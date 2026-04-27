Por que o Dia Nacional da Mulher é celebrado em 30 de abril? A história por trás da data no Brasil

O Dia Nacional da Mulher, em 30 de abril, marca um capítulo importante da história das lutas femininas no Brasil. Afinal, a data destaca a trajetória de mulheres que enfrentaram barreiras políticas, sociais e culturais em busca de direitos básicos, como o acesso ao voto e à participação efetiva na vida pública. Ao longo dos anos, essa data passou a ser um ponto de referência para debates sobre igualdade de gênero, reconhecimento profissional e cidadania feminina.

Diferentemente do 8 de março, data internacionalmente associada às mulheres, o Dia Nacional da Mulher tem origem específica na realidade brasileira. Ele liga-se ao contexto político da redemocratização, ao resgate de figuras históricas pouco conhecidas e à necessidade de valorizar quem atuou diretamente na organização de movimentos femininos no país. Assim, 30 de abril funciona como um lembrete oficial da contribuição das brasileiras para a transformação da sociedade.

Diferentemente do 8 de março, data internacionalmente associada às mulheres, o Dia Nacional da Mulher tem origem específica na realidade brasileira – depositphotos.com / HayDmitriy



Por que o Dia Nacional da Mulher é comemorado em 30 de abril?

A escolha de 30 de abril como Dia Nacional da Mulher relaciona-se ao nascimento de Jerônima Mesquita, em 30 de abril de 1880, em Minas Gerais. A data foi instituída pela Lei nº 6.791, de 9 de junho de 1980, com sanção do então presidente João Figueiredo. A intenção era homenagear a atuação dessa militante, uma das referências do movimento feminista brasileiro na primeira metade do século XX.

Ao retornar ao Brasil, após viver na Europa, Jerônima Mesquita se envolveu na articulação de organizações voltadas ao protagonismo feminino. Na década de 1920, ajudou a fundar entidades que impulsionaram o debate sobre direitos civis e políticos das mulheres. Assim, o reconhecimento oficial de seu aniversário como dia nacional busca justamente destacar esse trabalho, frequentemente ausente dos livros escolares e de parte da memória pública.

Dia Nacional da Mulher e a história de Jerônima Mesquita

A principal entidade que associa-se ao nome de Jerônima Mesquita é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), criada na década de 1920. A federacao é um marco da história do feminismo no Brasil e ficou conhecida por liderar a luta sufragista, ou seja, a mobilização pelo direito de as mulheres votarem e serem votadas. Ao lado de Bertha Lutz, Jerônima participou de campanhas, abaixo-assinados e articulações com parlamentares e autoridades.

Esse movimento contribuiu diretamente para a conquista do sufrágio feminino em 1932, quando o Código Eleitoral provisório da época passou a reconhecer o direito de voto às mulheres em âmbito nacional. A atuação de Jerônima não se limitou à política. Afinal, ela também envolveu-se em iniciativas de assistência social, saúde e educação, buscando ampliar o acesso de mulheres a serviços básicos e à vida comunitária organizada.

Ao transformar seu aniversário em Dia Nacional da Mulher, o Brasil associa a data a três eixos principais. São elas: a defesa do voto feminino, a organização coletiva das mulheres e a ampliação de espaços de participação social. Por isso, a palavra-chave Dia Nacional da Mulher costuma aparecer ligada à memória dessas conquistas e ao papel de lideranças como Jerônima Mesquita e Bertha Lutz.

Qual a diferença entre o Dia Nacional da Mulher e o Dia Internacional da Mulher?

Embora muitas pessoas confundam as duas datas, o Dia Nacional da Mulher (30 de abril) e o Dia Internacional da Mulher (8 de março) têm origens distintas. O 8 de março associa-se a mobilizações trabalhistas e políticas ocorridas em diferentes países, ao longo do início do século XX, e ganhou reconhecimento da Organização das Nações Unidas como data global de reflexão sobre os direitos das mulheres.

Já o 30 de abril é uma criação da legislação brasileira, com foco em uma personagem específica e na construção histórica nacional. Enquanto o Dia Internacional da Mulher destaca lutas mundiais, o Dia Nacional da Mulher enfatiza a memória de figuras e movimentos que atuaram dentro do contexto brasileiro. Na prática, ambos os dias servem para discutir temas semelhantes, como:

igualdade de gênero no mercado de trabalho;

no mercado de trabalho; participação política feminina em cargos eletivos e de liderança;

prevenção à violência contra a mulher;

acesso a educação, saúde e direitos reprodutivos;

valorização da história das mulheres no país.

Em termos de comunicação, o termo Dia Nacional da Mulher associa-se a buscas sobre Jerônima Mesquita, feminismo brasileiro, sufrágio feminino e legislação, enquanto Dia Internacional da Mulher se relaciona mais a campanhas globais e ações institucionais de abrangência mundial.

Embora muitas pessoas confundam as duas datas, o Dia Nacional da Mulher (30 de abril) e o Dia Internacional da Mulher (8 de março) têm origens distintas – depositphotos.com / Hannamariah



Como o Dia Nacional da Mulher é lembrado atualmente?

Desde a sua criação em 1980, o Dia Nacional da Mulher vem sendo utilizado por escolas, órgãos públicos, meios de comunicação e organizações sociais como oportunidade para abordar direitos das mulheres sob a perspectiva histórica e contemporânea. Em 2026, a data segue integrada a calendários oficiais, campanhas educativas e eventos acadêmicos, muitas vezes articulada com programas de políticas públicas.

Entre as ações mais comuns em torno do 30 de abril, podem ser observadas:

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Palestras e seminários sobre a trajetória de Jerônima Mesquita e da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Debates sobre a participação feminina na política brasileira, com análise de avanços e desafios desde o sufrágio conquistado em 1932. Campanhas informativas sobre direitos trabalhistas, proteção social e mecanismos legais de combate à violência de gênero. Atividades educativas em escolas, voltadas a apresentar a história do Dia Nacional da Mulher para novas gerações. Produção de conteúdos em mídias digitais destacando datas históricas, personagens femininas e marcos legais relacionados às mulheres.

Dessa forma, o Dia Nacional da Mulher, celebrado em 30 de abril, funciona como um ponto de memória e de atualização. A data resgata a atuação de Jerônima Mesquita e de outras lideranças na construção do sufrágio feminino e, ao mesmo tempo, abre espaço para discutir como os direitos das mulheres seguem em transformação no Brasil do século XXI.