que alterações brancas nas unhas podem se relacionar a condições sistêmicas ou nutricionais. Nesses casos, o padrão visual tende a ser diferente, mais difuso ou em faixas, e geralmente associado a outros achados clínicos. A observação do formato, da distribuição e da quantidade de manchas é fundamental para essa diferenciação.

Leuconíquia estriada ou transversal: linhas brancas que atravessam a unha, às vezes ligadas a traumas maiores, quimioterapia ou doenças sistêmicas temporárias.

linhas brancas que atravessam a unha, às vezes ligadas a traumas maiores, quimioterapia ou doenças sistêmicas temporárias. Leuconíquia total ou parcial difusa: quando toda ou grande parte da lâmina se apresenta esbranquiçada, podendo estar associada a alterações genéticas, doenças renais, hepáticas ou ao uso de certos medicamentos.

quando toda ou grande parte da lâmina se apresenta esbranquiçada, podendo estar associada a alterações genéticas, doenças renais, hepáticas ou ao uso de certos medicamentos. Alterações nutricionais importantes: quadros de desnutrição, deficiência severa de zinco, ferro ou outras vitaminas podem provocar múltiplas alterações na unha, não restritas apenas a pontos brancos.

Nesses contextos, o profissional de saúde avalia não só as unhas, mas também histórico clínico, uso de remédios, exames laboratoriais e o conjunto dos sintomas. A presença de febre prolongada, perda de peso, inchaços, alterações de pele extensas ou sinais em várias unhas ao mesmo tempo, com padrão semelhante, pode motivar investigação mais ampla.

As unhas também contam histórias: muitas manchas brancas são apenas registros de pequenos traumas, e não sinais de falta de nutrientes – depositphotos.com / Oporty



Como cuidar das unhas e prevenir a leuconíquia pontuada?

Mesmo sendo, em geral, uma alteração leve, a leuconíquia pontuada pode ser reduzida com medidas simples de proteção da matriz ungueal. A rotina de cuidados não impede totalmente o surgimento de novas manchas, mas ajuda a diminuir a frequência dos microtraumas responsáveis por boa parte dos casos observados em consultórios dermatológicos.

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Evitar traumas repetitivos: adaptar a forma de digitar, usar apoio para as mãos e reduzir batidas de ponta de dedo em superfícies rígidas. Reduzir hábitos agressivos: trabalhar para abandonar o hábito de roer unhas ou cutículas e evitar cuticulagem profunda e dolorida. Cuidar dos procedimentos estéticos: optar por profissionais que utilizem técnicas suaves, evitando lixamento exagerado e produtos irritantes. Usar proteção adequada: em atividades manuais intensas, utilizar luvas pode diminuir impactos diretos sobre a matriz ungueal. Manter alimentação equilibrada: uma dieta variada, rica em proteínas, vitaminas e minerais, contribui para a saúde global das unhas, mesmo que as manchas brancas não estejam diretamente ligadas à falta de cálcio.

De forma geral, a presença de pequenas manchas brancas na unha, com aspecto pontilhado e sem outros sintomas associados, é descrita pela dermatologia como um achado comum e de baixa gravidade, ligado a microtraumas e ao modo como a queratina se organiza durante o crescimento. A observação atenta da evolução dessas marcas, aliada a cuidados simples de proteção das mãos e das unhas, costuma ser suficiente para que a leuconíquia pontuada seja compreendida como parte natural das respostas do corpo, sem necessidade de alarmismo ou suposições imediatas sobre carências de cálcio e vitaminas.