Por que ficamos tão irritados com fome? A biologia do hanger, do córtex pré-frontal ao cortisol, e como controlar esse efeito

Hanger, a mistura de fome com raiva, deixou de ser apenas uma piada nas redes sociais e passou a ser tema de pesquisas em fisiologia e comportamento humano. O que parece apenas mau humor por não ter comido na hora certa, na prática, envolve quedas de glicose, alterações hormonais e áreas do cérebro responsáveis por autocontrole trabalhando no limite. Para muitas pessoas, basta atrasar uma refeição para que a paciência desapareça e qualquer contrariedade ganhe proporções exageradas.

Esse fenômeno não é sinal de fraqueza de caráter nem falta de educação. A ciência mostra que o organismo responde de forma bastante organizada quando percebe falta de energia. O corpo tenta garantir a sobrevivência, priorizando funções vitais e acionando mecanismos que, em outros contextos, ajudariam na caça ou na fuga de ameaças. No dia a dia urbano, porém, a mesma engrenagem biológica pode se traduzir em respostas ríspidas, ironias desnecessárias e discussões por motivos aparentemente pequenos.

O que é hanger e por que a fome mexe tanto com o humor?

O termo hanger vem do inglês hungry (faminto) + angry (irritado) e descreve a irritabilidade extrema causada pela fome. Do ponto de vista fisiológico, a fome prolongada reduz a disponibilidade de glicose no sangue, principal combustível do cérebro. Em paralelo, hormônios e neurotransmissores ligados ao estresse são liberados para manter o organismo em funcionamento. Essa combinação cria um cenário interno em que o humor fica mais instável e a tolerância a frustrações diminui.

Quando a pessoa está sem comer há muitas horas, o corpo interpreta essa situação como um possível risco. A prioridade passa a ser encontrar comida, e outros comportamentos como ser gentil em uma reunião ou manter a calma no trânsito perdem espaço. Assim, o hanger não é apenas mau humor, mas uma resposta integrada entre metabolismo, cérebro e sistema hormonal, ajustada ao longo da evolução para aumentar as chances de sobrevivência em períodos de escassez.

A queda de glicose no sangue afeta o córtex pré-frontal, reduzindo o autocontrole e abrindo espaço para reações impulsivas – depositphotos.com / believeinme



Hanger e cérebro: como a baixa glicose afeta o autocontrole?

O córtex pré-frontal, região localizada na parte frontal do cérebro, é fundamental para planejar ações, avaliar consequências e inibir impulsos. Essas funções exigem grande consumo de energia. Quando a glicose sanguínea começa a cair, essa área perde eficiência. Com menos combustível disponível, o freio comportamental enfraquece e respostas impulsivas ganham espaço.

Ao mesmo tempo, estruturas mais antigas do cérebro, ligadas a emoções rápidas e automáticas, continuam ativas. A amígdala, por exemplo, participa da detecção de ameaças e do disparo de reações defensivas. Com o pré-frontal sobrecarregado e a amígdala em alerta, pequenas provocações ou ruídos do cotidiano podem ser interpretados como desafios maiores do que realmente são. A pessoa sente que está no limite, mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo.

Esse desequilíbrio explica por que, em estado de fome intensa, situações simples parecem irritar mais e discussões se inflamam com rapidez. Não se trata apenas de falta de paciência; é um cérebro tentando economizar energia ao mesmo tempo em que lida com demandas emocionais e sociais complexas.

Por que o corpo entra em modo lutar ou fugir quando a fome aperta?

Quando a glicose cai além de certo ponto, o organismo ativa uma resposta hormonal de emergência. As glândulas suprarrenais liberam adrenalina e cortisol, hormônios que fazem parte do sistema de lutar ou fugir. A adrenalina aumenta batimentos cardíacos e fluxo sanguíneo para músculos, preparando o corpo para ação rápida. O cortisol ajuda a mobilizar reservas de energia, liberando glicose a partir de estoques internos.

Na prática, esse pacote bioquímico pode deixar a pessoa mais inquieta, acelerada e tensa. A vigilância aumenta, o que é útil em clima de perigo real, mas no ambiente social pode gerar respostas duras, interrupções em conversas e pouca tolerância a atrasos ou contradições. O hanger, assim, reflete um corpo em estado de alerta, tentando garantir que a busca por alimento não seja atrasada por distrações sociais.

