Murmuração dos estorninhos: como milhares de aves voam em perfeita sincronia sem líder e revelam a inteligência da natureza em grupo

Ao final de uma tarde fria na Europa, um ponto escuro surge no horizonte e rapidamente se transforma em uma nuvem viva. Milhares de estorninhos começam a desenhar formas que mudam a cada segundo, como se obedecessem a uma coreografia invisível. Não há maestro, não há comando central, e mesmo assim a murmuração dos estorninhos se move como um único organismo, desviando de predadores e obstáculos em movimentos coletivos que desafiam a intuição.

Esse espetáculo aéreo intriga biólogos, físicos e matemáticos há décadas. A questão central é simples e, ao mesmo tempo, profunda: como tantos pássaros conseguem voar em sincronia, reagindo quase instantaneamente às mudanças do grupo, sem colidir e sem receber ordens? Pesquisas recentes mostram que a resposta está em princípios de auto-organização e em um fenômeno conhecido como correlação de alcance infinito, conceitos que aproximam o comportamento dessas aves da física de materiais e de fluidos.

O que é a murmuração dos estorninhos na biologia e na física?

A murmuração é o termo usado para descrever esses bandos densos de estorninhos em voo coordenado, geralmente observados ao entardecer. Do ponto de vista biológico, esse comportamento está associado principalmente à proteção contra predadores, como falcões e gaviões, e à busca coletiva por locais de descanso seguros. Já na física, o fenômeno é visto como um exemplo de fluido biológico, em que cada indivíduo funciona como uma partícula interagindo com outras em um meio dinâmico.

Quando filmadas em alta resolução e analisadas por computadores, essas nuvens de pássaros revelam padrões matemáticos que lembram sistemas físicos complexos. A velocidade de resposta, a densidade do bando e a forma como as mudanças se propagam indicam que não se trata de simples imitação do vizinho, mas de um mecanismo sofisticado que mantém a coesão e a flexibilidade ao mesmo tempo. Esse equilíbrio é um dos pontos centrais nos estudos de dinâmica coletiva.

Inspirando estudos em física estatística e inteligência coletiva, esses voos mostram como regras simples podem gerar comportamentos complexos – depositphotos.com / gill@gillcopeland.com

Como a auto-organização permite o voo sem líder?

Em vez de seguir um líder, cada estorninho ajusta seu movimento com base em regras locais simples. Estudos de dinâmica de enxames mostram que três princípios básicos costumam descrever esse tipo de comportamento:

Alinhamento : o pássaro tende a ajustar sua direção à dos indivíduos próximos;

: o pássaro tende a ajustar sua direção à dos indivíduos próximos; Coesão : o indivíduo busca manter-se próximo ao grupo, evitando se afastar demais;

: o indivíduo busca manter-se próximo ao grupo, evitando se afastar demais; Repulsão: ao mesmo tempo, evita ficar tão perto a ponto de colidir com os vizinhos.

Essas regras não são instruções conscientes, mas resultam de respostas sensoriais e motoras refinadas ao longo da evolução. O que chama a atenção de físicos e modeladores é que, apesar de cada pássaro reagir apenas ao que acontece ao seu redor imediato, o grupo inteiro se comporta como se houvesse um plano global. É o princípio clássico da auto-organização: estruturas ordenadas emergem de interações locais simples, sem controle centralizado.

Por que o número sete vizinhos é tão importante na murmuração dos estorninhos?

Trabalhos de pesquisa liderados por Andrea Cavagna e colaboradores, utilizando gravações tridimensionais de murmurações, mostraram um detalhe decisivo: em vez de reagir a todos os estorninhos próximos, cada pássaro ajusta seu voo com base em aproximadamente sete vizinhos mais próximos. Esse número é topológico, não uma distância fixa no espaço. Mesmo que o bando fique mais denso ou mais disperso, a referência permanece o conjunto desses vizinhos imediatos.

Computacionalmente, modelos que incorporam essa regra dos sete vizinhos reproduzem com mais fidelidade os padrões de voo reais. Entre as principais características observadas nesses modelos estão:

Transmissão rápida de mudanças de direção por todo o bando; Capacidade de desviar de predadores com manobras coletivas bruscas; Manutenção da coesão do grupo sem necessidade de um ponto de comando.

Essa estrutura de interação limita o esforço sensorial e cognitivo de cada indivíduo, mas mantém o grupo altamente responsivo. Pequenas alterações realizadas por alguns estorninhos se espalham como ondas, atingindo toda a murmuração em intervalos de tempo muito curtos.

O que significa correlação de alcance infinito nesse contexto?

Nas análises de Cavagna e de outros grupos de pesquisa, foi observado que as flutuações de direção e de velocidade entre os estorninhos não se dissipam rapidamente com a distância dentro do bando. Em termos físicos, diz-se que essas flutuações mostram correlações de longo alcance, próximas ao que, em teoria, se chama de correlação de alcance infinito. Isso significa que uma mudança localizada pode influenciar o comportamento do grupo inteiro.

Esse conceito é familiar na física do magnetismo e de transições de fase. Em um ímã, por exemplo, os pequenos dipolos magnéticos dos átomos se alinham de forma coletiva; em determinadas condições, uma alteração em uma região pode afetar o material todo. Algo semelhante ocorre em cristais, em que a ordem se propaga em grande escala. Na murmuração dos estorninhos, as partículas são aves, e o alinhamento é de direção e velocidade, não de spins magnéticos.

A impressionante sincronia das murmurações revela princípios da auto-organização e da física de sistemas coletivos em plena ação no céu – depositphotos.com / gill@gillcopeland.com

Murmuração, fluidos biológicos e modelos computacionais

Para descrever essa coordenação extrema, pesquisadores recorrem à ideia de fluidos ativos, um tipo de fluido formado por entidades que se movem por conta própria, como células, peixes ou aves. Nesses sistemas, cada unidade consome energia e gera movimento, e as interações locais produzem padrões coletivos. A murmuração é um caso emblemático dessa classe de fenômenos.

Modelos computacionais inspirados em trabalhos pioneiros de física estatística, como os modelos de enxames de partículas autoproprulsionadas, foram sendo refinados com dados reais de estorninhos. A inclusão de medições de campo, feita em cidades como Roma, permitiu comparar simulações com gravações de alta precisão em 3D. Esses modelos ajudam a testar hipóteses, ajustar parâmetros e entender em que condições surgem comportamentos de grupo estáveis, resilientes a ruídos e perturbações.

Simulações variam o número de vizinhos considerados;

Avaliam o impacto de predadores inseridos virtualmente;

Testam diferentes intensidades de ruído sensorial e motor.

Os resultados indicam que a zona em que o sistema fica mais sensível a pequenas perturbações próxima ao que, em física, se chama de ponto crítico favorece a transmissão rápida de informação, uma característica visível nas murmurações.

O que a inteligência coletiva dos estorninhos ensina sobre coordenação em larga escala?

A forma como os estorninhos administram risco, reação e coesão, usando apenas interações com poucos vizinhos, tem servido de inspiração para várias áreas. Estudos de inteligência coletiva e de sistemas distribuídos comparam esse comportamento a redes de computadores, robôs autônomos e até mercados financeiros, todos compostos por muitos agentes reagindo localmente, mas produzindo efeitos globais.

Em vez de depender de centros de comando, esses sistemas mostram que a coordenação pode emergir de regras simples compartilhadas, desde que exista uma boa transmissão de sinais e uma sensibilidade coletiva às mudanças. A murmuração dos estorninhos funciona como um laboratório a céu aberto para observar como a natureza resolve problemas de harmonia em larga escala sem um controlador único. Essa dinâmica sugere caminhos para pensar mobilidade urbana, comunicação em rede e organização social de forma menos hierárquica e mais distribuída.

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Ao fim, o que se vê no céu ao entardecer é mais do que um desenho em movimento. É a expressão visível de leis físicas e biológicas operando em conjunto, em que cada estorninho contribui com uma pequena parte para a estabilidade do todo. A murmuração torna palpável a ideia de que coordenação e ordem podem surgir de interações mínimas, lembrando que, em muitos sistemas vivos e não vivos, o coletivo carrega propriedades que não se explicam apenas pela soma dos indivíduos.