Quem pode folgar no Dia do Trabalho? Entenda seus direitos no feriado de 1º de maio

O Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, é um dos feriados principais do calendário brasileiro e costuma gerar muitas dúvidas sobre quem tem direito à folga. A data é feriado nacional e relaciona-se à proteção social do trabalhador, mas nem todas as pessoas deixam de trabalhar nesse dia. Afinal, a legislação trabalhista prevê regras específicas para quem descansa e para quem é convocado a cumprir jornada no feriado.

Na prática, a folga no 1º de maio depende do tipo de atividade que se exerce, do regime de trabalho e de acordos coletivos que empresas e sindicatos firmam. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Constituição Federal e leis complementares formam o conjunto de normas que orientam essa questão. Assim, o objetivo é equilibrar o direito ao descanso com a necessidade de garantir serviços que não podem ser interrompidos.

A CLT e a legislação esparsa reconhecem o Dia do Trabalho como feriado nacional civil. Ou seja, a regra geral é a interrupção do trabalho, com preservação da remuneração – depositphotos.com / gustavomello162.hotmail.com



O que diz a lei sobre o feriado de 1º de maio?

A CLT e a legislação esparsa reconhecem o Dia do Trabalho como feriado nacional civil. Ou seja, a regra geral é a interrupção do trabalho, com preservação da remuneração. Isso significa que o empregado que não trabalha no feriado recebe o salário normalmente, sem descontos, como se tivesse cumprido a jornada regular. O feriado não deve ser confundido com folga opcional ou ponto facultativo, pois tem proteção legal específica.

De acordo com a CLT, o descanso em feriados faz parte do direito ao repouso remunerado, ao lado do descanso semanal, normalmente coincidente com o domingo. Porém, a legislação também permite que certas categorias funcionem no feriado, desde que observadas condições. Entre elas, autorização em lei, acordos ou convenções coletivas e compensações financeiras ou de tempo de descanso. Assim, nem toda convocação para trabalhar no 1º de maio é irregular, mas precisa seguir regras claras.

Quem tem direito à folga no Dia do Trabalho?

Em termos gerais, empregados com carteira assinada em atividades que não exigem funcionamento contínuo têm direito à folga no Dia do Trabalho, com pagamento do dia como se estivessem em serviço. Isso vale para a maior parte das funções administrativas, escritórios, indústrias sem operação ininterrupta, escolas, bancos e diversos serviços de apoio que podem interromper as atividades sem prejuízo imediato ao público.

Entre os trabalhadores que, em regra, param no feriado, estão funções típicas de expediente comercial comum. Por exemplo, auxiliares administrativos, recepcionistas, professores da rede regular de ensino e boa parte dos funcionários de escritórios privados. Nesses casos, o 1º de maio costuma acompanhar o calendário de feriados oficiais, salvo acordo específico que preveja outra forma de organização da jornada.

Quais profissionais podem ser convocados a trabalhar no feriado?

A legislação permite que algumas categorias trabalhem no Dia do Trabalho. Em especial, aquelas que se ligam a serviços essenciais ou a atividades que não podem ser paralisadas. Entre elas, destacam-se:

Profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e atendentes de pronto atendimento;

Trabalhadores de segurança pública e privada, incluindo policiais, bombeiros e vigilantes;

Funcionários de transporte coletivo, como motoristas, cobradores e controladores de tráfego;

Empregados de serviços de energia, água, telecomunicações e outros serviços públicos contínuos;

Setores de hotelaria, bares, restaurantes e lazer, conforme previsão em acordos coletivos;

Comércio em geral, quando autorizado por lei municipal e por convenção coletiva da categoria.

No caso do comércio, a abertura de lojas no 1º de maio depende de combinação entre legislações locais e negociação sindical. Shoppings, supermercados e farmácias costumam funcionar em muitos municípios, enquanto pequenos comércios podem optar por fechar, conforme as regras vigentes e a viabilidade econômica.

Quais são os direitos de quem trabalha no Dia do Trabalho?

Quem é escalado para trabalhar no feriado não perde o direito ao benefício correspondente. A CLT prevê que o trabalho em feriado deve ser compensado com pagamento em dobro ou com folga compensatória, dependendo do que estiver acordado em contrato ou em convenção coletiva. O objetivo é evitar que o empregado saia em desvantagem por ter trabalhado em um dia destinado ao descanso.

Na prática, os formatos mais comuns são:

Pagamento em dobro: o empregado recebe o valor do dia trabalhado acrescido em 100%, mantendo ainda o salário mensal regular; Folga em outro dia: o trabalhador cumpre jornada no feriado e, em troca, ganha um dia de descanso em data posterior, sem prejuízo do salário; Sistemas mistos: em alguns setores, acordos coletivos combinam parte do valor em dinheiro com compensação de horas ou banco de horas.

Um exemplo cotidiano é o de um atendente de supermercado que trabalha no 1º de maio e, conforme a convenção coletiva, recebe o dia em dobro. Outro caso frequente é o de empregados em escala 12×36, em que o trabalho em feriados já está previsto na jornada, com regras específicas sobre remuneração e compensação.

A CLT prevê que o trabalho em feriado deve ser compensado com pagamento em dobro ou com folga compensatória, dependendo do que estiver acordado em contrato ou em convenção coletiva – depositphotos.com / gustavomello162.hotmail.com



O trabalhador pode recusar trabalhar no feriado?

A possibilidade de recusa depende do tipo de atividade, do contrato e das regras coletivas. Em setores autorizados por lei a funcionar em feriados, o trabalho no 1º de maio pode fazer parte da escala regular. Nesses casos, a ausência injustificada pode ser tratada como falta, com os impactos previstos na CLT e nas normas internas da empresa.

Há situações, porém, em que a convocação para o feriado não constava da rotina habitual e é feita de forma excepcional. Nesses casos, a recusa tende a ser analisada de acordo com o bom senso e com as regras do contrato. Se o trabalhador pertence a uma categoria cuja convenção coletiva veda o trabalho no Dia do Trabalho, a exigência de comparecimento pode contrariar a negociação sindical e gerar questionamentos na Justiça do Trabalho.

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Quando surgem dúvidas, a orientação é buscar informações junto ao sindicato da categoria, à área de recursos humanos da empresa ou a órgãos de defesa do trabalhador. Dessa forma, é possível verificar se o trabalho no 1º de maio está de acordo com a legislação, se o pagamento ou a compensação estão corretos e quais providências cabem em caso de irregularidade, garantindo que o feriado cumpra sua função de valorização do trabalho sem desrespeito aos direitos assegurados em lei.