Outra peça importante é o neuropeptídeo Y (NPY), substância produzida no cérebro que estimula o apetite e participa do controle da agressividade. Estudos indicam que, em situações de escassez de energia, a liberação de NPY aumenta, impulsionando a procura por comida. Em algumas pessoas, variações genéticas ligadas a esse sistema podem tornar a associação entre fome e comportamentos agressivos ainda mais intensa, tornando o hanger mais frequente ou mais marcante.

Existe uma ligação genética entre fome e agressividade?

Pesquisas em neurociência sugerem que a relação entre fome e agressividade não é apenas comportamental, mas também genética. O NPY e seus receptores, por exemplo, aparecem associados tanto ao controle do apetite quanto a reações agressivas em estudos com animais e humanos. Em modelos experimentais, níveis elevados de NPY estão ligados a maior motivação para procurar alimento e, em algumas condições, a comportamentos de disputa.

Isso indica que, para parte da população, a predisposição ao hanger pode ser mais forte. Variações nos genes relacionados a NPY e a outros mediadores do estresse e da saciedade modulam a sensibilidade à falta de comida. Em um ambiente moderno, com agendas apertadas e horário de refeição irregular, essa herança biológica pode se traduzir em explosões de irritação em fila de supermercado, discussões no meio do expediente ou respostas atravessadas em casa, sempre que a fome se prolonga.

Hormônios como cortisol e adrenalina entram em ação, colocando o corpo em modo de alerta o que explica a irritação repentina – depositphotos.com / djedzura



Como evitar o hanger no dia a dia?

A boa notícia é que a mesma fisiologia que favorece o hanger também oferece caminhos para reduzi-lo. Um dos pilares é manter a glicose mais estável ao longo do dia. Isso passa por escolhas alimentares que liberem energia de forma gradual, evitando picos rápidos de açúcar seguidos por quedas abruptas, cenário que costuma favorecer variações bruscas de humor.

Algumas estratégias práticas incluem:

Priorizar carboidratos complexos , como arroz integral, aveia, batata-doce e pães integrais, que são digeridos mais lentamente.

, como arroz integral, aveia, batata-doce e pães integrais, que são digeridos mais lentamente. Aumentar o consumo de fibras (frutas com casca, legumes, verduras, leguminosas), que retardam a absorção da glicose.

(frutas com casca, legumes, verduras, leguminosas), que retardam a absorção da glicose. Combinar carboidratos com proteínas (ovos, laticínios, leguminosas, carnes magras) e gorduras boas (oleaginosas, abacate, azeite), formando refeições mais saciantes.

(ovos, laticínios, leguminosas, carnes magras) e (oleaginosas, abacate, azeite), formando refeições mais saciantes. Evitar longos intervalos sem comer, especialmente em dias de grande carga mental ou emocional.

Planejar pequenos lanches ao longo do dia, como frutas, castanhas ou iogurte, para prevenir quedas acentuadas de energia.

Em situações em que o intervalo maior entre refeições é inevitável, algumas atitudes simples podem ajudar a atravessar o período com menos atrito:

Reconhecer que a irritação pode estar ligada à fome, e não apenas ao comportamento alheio. Respirar fundo por alguns instantes antes de responder em discussões. Beber água e, se possível, ingerir um lanche rápido que contenha algum carboidrato e proteína. Adiar conversas delicadas para depois de uma refeição completa.

Por que reconhecer os sinais do corpo protege as relações?

Perceber os primeiros sinais de hanger queda de energia, dificuldade de concentração, impaciência crescente permite agir antes que a irritação se transforme em conflito. Em ambientes de trabalho, familiares ou afetivos, pequenos atritos causados pela fome podem se acumular e ser interpretados como falta de respeito ou desinteresse, quando, na verdade, têm forte componente biológico.

Ao encarar o hanger como um fenômeno fisiológico, e não como defeito de caráter, torna-se mais simples ajustar rotinas de alimentação e comunicação. Um aviso rápido de que a fome está batendo pode evitar mal-entendidos, assim como o hábito de marcar compromissos exigentes em horários em que a pessoa costuma estar alimentada. Compreender essa conexão entre cérebro, hormônios e comportamento ajuda a preservar vínculos e a lidar com o próprio humor de forma mais estratégica.

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No fim, o hanger mostra que corpo e mente funcionam em conjunto. Respeitar horários de refeição, planejar escolhas alimentares e reconhecer o impacto da fome na forma de falar e reagir são atitudes que favorecem relações mais estáveis. Ao ouvir os sinais do organismo antes que eles transbordem em palavras duras, a convivência tende a ficar mais fluida, mesmo em dias em que o estômago insiste em reclamar mais alto.