O nervinho do cotovelo: o que causa o formigamento e a dor ao bater nessa região

A cena é comum: um esbarrão no cotovelo, uma dor aguda e um formigamento que parece descer pelo braço até os dedos. As pessoas costumam atribuir a situação ao osso do cotovelo, mas o alvo real do impacto é bem mais delicado: o nervo ulnar, popularmente chamado de nervinho do cotovelo. Esse feixe de fibras nervosas corre próximo ao osso úmero e, quando alguém o comprime, ele produz a sensação de choque que tantas pessoas reconhecem no dia a dia.

O nervo ulnar faz parte do sistema nervoso periférico, a rede que leva mensagens entre o cérebro, a medula espinhal e o restante do corpo. No cotovelo, ele passa por um corredor estreito chamado túnel cubital, onde fica especialmente exposto. Por isso, uma batida, um apoio prolongado ou até a posição de dormir podem desencadear dor, formigamento e dormência nos dedos anelar e mínimo.

Como o nervinho do cotovelo está organizado no corpo?

O nervo ulnar nasce na região do pescoço, a partir de raízes que saem da medula espinhal, e desce pelo braço até a mão. Ao longo do trajeto, ele cruza articulações, passa entre músculos e ossos e distribui ramos que controlam tanto a sensibilidade quanto parte dos movimentos finos dos dedos. No cotovelo, esse nervo contorna a parte de trás do úmero, em uma espécie de sulco ósseo, antes de seguir em direção ao antebraço.

Ao contrário de outros segmentos nervosos que contam com forte proteção de músculos, tendões e gordura, o nervo ulnar no túnel cubital permanece a poucos milímetros da pele. Entre a pele e o nervo existe apenas uma fina camada de tecido e o próprio osso. Essa anatomia explica por que qualquer impacto na região gera sensação imediata. Não existe um amortecedor muscular eficiente para dissipar a força, o que faz a compressão recair diretamente sobre o nervo.

Do ponto de vista funcional, o nervinho do cotovelo responde pela sensibilidade da borda interna da mão e da porção correspondente dos dedos anelar e mínimo. Além disso, ele participa do controle de pequenos músculos que ajudam a espalhar e juntar os dedos, segurar objetos pequenos e realizar movimentos de precisão. Assim, um simples esbarrão repercute em um território bem definido da mão, seguindo o mapa de distribuição do nervo.

cotovelo – depositphotos.com / AndrewLozovyi

Por que bater o nervinho do cotovelo parece um choque elétrico?

A sensação de descarga elétrica ao bater o cotovelo não vem do osso, mas sim da compressão súbita do nervo ulnar contra o úmero dentro do túnel cubital. As fibras nervosas funcionam como cabos microscópicos que conduzem sinais elétricos. Cada estímulo mecânico intenso como uma pancada altera rapidamente o ambiente ao redor dessas fibras, abre canais na membrana das células nervosas e provoca um disparo de impulsos elétricos.

Esses impulsos sobem pelo braço até a medula e, em seguida, alcançam o cérebro em frações de segundo. O cérebro interpreta esses sinais como dor, choque ou formigamento, dependendo da intensidade, da duração e do tipo de fibra ativada. Como o nervo ulnar atende principalmente o antebraço, o lado interno da mão e dois dedos específicos, a sensação costuma correr exatamente por essa rota. Por isso, muitas pessoas têm a impressão de que o choque viaja pelo braço.

No túnel cubital, o nervo não conta com a mesma proteção de gordura ou musculatura presente em outras regiões. Qualquer pressão direta no ponto em que o nervo toca o osso aumenta a deformação das fibras. Além da pancada, apoiar o cotovelo por tempo prolongado em superfícies rígidas também gera compressão contínua, o que ativa sinais menos intensos, porém persistentes, que se traduzem em dormência e formigamento.

O túnel cubital torna o nervo ulnar mais vulnerável?

O túnel cubital forma uma passagem estreita com o úmero, ligamentos e tecidos moles na parte interna do cotovelo. Dentro desse corredor, o nervo ulnar dispõe de pouco espaço para se movimentar. Assim, qualquer aumento de pressão, seja por inchaço local, inflamação, postura mantida ou impacto direto, repercute rapidamente na função do nervo. Por essa razão, essa região representa um dos pontos mais vulneráveis do trajeto do nervo.

Em situações de apoio constante sobre o cotovelo, como em mesas de trabalho ou ao dirigir, a pressão repetida pode irritar o nervo. Alguns sinais comuns desse tipo de sobrecarga incluem:

Formigamento recorrente nos dedos anelar e mínimo;

Sensação de choquinho ao dobrar e esticar o cotovelo várias vezes;

Perda temporária de sensibilidade na borda interna da mão;

Dificuldade em manter firmeza em objetos pequenos.

Esses fenômenos ilustram, na prática, o funcionamento do sistema nervoso periférico sob pressão mecânica. As fibras sensoriais, comprimidas no túnel cubital, enviam sinais ao cérebro mesmo sem uma lesão grave. Em episódios repetidos e mais intensos, o nervo pode sofrer irritação prolongada, o que ressalta a importância de evitar posturas que mantêm o cotovelo dobrado por longos períodos ou apoiado em superfícies duras. Além disso, pausas durante o trabalho e alongamentos suaves do braço ajudam a reduzir esse estresse mecânico.

O que o nervinho do cotovelo revela sobre o sistema nervoso?

A experiência de bater o nervinho do cotovelo mostra, de forma simples, como o corpo transforma estímulos físicos em sinais elétricos que o cérebro interpreta. Cada nervo periférico carrega informações em duas vias principais. A primeira segue da pele e dos músculos para o sistema nervoso central, garantindo a sensibilidade. A segunda parte do sistema nervoso central e chega aos músculos, coordenando o movimento. No caso do nervo ulnar, a compressão brusca ativa principalmente a via sensorial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse fenômeno também desmonta a ideia de que o choque vem do osso. O osso do cotovelo, por si só, não produz sensação elétrica. Ele funciona como estrutura rígida que, ao receber o impacto, pressiona o nervo contra o túnel cubital. O que a pessoa percebe corresponde à resposta dos receptores nervosos à deformação abrupta. Desse modo, o corpo converte energia mecânica em impulsos elétricos que o cérebro traduz em dor ou formigamento.

O impacto ocorre na região do cotovelo, onde o nervo ulnar permanece exposto. O osso do úmero pressiona o nervo dentro do túnel cubital. As fibras nervosas disparam sinais elétricos de forma intensa e rápida. O cérebro recebe esses sinais e interpreta como choque, dor ou dormência.