Assine
overlay
Início EmGiro
Geral

Como é o novo de avião de Neymar, que faz trajetos intercontinentais sem parar para abastecer

O novo avião particular de Neymar, um jato Dassault Falcon 900LX, é um modelo de alta performance dentro da aviação executiva, com projeção para voos de longa distância com grande padrão de conforto. Saiba mais!

Publicidade
Carregando...
VN
Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
VN
Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
27/04/2026 12:50

compartilhe

SIGA
×
Como é o novo de avião de Neymar, que faz trajetos intercontinentais sem parar para abastecer
Como é o novo de avião de Neymar, que faz trajetos intercontinentais sem parar para abastecer crédito: Portal Giro 10

O interesse pelo novo avião de Neymar reacendeu o debate sobre o uso de jatos particulares por atletas de elite e celebridades no Brasil. Afinal, a compra de aeronaves desse porte costuma envolver cifras altas e também relaciona-se a questões de logística, segurança, imagem pública e planejamento de carreira. No caso do atacante, o foco recaiu tanto no valor do investimento quanto nas características técnicas do modelo escolhido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na aviação executiva, jatos de longo alcance são ferramentas estratégicas para quem precisa se deslocar rapidamente entre países e continentes. Afinal, compromissos com clubes, seleções, patrocinadores e eventos exigem mobilidade constante. Assim, o avião próprio reduz a dependência de voos comerciais. Ao mesmo tempo, a exposição midiática em torno dessas aquisições levanta questionamentos sobre custo, manutenção e impacto ambiental.

avião particular de Neymar, que remete ao jato Dassault Falcon 900LX. Trata-se de um modelo de alta performance dentro da aviação executiva, com projeção para voos de longa distância com grande padrão de conforto – Reprodução/Instagram

Características do avião particular de Neymar

A palavra-chave central nesse contexto é avião particular de Neymar, que remete ao jato Dassault Falcon 900LX. Trata-se de um modelo de alta performance dentro da aviação executiva, com projeção para voos de longa distância com grande padrão de conforto. Ademais, a aeronave se destaca pela autonomia próxima de 8.800 quilômetros. Assim, isso permite trajetos intercontinentais sem paradas para reabastecimento, algo relevante para viagens entre América do Sul, Europa e Oriente Médio.

Outro ponto técnico marcante é a presença de três motores, configuração menos comum entre jatos executivos modernos, geralmente equipados com dois propulsores. Essa arquitetura oferece margem adicional de segurança operacional e possibilita rotas mais diretas sobre grandes extensões de oceano. Em termos de desempenho, o Falcon 900LX atinge velocidades em torno de 1.000 km/h, permitindo reduzir o tempo de deslocamento em compromissos esportivos e comerciais.

No interior, o jato particular de Neymar foi concebido para atender a um perfil de passageiro que passa muitas horas em voo. A cabine costuma ser configurada para cerca de 12 a 14 pessoas, com ambientes separados para descanso, reuniões e entretenimento. Sistemas de isolamento acústico, internet de alta velocidade e poltronas conversíveis em camas são elementos comuns nesse tipo de aeronave, tornando o espaço adequado tanto para recuperação física quanto para trabalho em trânsito.

Por que um jogador investe em um jato executivo?

A aquisição de um avião executivo por atletas como Neymar está ligada a um conjunto de fatores práticos. Em primeiro lugar, a agenda de um jogador de renome internacional envolve deslocamentos frequentes entre clubes, seleções nacionais, ações publicitárias e aparições em eventos. O controle sobre horários de partida, rota e companhia a bordo permite ajustar a logística às necessidades de treinos, recuperação e descanso, algo mais difícil em voos regulares.

Além da questão de tempo, a segurança ganha peso importante. Figuras públicas de grande visibilidade tendem a buscar ambientes mais reservados para reduzir exposição em aeroportos e filas de embarque. Em aeronaves privadas, o controle de acesso, a equipe reduzida e a personalização de procedimentos aumentam a privacidade e facilitam a proteção da imagem do atleta, especialmente em momentos de recuperação de lesões ou mudanças de clube.

  • Gestão de agenda: flexibilidade para marcar ou alterar viagens de última hora.
  • Privacidade: menor exposição a fotos, autógrafos e abordagens em áreas públicas.
  • Recuperação física: possibilidade de descansar ou tratar pequenas dores durante o voo.
  • Imagem de marca: reforço da figura de astro global associada a luxo e exclusividade.

Do ponto de vista financeiro, a compra de um jato de luxo envolve não apenas o preço da aeronave, mas também custos posteriores de hangaragem, manutenção, tripulação e seguro. Em geral, contratos de patrocínio, salários e acordos comerciais de jogadores do porte de Neymar permitem esse tipo de investimento, que passa a ser administrado por equipes especializadas em gestão de patrimônio e planejamento tributário.

Na rotina de um jogador em atividade, o avião particular de Neymar pode ser usado em diferentes contextos – depositphotos.com / A.Paes

Como o avião particular de Neymar impacta rotina e deslocamentos?

Na rotina de um jogador em atividade, o avião particular de Neymar pode ser usado em diferentes contextos. Em períodos de temporada europeia ou de compromissos pela seleção brasileira, deslocamentos entre países e continentes são constantes. A possibilidade de sair diretamente de aeroportos menores ou terminais executivos reduz o tempo em solo, encurta conexões e abre caminho para uma logística mais ajustada aos treinos e jogos.

O uso do jato também facilita viagens rápidas para compromissos comerciais pontuais, como gravações de campanhas publicitárias, eventos de patrocinadores e aparições em programas de mídia. Em alguns casos, a aeronave permite que o atleta participe de ações de marketing sem comprometer a preparação física, retornando em tempo hábil para sessões de treino e recuperação.

  1. Planejamento de voos conforme calendário de jogos.
  2. Definição de tripulação fixa, acostumada à rotina do atleta.
  3. Adequação de horários a tratamentos médicos e fisioterapia.
  4. Uso da cabine como espaço de descanso entre longos deslocamentos.

Ao mesmo tempo, a presença de um avião executivo de Neymar em aeroportos brasileiros desperta curiosidade e amplia a exposição do jogador em redes sociais e veículos de comunicação. Imagens da aeronave se tornando frequentes em terminais do país fortalecem a associação entre a figura do atleta e um estilo de vida ligado à alta renda e à mobilidade internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso ilustra como o uso de jatos privados por jogadores de futebol se tornou parte do cenário contemporâneo do esporte de alto rendimento. Entre viagens intercontinentais, compromissos de trabalho e necessidades de recuperação física, o avião particular de Neymar se insere como uma peça de infraestrutura que acompanha a trajetória de um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial em 2026.

Tópicos relacionados:

aeronaves aviao-de-neymar dassault-falcon futebol geral jatos-particulares neymar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay