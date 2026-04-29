Higiene de cães e gatos: o que você precisa saber para garantir saúde e bem-estar do seu pet no dia a dia

Em muitos lares, cães e gatos são tratados como parte da família e participam da rotina diária de forma intensa. Entre brincadeiras, cochilos no sofá e circulação por vários cômodos, a higiene dos pets passa a ter impacto direto tanto na saúde dos animais quanto no ambiente doméstico. Assim, manter hábitos simples de limpeza, escovação e organização ajuda a prevenir doenças, evitar odores desagradáveis e tornar a convivência mais harmoniosa para todos.

Os cuidados de higiene com cães e gatos não se resumem ao banho. Afinal, pequenos detalhes, como a forma de secar o pelo, a frequência do corte de unhas ou a atenção à higiene bucal, podem influenciar o bem-estar dos animais e até reduzir idas emergenciais ao veterinário. Portanto, uma rotina bem estruturada, com práticas feitas de maneira correta e segura, é uma forma de cuidado preventivo acessível e possível em casa.

Os cuidados de higiene com cães e gatos não se resumem ao banho. Afinal, pequenos detalhes, como a forma de secar o pelo, a frequência do corte de unhas ou a atenção à higiene bucal, podem influenciar o bem-estar dos animais e até reduzir idas emergenciais ao veterinário – depositphotos.com / sonyae



Por que a higiene de cães e gatos é tão importante?

A higiene regular de cães e gatos tem relação direta com a prevenção de problemas de pele, infecções de ouvido, doenças parasitárias e alterações na boca, entre outros. Afinal, animais com pelos escovados, pele limpa e ambiente organizado tendem a apresentar menos alergias, menos queda de pelo em excesso e menor proliferação de pulgas e carrapatos. Além disso, a casa permanece mais limpa, com menos odor e menor acúmulo de pelos em sofás, roupas e tapetes.

Outro ponto relevante é que o hábito de manipular o pet para banho, escovação ou inspeção de orelhas e boca facilita a identificação precoce de alterações. Caroços, feridas, mau cheiro localizado, secreções ou sensibilidade ao toque podem ser percebidos durante a rotina de higiene. Dessa forma, a higiene de cães e gatos funciona também como uma forma de monitorar a saúde geral e buscar atendimento veterinário quando algo foge do padrão.

Cuidados básicos de higiene com cães e gatos no dia a dia

Os principais cuidados de higiene com cães e gatos envolvem banho, escovação dos pelos, limpeza dos ouvidos, corte de unhas e higiene bucal, além da atenção ao local onde eles vivem. Cada espécie e cada animal podem ter necessidades específicas, de acordo com tipo de pelo, idade, condições de saúde e rotina. Mesmo assim, alguns pontos gerais ajudam a organizar uma rotina prática e segura em casa.

Banho: em geral, cães saudáveis podem tomar banho a cada 15 a 30 dias, utilizando xampus próprios para animais. Já gatos costumam se auto-higienizar e, na maioria dos casos, o banho com água é menos frequente, sendo indicado em situações específicas ou conforme orientação veterinária.

em geral, cães saudáveis podem tomar banho a cada 15 a 30 dias, utilizando xampus próprios para animais. Já gatos costumam se auto-higienizar e, na maioria dos casos, o banho com água é menos frequente, sendo indicado em situações específicas ou conforme orientação veterinária. Escovação dos pelos: necessária para retirar pelos soltos, evitar nós, reduzir sujeira acumulada e distribuir a oleosidade natural da pele. Em cães e gatos de pelo longo, a escovação diária costuma ser recomendada; para pelos curtos, a frequência pode ser menor, mas ainda assim regular.

necessária para retirar pelos soltos, evitar nós, reduzir sujeira acumulada e distribuir a oleosidade natural da pele. Em cães e gatos de pelo longo, a escovação diária costuma ser recomendada; para pelos curtos, a frequência pode ser menor, mas ainda assim regular. Limpeza de ouvidos: realizada com produtos específicos para uso veterinário e gaze ou algodão, sem introduzir hastes ou objetos no canal auditivo. A frequência varia de acordo com o acúmulo de cera e com a orientação profissional.

realizada com produtos específicos para uso veterinário e gaze ou algodão, sem introduzir hastes ou objetos no canal auditivo. A frequência varia de acordo com o acúmulo de cera e com a orientação profissional. Corte de unhas: importante para evitar desconforto ao caminhar, enroscos em tecidos e arranhões acidentais. Em gatos, além da tesoura adequada, arranhadores ajudam no desgaste natural.

importante para evitar desconforto ao caminhar, enroscos em tecidos e arranhões acidentais. Em gatos, além da tesoura adequada, arranhadores ajudam no desgaste natural. Higiene bucal: envolve escovação com escovas e pastas específicas para pets e atenção ao aparecimento de tártaro, mau hálito intenso ou dificuldade para mastigar.

Com que frequência dar banho e escovar os pelos de cães e gatos?

A frequência de banho em cães e gatos depende do estilo de vida do animal, clima, tipo de pelo e eventuais orientações veterinárias. Em cães que circulam em áreas externas, o intervalo entre banhos costuma ser menor. Já animais que vivem em apartamento, com pouco contato com solo e sujeira externa, em geral podem ficar períodos um pouco mais longos sem banho, desde que a escovação esteja em dia.

Para organizar a rotina de higiene dos pets, algumas recomendações gerais podem ajudar:

Cães de pelo curto: banho a cada 20 a 30 dias e escovação de 2 a 3 vezes por semana para remoção de pelos mortos e sujeira superficial. Cães de pelo longo ou denso: banho em torno de 15 a 30 dias (ajustando conforme orientação profissional) e escovação diária para evitar nós, umidade presa na pelagem e formação de tufos. Gatos: foco na escovação frequente, especialmente em raças de pelo longo, para reduzir bolas de pelo e queda em excesso. O banho com água é indicado caso o animal esteja visivelmente sujo, tenha contato com substâncias inadequadas ou por recomendação veterinária.

Em todos os casos, é fundamental secar bem o animal após o banho. A umidade retida na pele e entre os pelos favorece problemas dermatológicos. O uso de secador deve ser feito com temperatura morna, mantendo distância segura da pele e observando sinais de desconforto.

Como cuidar da limpeza dos ouvidos, unhas e dentes dos pets?

A higiene dos ouvidos, das unhas e da boca é parte importante da rotina de cuidados com cães e gatos e costuma ser esquecida com frequência. Ouvidos sem limpeza adequada podem acumular cera, sujeira e umidade, favorecendo proliferações de fungos e bactérias. Unhas muito longas causam desconforto, podem alterar a forma de pisar e aumentar o risco de machucados. Já a falta de higiene bucal contribui para o acúmulo de placa bacteriana, mau hálito e doenças periodontais.

Ouvidos: utilizar soluções otológicas indicadas para animais, aplicando conforme o rótulo ou orientação veterinária. Em seguida, massagear suavemente a base da orelha e remover o excesso com gaze ou algodão. Não se recomenda usar hastes flexíveis dentro do canal auditivo.

utilizar soluções otológicas indicadas para animais, aplicando conforme o rótulo ou orientação veterinária. Em seguida, massagear suavemente a base da orelha e remover o excesso com gaze ou algodão. Não se recomenda usar hastes flexíveis dentro do canal auditivo. Unhas: cortar com tesouras adequadas para pets, observando para não atingir a parte vascularizada (chamada com frequência de sabugo). Em caso de dúvida ou insegurança, o corte pode ser feito por profissionais em pet shops ou clínicas veterinárias.

cortar com tesouras adequadas para pets, observando para não atingir a parte vascularizada (chamada com frequência de sabugo). Em caso de dúvida ou insegurança, o corte pode ser feito por profissionais em pet shops ou clínicas veterinárias. Dentes: escovar com produtos específicos para animais, evitando pastas humanas, que contêm substâncias inadequadas para cães e gatos. A escovação regular contribui para redução de tártaro e manutenção da saúde gengival.

Os principais cuidados de higiene com cães e gatos envolvem banho, escovação dos pelos, limpeza dos ouvidos, corte de unhas e higiene bucal, além da atenção ao local onde eles vivem – depositphotos.com / mircea2r@gmail.com

Cuidados com o ambiente: como manter a casa higienizada com pets?

A higiene dos cães e gatos está diretamente ligada à limpeza do ambiente onde vivem. Camas, cobertores, brinquedos e caixas de transporte acumulam pelos, poeira e micro-organismos ao longo do tempo. A caixa de areia dos gatos, em especial, exige atenção diária para evitar odores intensos e proliferação de parasitas. Em casas com quintal, é importante recolher fezes com frequência e manter o piso sempre limpo.

Alguns hábitos simples podem tornar a convivência mais saudável:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lavar periodicamente caminhas, mantas e capas de sofá usadas pelos animais, utilizando produtos de limpeza seguros e bem enxaguados.

Recolher fezes diariamente e higienizar a área com água e, quando necessário, desinfetantes indicados, sem excesso de produtos agressivos.

Limpar bebedouros e comedouros todos os dias, evitando acúmulo de resíduos de alimento e formação de limo.

Manter a caixa de areia do gato sempre seca, limpa e em local ventilado, substituindo a areia conforme a indicação do fabricante.

Ao adotar uma rotina de higiene para cães e gatos, com cuidados constantes com o corpo dos animais e com o ambiente, a família reduz riscos de doenças, controla odores e torna a convivência dentro de casa mais organizada. A observação atenta de sinais diferentes do habitual e a busca de orientação veterinária diante de qualquer alteração completam essa rotina de cuidado, contribuindo para uma vida mais longa e saudável para os pets.